Капризов бьет рекорд, Шестеркин выдает наш 24-й сухарь, Овечкину осталось три гола до Гретцки/Босси

Стоило «Советскому спорту» вчера напомнить, что россиянам осталось выпечь всего один сухарь, чтобы повторить сезонный рекорд по матчам на ноль, как это тут же сделал новый король Нью-Йорка Игорь Шестеркин. «Рейнджер» отразил все 20 бросков «Детройта» - 4:0. Москвич упрочил лидерство в НХЛ по проценту отраженных бросков – 93,5% (второй здесь Сорокин с 92,8%), а также вышел на первое место по среднему числу пропущенных шайб за игру – 2,05. Попутно Шестеркин, удостоенный третьей звезды матча, обновил клубный рекорд Лундквиста – одержал 35-ю победу в 50 матчах. Шведу в 2012 году для этого потребовались 54 игры.

Напомню всех наших семерых голкиперов, которые общими усилиями повторили прошлогоднее достижение россиян – 24 сухаря:

Илья Сорокин («Айлендерс») – 7;

Игорь Шестеркин («Рейнджерс») – 5;

Сергей Бобровский («Флорида») – 3;

Илья Самсонов («Вашингтон») – 3;

Семен Варламов («Айлендерс») – 2;

Андрей Василевский («Тампа») – 2;

Александр Георгиев («Рейнджерс») – 2.

Артемий Панарин в «Медисон Сквер Гарден» отрапортовал результативной передачей, закрыл девятый десяток очков (22+68) и повторил клубные рекорды Уэйна Гретцки, Яромира Ягра, Рода Жильбера – два сезона в «Рейнджерс» с 90+ очками. Два года назад Хлебушек остановился на отметке 95 (32+63).

В Сент-Луисе очередной подвиг совершил Кирилл Капризов: забросил 43-ю шайбу в чемпионате и побил высшее достижение «Миннесоты» Мариана Габорика (2008 год) и Эрика Стаала (2018). Однако лучшего российского бомбардира – 93 (43+50) затмил Павел Бучневич, получивший за 3 (1+2) очка вторую звезду матча. После блестящего сольного прохода череповчанин на 56-й секунде овертайма организовал победный гол «блюзменов» - 6:5. Буч вышел на гроссмейстерский график «очко за игру» - 68 (27+41) в 66 матчах.

А вот Овечкин в Монреале в трио лауреатов не попал, уступив эту честь Дмитрию Орлову. Защитник «Вашингтона» поучаствовал в половине голов гостей – 4 (1+3), в итоге 8:4 и вторая звезда. Но и Александр покинул лед не с пустыми руками – с идеальной подачи Кузнецова заколотил со среднего пятака 47-ю шайбу в сезоне и 777-ю в карьере!

- Бинго! – говорят в таких случаях. Однако пировать на трех счастливых семерках Великой восьмерке недосуг: до финиша регулярки у «Кэпиталз» семь туров, за которые обязательно нужно покорить высоту 50. В девятый раз в карьере! И присоединиться к Гретцки и Босси. Больше в НХЛ нет ни у кого. В прежние времена мы могли рассчитывать, что Ови сделает то, чего от него ждет вся Россия, в ближайшей встрече – во вторник в Денвере. Однако в 2022 году москвич нас скорострельностью не балует – ни одного хет-трика и только три дубля.

Но все равно: ждем, верим, надеемся!

В Тампе суперматч выдал Никита Кучеров. Хозяева в середине поединка с «Виннипегом» горели – 2:4. Вот тут и проснулся наш неповторимый Куч – организовал четыре из пяти шайб действующих чемпионов! Четыре очка (2+2) форвард выбил второй раз в сезоне, попутно закрыл пятый десяток и открыл шестой – 51 (18+33) балл в 40 играх. «Тампа» в итоге взяла верх 7:4, а Кучерова назвали второй звездой.

Ударная вахта россиян в НХЛ, приуроченная к юбилею Владислава Третьяка, продолжается!