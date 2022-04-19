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Битва за Пик Гретцки/Босси: Овечкин и Кузнецов – это Хиллари и Тенцинг наших дней

Ови, словно маститый альпинист на запредельных высотах Гималаев, в снайперской исторической гонке выверяет каждый шаг. Здесь – при кислородном голодании! – нельзя торопиться. Забил 48-й в сезоне и 778-й гол в карьере – и ладно!
Битва за Пик Гретцки/Босси: Овечкин и Кузнецов – это Хиллари и Тенцинг наших дней
19 апреля 2022 10:07
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

Вот и наши вашингтонцы подключились к акции «Советского спорта» – встретим 70-летие лучшего хоккеиста ХХ века новыми трудовыми победами. «Столичные» в гостях жахнули давно лидирующий в чемпионате НХЛ «Колорадо» – 3:2. Илья Самсонов поддержал марку отечественной вратарской школы, переиграв чемпиона мира-2021 Дарси Кемпера, а Александр Овечкин с помощью Евгения Кузнецова еще на шаг приблизился к классической отметке 50 шайб за сезон. В девятый раз в карьере! Подобное за всю более чем столетнюю историю НХЛ удавалось только Уэйну Гретцки и Майку Босси.

Попутно русский капитан покорил пару промежуточных высот. «Лавины» стали 28-й командой НХЛ, каждой из которых он забивал не менее десяти голов. Это рекорд лиги, которым Великая восьмерка теперь владеет вместе Джо Сакиком, Бренданом Шенахеном и Марианом Госсой.

Второе достижение покруче. Москвич присоединился к воспитаннику Бориса Майорова Теему Селянне: вторым в возрасте 36+ забросил в регулярке 48 шайб. Но у славного воспитанника «Динамо» еще шесть туров до финиша чемпионата. Вот с кем «Кэпиталз», которые уже обеспечили себе место в плей-офф, предстоит встретиться:

21.04 (5:00 мск) – «Вегас» (в гостях)

23.04 (5:30) – «Аризона» (г)

25.04 (2:00) – «Торонто» (дома)

27.04 (2:00) – «Айлендерс» (д)

29.04 (2:00) – «Айлендерс» (г)

30.04 (2:00) – «Рейнджерс» (г)

Можно долго рассуждать об исключительном снайперском даре Овечкина, невероятной страсти к хоккею, идеальных физических кондициях, но никогда не стоит забывать, что хоккей – игра все-таки коллективная. Разве англичанин Эдмунд Хиллари первым в истории человечества взошел бы 29 мая 1953 года на высочайшую вершину мира Эверест без помощи многочисленных шерпов-носильщиков во главе с Тенцингом Норгеем? Да никогда!

Так и в нашей любимой шайбе. Короля делает свита. В «Вашингтоне» все заточено под капитана. Особенно в большинстве. Сегодня Ови реализовал численное преимущество в 16-й раз в сезоне и 285-й в карьере! Никто на эту Джомолунгму Алекса вообще внимания уже давно не обращает. С тех пор как 1 января россиянин побил рекорд НХЛ Дейва Андрейчука – 274 реализации. Как думаете, сколько таких голов у ближайшего действующего преследователя? Более чем на сотню меньше – 177 у капитана «Тампы» Стивена Стэмкоса. Еще бы, когда рядом в спецбригаде такой выдающийся виртуоз, как Никита Кучеров! Тоже в своем роде Тенцинг, без которого Пойнт вряд ли дважды стал топ-стрелком плей-офф, а «Тампа» – чемпионом.

Но вернемся к «Вашингтону». Вы обратили внимание, что в нынешнем чемпионате Овечкина развели с его многолетним шведским подносчиком снарядов Бекстремом? Конечно, Никлас много пропустил из-за травмы. Однако когда полностью восстановился, его, казалось бы, непререкаемое место в центре звена с Ови оказалось надежно занятым. Кем? Евгением Кузнецовым! После двух лет разбродов и шатаний, ставших, видимо, следствием скандальной истории с белым порошком, 29-летний челябинец взялся за ум и выдает блестящий сезон – 75 (23+52) очков в 73 матчах. До личного рекорда осталось всего-то восемь баллов.

Но кому чаще всего отдает Кузя на гол? Да Ови, конечно! Специально подсчитал: с передач щедрого уральского технаря Александр вколотил 21 из 48 голов, в том числе четыре последних!

Я же и говорю: наша связка горовосходителей «Вашингтона» работает в НХЛ по проверенной методе первых покорителей Эвереста Хиллари – Тенцинга. Если кто забыл, именно в тандеме Алекс и Женя добыли в 2018 году для столицы США первый Кубок Стэнли: тогда Овечкин стал MVP плей-офф и первым снайпером, а Кузнецов – лучшим бомбардиром. Но если Пик Гретцки/Босси уже совсем рядом, то до Высоты Уэйна №894 еще шагать и шагать…

Продолжаем вместе с «Советским спортом» следить за ударной вахтой россиян в НХЛ, приуроченной к юбилею Владислава Третьяка!

источник: «Советский спорт»
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