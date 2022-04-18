Капитан начал, другие олимпийцы поддержали почин. ЦСКА выиграл первый матч финала у «Металлурга»

Разведка боем в первом периоде запомнилась опасными бросками Максима Соркина, признанного лигой лучшим нападающим предыдущего раунда, и канадца Брендэна Лайпсика. Первого из них вывел на козырную позицию 41-летний Александр Попов, который принимал участие в финальной серии против «Магнитки» в 2001 году. В форме родного «Авангарда». Не просто выходил на лед, а забил во втором матче и набрал 3 (2+1) очка в четвертом. «Металлург» все-таки одержал победу 4-2, воспользовавшись потерей «ястребами» лидера атак Максима Сушинского. Через три года Попов пил шампанское из чемпионского кубка, взяв реванш у «Магнитки».

Сегодня Соркин и Андрей Светлаков лишили Сан Саныча баллов за результативность. О первом эпизоде, случившемся на старте матча, уже рассказано. А второй притихшие трибуны «Арены «Металлург» увидели в третьем периоде. Если бы 87-й номер ЦСКА сделал подкидку мягче и под правильную, правую, руку Попова. Шайба полетела в коньки ветерану.

Сразу после перерыва олимпиец Андрей Чибисов завершал размашистую атаку, но промахнулся с уантаймера из правого круга вбрасывания. После этой угрозы армейцы активными действиями в зоне нападения и нейтральной вынудили «сталеваров» ошибаться. Первый гол родился в средней трети поля, атака гостей «3 в 3» особой угрозы не таила, однако Чибисов недосмотрел за Сергеем Андроновым, позволив тому бросить с ползоны и добить шайбу в сетку. Есть первый гол в плей-офф-2022 капитана ЦСКА. Тщетно другой капитан Андрей Яковлев подавал партнеру сигналы «Внимание, подстрахуй меня».

Вскоре гости закрепили перевес вторым голом. Им удалось воспользоваться преимуществом ближней лавки и наложить свежие силы на уставшую пятерку «сталеваров». А началась затяжная позиционная атака с потери в своей зоне защитника Артема Земченка. Михаил Григоренко изящно отпасовал на пустые ворота Константину Окулову, его бросок парировал коньком… Владислав Каменев, проезжавший вдоль владений Кошечкина. Но на отскок успел Никита Нестерова и щелчком метров с 10-12 едва не порвал сетку.

Красно-синие готовы были добить обескураженного соперника, но Антон Слепышев дважды не попал в створ с острого угла (в первом случае хозяев выручила штанга). А потом Кошечкин разгадал комбинацию «2 в 1» и справился с броском защитника Артема Сергеева, замыкавшего дальнюю стойку. Наверное, Окулов несколько затянул с подкидкой.

«Металлург» вернулся в игру благодаря недисциплинированности армейцев. Во второй половине периода ужасов гости на ровном месте схватили три удаления подряд. Светлаков в средней зоне свалил тихохода Артема Минулина, совершенно безобидного в атаке. Потом Семен Панкратов едва не отрубил кисть Денису Зернову, и опять на нейтральной территории. Если первым удалением «сталевары» не воспользовались, то за второе наказали голом Максима Карпова с добивания за шесть секунд до выхода нарушителя. И тут же защитник Владислав Провольнев решил проучить автора гола и поставил ему «шлагбаум». В эти тревожные две минуты гости должны молиться на своего вратаря: Иван Федотов отразил бросок канадца Филиппа Майе ценой головы. Летевшая пулей шайба попала в маску, заставив отстегнуться клипсу на шлеме голкипера.

Третий период подопечные Сергея Федорова, который на излете блистательной карьеры три сезона провел в Магнитогорске, не делали подарков. Хозяева так и не создали серьезных моментов, при этом ни разу не посетили штрафной бокс.

Герой седьмой игры серии со СКА Сергей Плотников завел шайбу в пустые ворота (Кошечкин почти за три минуты до сирены уступил место полевому игроку). Но как же самоотверженно сражался до победного конца автор голевой передачи Слепышев: заместитель капитана ЦСКА вывел по борту шайбу из зоны, обойдя инертного защитника Линуса Хультстрема, потом объехал лайнсмена и в падении протолкнул шайбу из-под клюшки оборонца Григория Дронова партнеру. Браво! Третьим голом Плотников, носивший в прошлом сезоне форму «Металлурга», отсалютовал руководителю клуба с Южного Урала, назвавшего его летом «токсичным».

ЦСКА повел в серии 1-0. «Магнитке» же не привыкать к домашним поражениям. Семиматчевый сериал с «Авангардом» команда Ильи Воробьева начала с двух домашних поражений. Но все-таки окончательный успех ей принесло преимущество своей площадки.

ТАБЛО

«Металлург» - ЦСКА – 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Голы: Карпов – Андронов, Нестеров, Плотников

Счет в серии: 0-1 (1:3, 20 апреля, 22, 24, 26*, 28*, 30*)

*Если потребуется.