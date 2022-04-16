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Непробиваемый Сорокин в Монреале в одну калитку убрал самого высокооплачиваемого голкипера мира

Наши вратари НХЛ поддержали призыв «Советского спорта» ударной работой встретить 70-летие Владислава Третьяка.
Непробиваемый Сорокин в Монреале в одну калитку убрал самого высокооплачиваемого голкипера мира
16 апреля 2022 09:56
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК «Нью-Йорк Айлендерс»

В Монреале Илья Сорокин отметился рекордной плавкой, а Сергей Бобровский вышел в лидеры лиги по победам.

Как позавчера писал «Советский спорт», россиянам осталось выпечь всего два сухаря, чтобы побить сезонный рекорд по матчам на ноль, установленный год назад – 24. Сегодня «островитянин» Сорокин в историческом матче с «Канадиенс» (3:0) сократил отставание до минимума. Олимпийский чемпион попутно повторил клубное достижение Гленна Реша (1976 год) и Семена Варламова (2021) – по 7 сухих матчей.

Напомню всех наших семерых голкиперов, сохранивших свои владения в неприкосновенности в общей сумме 23 раза:

Илья Сорокин («Айлендерс») – 7;

Игорь Шестеркин («Рейнджерс») – 4;

Сергей Бобровский («Флорида») – 3;

Илья Самсонов («Вашингтон») – 3;

Семен Варламов («Айлендерс») – 2;

Андрей Василевский («Тампа») – 2;

Александр Георгиев («Рейнджерс») – 2.

Илья в Монреале обновил личный рекорд и по отраженным броскам – 44. А игра эта получилась эпохальной по двум причинам.

Накануне после тяжелой болезни в возрасте 65 лет скончался величайший стрелок «Айлов» и мирового хоккея Майк Босси. Уроженец Монреаля с момента дебюта в НХЛ девять подряд сезонов забрасывал не менее 50 шайб. Такой подвиг даже повторить невозможно. Закончил четырехкратный обладатель Кубка Стэнли очень рано – в 30 лет из-за хронической травмы спины. В 752 матчах канадец наколотил 573 шайбы. Или 0,76 в среднем за игру – еще один рекорд на века для топ-снайперов.

Перед стартовым вбрасыванием память Босси почтили минутой молчания, а игроки «Айлендерс» вышли в свитерах с двумя номерами на груди у правого плеча - 22 Майка Босси и 9 Кларк Гиллиса. Капитан чемпионской династии «островитян» начала 80-х и партнер Босси по ударному звену тоже ушел из жизни в этом году – 22 января.

Стоило начаться игре, как переполненный зал сразу переключился на события на льду и принялся скандировать:

- Кэри! Кэри!

Еще бы: после перерыва в 282 дня в ворота «Канадиенс» вернулся сам Прайс, первый богатей среди вратарей всея НХЛ! До 2026 года у него действует восьмилетний контракт на 84 млн долларов. Или 10,5 млн за сезон.

Что случилось с финалистом Кубка Стэнли-2021? Где пропадал исторический лидер «Монреаля» по вратарским победам (360) и матчам (708)? В конце июля перенес артроскопическую операцию на колене. Начал кататься 16 сентября. Однако вскоре признался в зависимости от психотропных препаратов и 7 октября включился в программу помощи игрокам НХЛ и профсоюза.

Дебют у Прайса получился в целом удачным, хотя нагрузка у канадца была несопоставимой с коллегой на другой стороне – лишь 19 бросков. Тем не менее до третьего периода на табло сохранялись нули. На 45-й минуте пятерка хозяев бездарно провалилась в зоне Сорокина. На одинокого Кэри вывалились трое (!) ньюйоркцев – Барзал, Беллоуз, Паризе. Последний и открыл счет. Его удвоил спустя менее двух минут защитник Добсон – видимость Прайсу перекрыл, увы, Романов. Третья шайба влетела уже в пустые ворота.

В итоге Добсон удостоился третьей звезды матча, Прайс – второй, а Сорокин – первой. В параллельной игре во Флориде в трио лауреатов тоже попал наш вратарь – Бобровского назвали третьей звездой. Что вполне логично: «пантеры» разгромили «Виннипег» - 6:1. По дублю у Юбердо и Форслинга. У первого стало 108 (30+78) очков: до вожака бомбардирской гонки Макдэвида всего два балла.

Добил «Джетс» шестой шайбой после изумительного сольного прохода Максим Мамин. Экс-форвард ЦСКА не забивал, страшно сказать, с 12 января.

Парировав 30 бросков, Бобровский отметил свою 36-ю победу в чемпионате и поравнялся с лидером сезона Саросом («Нэшвилл»). Сергей побил клубный рекорд, о чем узнал только в раздевалке:

- Честно говоря, я был не в курсе, что иду на рекорд. Мне об этом сказали только после игры, когда вручили на память шайбу. Но это не мое достижение. Это заслуга всей команды. Один бы я ничего не добился. А вместе – мы сила!

Напоследок вернемся к тому, с чего начали. По количеству матчей на ноль среди россиян Сорокина опережают только пятеро:

Евгений Набоков (2004 год) – 9 сухарей («Сан-Хосе»);

Сергей Бобровский (2019) – 9 («Коламбус»);

Николай Хабибулин (1999) – 8 («Финикс»);

Илья Брызгалов (2010) – 8 («Финикс»);

Андрей Василевский (2018) – 8 («Тампа»).

Трудовая вахта «Навстречу 70-летию лучшего хоккеиста ХХ века» продолжается!

источник: «Советский спорт»
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