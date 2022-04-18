«Невероятно! Это гол Тарасенко для топ-хайлайтов!» – орал ошеломленный американский телекомментатор

Никогда «Сент-Луис» не поражал ворота соперников семь раз за период и никогда не забивал более 11 туров подряд не менее четырех голов в каждом матче. Сегодня все это произошло в мировой столице кантри-музыки. Что, впрочем, болельщиков «Нэшвилла» совсем не порадовало – к третьему периоду трибуны резко опустели.

Фиксируем факт для истории:

21:11. Тарасенко (О’Райли, Парайко) – 1:2

24:24. Роузен (Томас, Тарасенко) – 1:3

29:29. Кайру (Бучневич, Парайко) – 1:4

32:10. Роузен (Тарасенко, Фолк) – 1:5

32:49. Уокер (Брайн, Джошуа) – 1:6

36:27. Шенн (Барбашев, Роузен) – 1:7

38:47. Кунин (Казинс, Экхольм) – 2:7

39:13. Кайру (Барбашев) – 2:8

Любопытно, что третий период «блюзмены» проиграли – 0:1, первый свели вничью – 1:1, тем не менее табло зафиксировало полный разгром хозяев – 3:8! Все решила вторая треть, в которой россияне организовали шесть из семи голов «Сент-Луиса». До русского нашествия больше шести «музыканты» за двадцатиминутку не забивали. Да и случилось это только трижды – в чемпионате-1984/85 (дважды) и 1990/91.

Самое удивительное – как гости счет 1:1 преобразовали в 2:8! Что ни шайба, то шедевр индивидуального или командного мастерства. Словно в форме «Блюз» вышли три пятерки Ларионова! Это признал даже швейцарский капитан «Нэшвилла» Роман Йози:

– Мы хорошо вошли в игру, имели много возможностей повести в счете. Однако после перерыва мы просто развалились. Дали противнику массу шансов, создавалось впечатление, что у них лишние игроки повсюду. Мы оставили наших вратарей на произвол судьбы. Во втором периоде мы рассыпались…

Молодец, Роман! Все правильно разложил. В этом и была фишка суперзвена ЦСКА/сборной СССР, а затем Русской пятерки «Детройта». За счет быстрых и согласованных перемещений всех пяти игроков находить на площадке свободное пространство, чтобы оттуда «лишний игрок» угрожал воротам.

Однако самым красивым получился все-таки гол после индивидуального прохода. В исполнении Тарасенко. Буквально из ничего Владимир сотворил шедевр. Казалось, защитник Каррье у борта наглухо преградил путь ярославцу к воротам «хищников». Как бы не так! Россиянин будто и не заметил стокилограммового канадца: оттеснил его плечом, как пушинку, резко ускорился, спикировал на пятак и выстрелил в дальний угол. Вот тогда американский эксперт и завопил в микрофон:

– О-о, Тарасенко! Еще один гол в прямом эфире калибра топ-хайлайт!

Тренер «Сент-Луиса» Крейг Берубе потом добавил:

– Это действительно крутая шайба Владди. После мощнейшего силового прохода и с блестящим исполнением в концовке. Это сила и скорость в чистом виде, чтоб вот так легко и изящно убрать бугая-защитника на правом фланге.

Благодаря 3 (1+2) очкам, за что форвард удостоился второй звезды матча, Тарасенко побил личный сезонный рекорд результативности – 76 (33+43) балла. У «Сент-Луиса» еще шесть туров до финиша регулярки. С таким КПД можно и до отметки 90 добраться!

Напомню, что два наших других «блюзмена» давно превзошли персональные достижения и с каждым матчем их улучшают: у Павла Бучневича – 69 (27+42) очков, у Ивана Барбашева – 56 (24+32).

«Сент-Луис» одержал девятую победу подряд. Попутно установлен клубный рекорд: в 12 матчах подряд забито не менее четырех голов. Последний раз нечто подобное в НХЛ наблюдали еще в прошлом веке, когда «Питтсбург» в чемпионате-1992/93 имел серию из 15 таких игр.

Вместе с «Советским спортом» продолжаем следить за ударной вахтой в НХЛ россиян, приуроченной к юбилею Владислава Третьяка!