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Капитан начал, другие олимпийцы поддержали почин. ЦСКА выиграл первый матч финала у «Металлурга»

Армейцы провели первый матч финала по лекалам седьмой встречи серии со СКА. Во втором периоде гости перехватили инициативу, забили два гола и, несмотря на три подряд удаления, сохранили преимущество. Да еще и пустые ворота поразили.
Капитан начал, другие олимпийцы поддержали почин. ЦСКА выиграл первый матч финала у «Металлурга»
18 апреля 2022 20:13
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК «Металлург» (Магнитогорск)

Разведка боем в первом периоде запомнилась опасными бросками Максима Соркина, признанного лигой лучшим нападающим предыдущего раунда, и канадца Брендэна Лайпсика. Первого из них вывел на козырную позицию 41-летний Александр Попов, который принимал участие в финальной серии против «Магнитки» в 2001 году. В форме родного «Авангарда». Не просто выходил на лед, а забил во втором матче и набрал 3 (2+1) очка в четвертом. «Металлург» все-таки одержал победу 4-2, воспользовавшись потерей «ястребами» лидера атак Максима Сушинского. Через три года Попов пил шампанское из чемпионского кубка, взяв реванш у «Магнитки».

Сегодня Соркин и Андрей Светлаков лишили Сан Саныча баллов за результативность. О первом эпизоде, случившемся на старте матча, уже рассказано. А второй притихшие трибуны «Арены «Металлург» увидели в третьем периоде. Если бы 87-й номер ЦСКА сделал подкидку мягче и под правильную, правую, руку Попова. Шайба полетела в коньки ветерану.

Сразу после перерыва олимпиец Андрей Чибисов завершал размашистую атаку, но промахнулся с уантаймера из правого круга вбрасывания. После этой угрозы армейцы активными действиями в зоне нападения и нейтральной вынудили «сталеваров» ошибаться. Первый гол родился в средней трети поля, атака гостей «3 в 3» особой угрозы не таила, однако Чибисов недосмотрел за Сергеем Андроновым, позволив тому бросить с ползоны и добить шайбу в сетку. Есть первый гол в плей-офф-2022 капитана ЦСКА. Тщетно другой капитан Андрей Яковлев подавал партнеру сигналы «Внимание, подстрахуй меня».

Вскоре гости закрепили перевес вторым голом. Им удалось воспользоваться преимуществом ближней лавки и наложить свежие силы на уставшую пятерку «сталеваров». А началась затяжная позиционная атака с потери в своей зоне защитника Артема Земченка. Михаил Григоренко изящно отпасовал на пустые ворота Константину Окулову, его бросок парировал коньком… Владислав Каменев, проезжавший вдоль владений Кошечкина. Но на отскок успел Никита Нестерова и щелчком метров с 10-12 едва не порвал сетку.

Красно-синие готовы были добить обескураженного соперника, но Антон Слепышев дважды не попал в створ с острого угла (в первом случае хозяев выручила штанга). А потом Кошечкин разгадал комбинацию «2 в 1» и справился с броском защитника Артема Сергеева, замыкавшего дальнюю стойку. Наверное, Окулов несколько затянул с подкидкой.

«Металлург» вернулся в игру благодаря недисциплинированности армейцев. Во второй половине периода ужасов гости на ровном месте схватили три удаления подряд. Светлаков в средней зоне свалил тихохода Артема Минулина, совершенно безобидного в атаке. Потом Семен Панкратов едва не отрубил кисть Денису Зернову, и опять на нейтральной территории. Если первым удалением «сталевары» не воспользовались, то за второе наказали голом Максима Карпова с добивания за шесть секунд до выхода нарушителя. И тут же защитник Владислав Провольнев решил проучить автора гола и поставил ему «шлагбаум». В эти тревожные две минуты гости должны молиться на своего вратаря: Иван Федотов отразил бросок канадца Филиппа Майе ценой головы. Летевшая пулей шайба попала в маску, заставив отстегнуться клипсу на шлеме голкипера.

Третий период подопечные Сергея Федорова, который на излете блистательной карьеры три сезона провел в Магнитогорске, не делали подарков. Хозяева так и не создали серьезных моментов, при этом ни разу не посетили штрафной бокс.

Герой седьмой игры серии со СКА Сергей Плотников завел шайбу в пустые ворота (Кошечкин почти за три минуты до сирены уступил место полевому игроку). Но как же самоотверженно сражался до победного конца автор голевой передачи Слепышев: заместитель капитана ЦСКА вывел по борту шайбу из зоны, обойдя инертного защитника Линуса Хультстрема, потом объехал лайнсмена и в падении протолкнул шайбу из-под клюшки оборонца Григория Дронова партнеру. Браво! Третьим голом Плотников, носивший в прошлом сезоне форму «Металлурга», отсалютовал руководителю клуба с Южного Урала, назвавшего его летом «токсичным».

ЦСКА повел в серии 1-0. «Магнитке» же не привыкать к домашним поражениям. Семиматчевый сериал с «Авангардом» команда Ильи Воробьева начала с двух домашних поражений. Но все-таки окончательный успех ей принесло преимущество своей площадки.

ТАБЛО

«Металлург» - ЦСКА – 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Голы: Карпов – Андронов, Нестеров, Плотников

Счет в серии: 0-1 (1:3, 20 апреля, 22, 24, 26*, 28*, 30*)

*Если потребуется.

источник: «Советский спорт»
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Капитан начал, другие олимпийцы поддержали почин. ЦСКА выиграл первый матч финала у «Металлурга»
Армейцы провели первый матч финала по лекалам седьмой встречи серии со СКА. Во втором периоде гости перехватили инициативу, забили два гола и, несмотря на три подряд удаления, сохранили преимущество. Да еще и пустые ворота поразили.
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