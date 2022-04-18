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Судьбу финала решит дуэль олимпийских вратарей? Сегодня стартует золотая серия «Металлург» - ЦСКА

В 2016-м огненная финальная серия нынешних соперников завершилась волевой победой «Металлурга» (4-3). Фаворитом считался ЦСКА, но у «Магнитки» были Сергей Мозякин и вратарь Василий Кошечкин, которые сделали разницу.
Судьбу финала решит дуэль олимпийских вратарей? Сегодня стартует золотая серия «Металлург» - ЦСКА
18 апреля 2022 07:59
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК "Металлург" (Магнитогорск)

После победы в Москве на старте серии 5:1 почти все эксперты-специалисты отдавали Кубок Гагарина ЦСКА. А друг «Советского спорта» Сергей Гимаев-старший вообще спрогнозировал сухой исход финала: 4-0. А когда во второй встрече «Магнитка» взяла реванш 3:1 благодаря шайбе за авторством защитника Алексея Береглазова, на самом деле заброшенной рукой в свои ворота оборонцем красно-синих Григорием Паниным, Наильич перестал появляться на послематчевых конференциях. Как же сердит был на Гимаева главный тренер армейцев Дмитрий Квартальнов! Потому что его подопечные ознакомились с мнением авторитетного эксперта и уверовали в легкий успех.

У «Магнитки» же выстрелил ее капитан Мозякин, которого когда-то называли некубковым. Он забил в овертайме пятого матча (в Москве), и эта победа вывела «Магнитку» вперед в серии 3-2. Тройка Зарипов – Ян Коварж – Данис Зарипов сыграла не так ярко, как в победном плей-офф-2014, но все равно добротно. В этой тройке раскрылся чешский центрфорвард, которого раньше звездой не считали.

Зарипов выглядел уставшим, не дождался вызова в сборную на домшний ЧМ-2016, но это будет потом.

Армейцы дожали «Металлург» 3:2 в овертайме шестого матча благодаря голу джокера Михаила Юнькова. Казалось, решающую игру на своем поле они не отдадут. Однако у «сталеваров» выстрелило «ружье», провисевшее без дела весь плей-офф: Евгений Тимкин открыл и закрыл счет в золотом матче, а победную шайбу забросил один из ярчайших защитников в истории КХЛ Крис Ли.

Вратарь Илья Сорокин ЦСКА не выручил, хотя в серии пропустил меньше шайб, чем Василий Кошечкин. При этом в Магнитогорске Кошечкин зевнул бросок от красной линии Слефана Да Косты, но не расклеился.

Вот и теперь на голкипера-гренадера, недавно отпраздновавшего свой 39-й день рождения, с надеждой смотрят болельщики «Металлурга». По ходу плей-офф его старался разгрузить главный тренер «сталеваров» Илья Воробьев, даже лишая заслуженных «сухарей».

Через год Кошечкин и его команда финал проиграли базовому клубу сборной СКА (1-4), но вратаря «Магнитки» назвали MVP плей-офф, как вратаря финалиста-2011 мытищинского «Атланта» Константина Барулина в 2011-м. Главный тренер питерских армейцев оценил действия Кошечкина и в следующем сезоне вернул его в сборную, причем в олимпийском Пхенчхане-2018 сделал первым номером.

Ныне с нетерпением ждем дуэли вратарей-великанов - олимпийского чемпиона и вице-чемпиона Пекина-2022 Ивана Федотова. Армеец на финише финала Запада засушил первый для себя «сухарь» в плей-офф и был назван лучшим голкипером третьего кубкового раунда. С этим можно поспорить, против СКА он играл с помарками – дважды забил сам себе, неуверенно орудовал клюшкой на выходах.

У лучшей команды регулярного чемпионата – при этом «Металлург» не получил Кубок Континента имени Виктора Тихонова, поскольку гладкий турнир не был доигран – ведущие роли играют легионеры, особенно канадцы Джош Карри, Филипп Майе и Брендэн Лайпсик. Поймал кураж олимпиец Андрей Чибисов, стабилен капитан команды Егор Яковлев (олимпионик и олимпиец). Травма лица не помешала защитнику Григорию Дронову забить решающую шайбу в серии с «Трактором». Забивает и красиво бывший армеец Николай Голдобин, который, кстати, открыл счет в домашнем матче с ЦСКА регулярного чемпионата, изящно перехитрив Федотова. Хозяева победили 4:0, но в конце сентября им противостояла совсем другая команда, пребывавшая в поисках своей игры. Ответный матч на излете ноября стал комедией вратарских ошибок. Финн Юхо Олкинуора (в Магнитогорске ворота защищал Кошечкин) перещеголял шведа Адама Рейдеборна, москвичи взяли реванш 6:4. Но есть ли смысл вспоминать дела давно минувших дней?..

Матчи в понедельник, пятницу и воскресенье покажет «Матч ТВ». Во среду же главный спортивный канал страны предпочел хоккею кубковый четвертьфинал по футболу «Алания» - «Зенит».

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Финал

«Металлург» - ЦСКА

18 апреля и 20 (оба – Магнитогорск, 17:00), 22 и 24 (оба - Москва, 19:30 и 17:00), 26* (Мг), 28* (Мск), 30* (Мг)

*Если потребуется

источник: «Советский спорт»
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