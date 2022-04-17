ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Капризов бьет рекорд, Шестеркин выдает наш 24-й сухарь, Овечкину осталось три гола до Гретцки/Босси

К капиталистическому соревнованию наших вратарей НХЛ «Навстречу 70-летию лучшего хоккеиста ХХ века», организованному «Советским спортом», подключились со своими рекордами полевые игроки.
Капризов бьет рекорд, Шестеркин выдает наш 24-й сухарь, Овечкину осталось три гола до Гретцки/Босси
17 апреля 2022 12:22
автор: Виталий Славин
автор фото: НХЛ

Стоило «Советскому спорту» вчера напомнить, что россиянам осталось выпечь всего один сухарь, чтобы повторить сезонный рекорд по матчам на ноль, как это тут же сделал новый король Нью-Йорка Игорь Шестеркин. «Рейнджер» отразил все 20 бросков «Детройта» - 4:0. Москвич упрочил лидерство в НХЛ по проценту отраженных бросков – 93,5% (второй здесь Сорокин с 92,8%), а также вышел на первое место по среднему числу пропущенных шайб за игру – 2,05. Попутно Шестеркин, удостоенный третьей звезды матча, обновил клубный рекорд Лундквиста – одержал 35-ю победу в 50 матчах. Шведу в 2012 году для этого потребовались 54 игры.

Напомню всех наших семерых голкиперов, которые общими усилиями повторили прошлогоднее достижение россиян – 24 сухаря:

Илья Сорокин («Айлендерс») – 7;
Игорь Шестеркин («Рейнджерс») – 5;
Сергей Бобровский («Флорида») – 3;
Илья Самсонов («Вашингтон») – 3;
Семен Варламов («Айлендерс») – 2;
Андрей Василевский («Тампа») – 2;
Александр Георгиев («Рейнджерс») – 2.

Артемий Панарин в «Медисон Сквер Гарден» отрапортовал результативной передачей, закрыл девятый десяток очков (22+68) и повторил клубные рекорды Уэйна Гретцки, Яромира Ягра, Рода Жильбера – два сезона в «Рейнджерс» с 90+ очками. Два года назад Хлебушек остановился на отметке 95 (32+63).

В Сент-Луисе очередной подвиг совершил Кирилл Капризов: забросил 43-ю шайбу в чемпионате и побил высшее достижение «Миннесоты» Мариана Габорика (2008 год) и Эрика Стаала (2018). Однако лучшего российского бомбардира – 93 (43+50) затмил Павел Бучневич, получивший за 3 (1+2) очка вторую звезду матча. После блестящего сольного прохода череповчанин на 56-й секунде овертайма организовал победный гол «блюзменов» - 6:5. Буч вышел на гроссмейстерский график «очко за игру» - 68 (27+41) в 66 матчах.

А вот Овечкин в Монреале в трио лауреатов не попал, уступив эту честь Дмитрию Орлову. Защитник «Вашингтона» поучаствовал в половине голов гостей – 4 (1+3), в итоге 8:4 и вторая звезда. Но и Александр покинул лед не с пустыми руками – с идеальной подачи Кузнецова заколотил со среднего пятака 47-ю шайбу в сезоне и 777-ю в карьере!

- Бинго! – говорят в таких случаях. Однако пировать на трех счастливых семерках Великой восьмерке недосуг: до финиша регулярки у «Кэпиталз» семь туров, за которые обязательно нужно покорить высоту 50. В девятый раз в карьере! И присоединиться к Гретцки и Босси. Больше в НХЛ нет ни у кого. В прежние времена мы могли рассчитывать, что Ови сделает то, чего от него ждет вся Россия, в ближайшей встрече – во вторник в Денвере. Однако в 2022 году москвич нас скорострельностью не балует – ни одного хет-трика и только три дубля.

Но все равно: ждем, верим, надеемся!

В Тампе суперматч выдал Никита Кучеров. Хозяева в середине поединка с «Виннипегом» горели – 2:4. Вот тут и проснулся наш неповторимый Куч – организовал четыре из пяти шайб действующих чемпионов! Четыре очка (2+2) форвард выбил второй раз в сезоне, попутно закрыл пятый десяток и открыл шестой – 51 (18+33) балл в 40 играх. «Тампа» в итоге взяла верх 7:4, а Кучерова назвали второй звездой.

Ударная вахта россиян в НХЛ, приуроченная к юбилею Владислава Третьяка, продолжается!

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Капризов бьет рекорд, Шестеркин выдает наш 24-й сухарь, Овечкину осталось три гола до Гретцки/Босси
Капризов бьет рекорд, Шестеркин выдает наш 24-й сухарь, Овечкину осталось три гола до Гретцки/Босси
К капиталистическому соревнованию наших вратарей НХЛ «Навстречу 70-летию лучшего хоккеиста ХХ века», организованному «Советским спортом», подключились со своими рекордами полевые игроки.
17.04.2022 12:22
Хоккей
автор: Виталий Славин
Непробиваемый Сорокин в Монреале в одну калитку убрал самого высокооплачиваемого голкипера мира
Непробиваемый Сорокин в Монреале в одну калитку убрал самого высокооплачиваемого голкипера мира
Наши вратари НХЛ поддержали призыв «Советского спорта» ударной работой встретить 70-летие Владислава Третьяка.
16.04.2022 09:56
Хоккей
автор: Виталий Славин
Овечкин и Меттьюз нейтрализовали друг друга, Тарасенко идет на рекорд, а Подколзин его уже установил
Овечкин и Меттьюз нейтрализовали друг друга, Тарасенко идет на рекорд, а Подколзин его уже установил
У нас четыре звезды в 12 матчах дня. Нет, Овечкин и Кузнецов, Капризов и Свечников взяли по отгулу. Стрельнули герои второго плана, которых поддержали седьмой победой кряду «блюзмены» Тарасенко и Бучневич.
15.04.2022 10:14
Хоккей
автор: Виталий Славин
Армия Москвы спешит в Магнитогорск. А питерская – осталась с деревянными медалями
Армия Москвы спешит в Магнитогорск. А питерская – осталась с деревянными медалями
ЦСКА уверенно победил СКА в седьмом матче серии и вышел в финал Кубка Гагарина, где встретится с лучшей командой регулярного чемпионата «Металлургом». Состоится ли реванш за поражение в 2016-м?
14.04.2022 22:16
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
К 70-летию Третьяка российские вратари НХЛ готовят неожиданный подарок
К 70-летию Третьяка российские вратари НХЛ готовят неожиданный подарок
«Рейнджеры» с Георгиевым в воротах громят в гостях «Филадельфию»– 4:0. Александра удостоили первой звезды матча, а Панарина, забросившего 22-ю шайбу в чемпионате – третьей.
14.04.2022 11:13
Хоккей
автор: Виталий Славин
Никита Гусев: Ты должен сделать больше, чем можешь
Никита Гусев: Ты должен сделать больше, чем можешь
Нападающий СКА о настрое на седьмой матч финала западной конференции.
13.04.2022 00:17
Хоккей
автор: Елена Кузютина
«Миша на районе»: что говорили хоккеисты ЦСКА после победы на армейцами с Невы
«Миша на районе»: что говорили хоккеисты ЦСКА после победы на армейцами с Невы
Красно-синие поделились эмоциями после победы в шестом матче финальной серии западной конференции (3:1).
13.04.2022 00:13
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Сергей Федоров: Главное, чтобы в Питере не вмешались потусторонние силы
Сергей Федоров: Главное, чтобы в Питере не вмешались потусторонние силы
После 6-го матча плей-офф КХЛ ЦСКА – СКА (3:1) главный тренер армейцев Сергей Федоров отметил, что сегодня была химия и сочетания троек его устраивают, а его коллега Роман Ротенберг посетовал на то, что его команда допустила на одну ошибку больше, чем соперник.
12.04.2022 22:41
Хоккей
автор: Юлия Григорьевская
Доигрались до седьмого. ЦСКА победил в шестом матче серии и едет в Санкт-Петербург
Доигрались до седьмого. ЦСКА победил в шестом матче серии и едет в Санкт-Петербург
Московские армейцы не упали духом после обидного поражения в воскресенье и заслуженно победили питерцев благодаря голу Виталия Абрамова. Его обмен из «Трактора» многие оценивали скептически. Челябинцы завершили сезон, Абрамов же имеет шанс стать героем финала Западной конференции.
12.04.2022 21:46
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Тарасову, Кострюкову, Цыгурову, Белоусову за нынешний бесконечно трусливый «Трактор» было бы стыдно
Тарасову, Кострюкову, Цыгурову, Белоусову за нынешний бесконечно трусливый «Трактор» было бы стыдно
Славный Челябинск демонстративно угробил восточный финал, в одну калитку продув «Магнитке» в серии из пяти матчей. Сверхосторожный Анвар Гатиятулин со своей командой вернул меня в проклятые 90-е.
12.04.2022 16:57
Хоккей
автор: Виталий Славин
«Ничья возможна, но скорее южане дома возьмут своё». Прогноз Ловчева на матч «Сочи» — «Локомотив»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ в Сочи (17 апреля, 16:30).
Забытый «подвиг» Александра Великого. Как Могильный «прихлопнул» судью НХЛ
К 20 годам Александр Могильный уже был олимпийским чемпионом и чемпионом мира, в 22 стал первым россиянином, забившим в Матче звезд НХЛ, но вскоре сорвался в рядовом эпизоде — и получил одну из самых суровых дисквалификаций в лиге.
Оживший «Фонбет» раздает фрибеты, в Суперкубок УЕФА выводят Клоппа и Тедеско. Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
Подвиги по расписанию: Овечкин забил гол №777, Капризов обогнал Габорика, Кучеров оформил «покер» (видео)
В очередных матчах чемпионата НХЛ российские суперзвезды отметились новыми статистическими достижениями.
Слуцкому, наконец, повезло. Как «Рубин» увез ничью из Тушина, хотя был хуже «Спартака»
Казанский клуб прервал серию из четырех поражений, сыграв 1:1 с красно-белыми в гостевом матче 25-го тура РПЛ.
Забил даже Дзюба! Как «Зенит» победил своего «клиента» и вернул единоличное лидерство в РПЛ
Чемпионы России в 25-й туре РПЛ победили в Санкт-Петербурге «Урал» (3:1) и снова опережает «Динамо» на три очка.
Выглядеть в 50 как Яромир Ягр! Избавляемся от пивного живота по методу чешского хоккеиста
Легендарный Яромир Ягр - красавчик и качок. В этом году хоккеист отметил 50-летие, но остается в отличной форме и продолжает выходить на лед за команду из родного Кладно.
«Карета превратилась в тыкву». Масалитин — о неудаче ЦСКА в Уфе
Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин после ничьей красно-синих с «Уфой» (1:1) в матче 25-го тура РПЛ был разочарован игрой команды Алексея Березуцкого.
В СССР женская «фигурка» была самой слабой. Так откуда взялся нынешний шквал побед?
Разбираемся в феномене нашего женского одиночного катания, совершившего небывалый прорыв за последние годы.
Передел или беспредел? Как «Фонбет» вышел из «спячки»
Главным ньюсмейкером российского букмекерского рынка последних дней стала компания «Фонбет».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика