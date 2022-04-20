Выглядеть в 50 как Яромир Ягр! Избавляемся от пивного живота по методу чешского хоккеиста

О том, какие фитнес-приемы из арсенала Ягра могут позаимствовать мужчины «за 40», наше партнерское издание «Плеймейкер» решило узнать у специалистов. Рассказывает Ксения Астраханцева — тренер по легкой атлетике и функциональному фитнесу.

– На фото в социальных сетях Яромир Ягр демонстрирует нереальную форму: кубики пресса, мышцы, минимальный процент жира. В 50 так можно без стероидов?

– Можно! Особенно, если не прерывать спортивную карьеру. Ведь Ягр продолжает играть на высоком уровне, а это особый режим – тренинг, диета, регулярные игры. Перед нами – действующий спортсмен. А вопрос формы – это, если так можно выразиться, вопрос его «выживания». Перестаешь тренироваться – и в игре сразу сдаешь позиции.

– В интервью «Матч ТВ» Ягр говорил, что не работает с большими весами. Например, штангу в 100 кг он не выжмет. Откуда тогда такая мышечная масса? На одном из фото в соцсетях перед нами настоящий Геракл.

– Думаю, играет роль генетика. У Ягра рост за 190 и вес под 100 кг. Вероятно, он из тех людей, кого называют «мезоморфами». Понятно, что это определение очень условно. Но считается, что мезоморфы – люди, которые от рождения обладают довольно атлетическим телосложением. У них широкая грудная клетка, развитый плечевой пояс, быстрый метаболизм. И главное – их тело дает хороший «отзыв» на тренинг. Условно говоря, там, где человеку с другим типом телосложения приходится «пахать» за каждый лишний грамм мышечной массы, мезоморф наберет его быстрее и легче.

– Значит, всем остальным, у кого «не та генетика», можно не мечтать сохранить с возрастом форму, как у Ягра?

– Вовсе нет. Важен правильно подобранный тренинг – и постоянство в занятиях. Мы с вами смотрели фото Ягра в социальных сетях. Там видно, сколько времени этот человек проводит в спортзале. Причем, судя по снимкам, это как раз специфическая «возрастная» нагрузка. Гантелей и штанг там почти нет. Но зато есть бег, прыжки, велотренажеры – акцент сделан в пользу кардио и жиросжигания.

– Это то, что можно посоветовать для сохранения формы всем, кому условно «за 40»?

– Я всегда советую начинать борьбу за сохранение формы с похода к врачу. Сдать кровь, проверить сердце, давление – начать следует с этого. И уже затем, если по анализам все нормально, плавно включаться в тренировки. Ключевое слово «плавно». Нагрузки следует увеличивать постепенно и понемногу. Если это бег – то на первых порах лучше чередовать бег и ходьбу. Если гантели и веса — то без максимальных нагрузок и супер-сетов: сдвоенных-строенных упражнений. Если интервальный тренинг – то в комфортной зоне пульса до 130 ударов в минуту, с паузами для отдыха. Этим, кстати, часто грешит современный «кроссфит», где даже новичков нередко заставляют «умирать» на первых же тренировках. Людям за 40 такой подход может быть попросту опасен.

– Хорошо Ягру – он профессиональный спортсмен и может хоть весь день проводить в спортзале. А обычным людям на спорт часто не хватает времени. Как быть?

– Делать короткие по времени, но регулярные тренировки. 20-30 минут, три-четыре раза в неделю – этого вполне достаточно. Можно заниматься дома, чтобы сэкономить время на походах в спортзал. Можно заниматься без оборудования, в крайнем случае повесить в квартире турник. Приседания, отжимания, подтягивания – для поддержания формы этого будет вполне достаточно. Вы удивитесь, но даже такие «лайтовые» тренировки, если делать их постоянно, значительно преобразят вас.

– А если совсем нет сил? Если приходишь с работы и валишься с ног от усталости?

– Значит, хотя бы с работы пройдитесь немного пешком – одну-две станции метро. Дайте себе подвигаться: телу нужно движение, нужен свежий воздух. Это, конечно, не сделает вас таким красавчиком, как Яромир Ягр, но самочувствие улучшит. Может быть, после такой короткой прогулки после работы, вы уже не будете чувствовать себя настолько усталым. А значит – можно и спортом заняться.

– Популярные сейчас протоколы «табата» – короткие 10-15-минутные тренировки, по принципу «20 секунд работа – 10 секунд пауза». Что вы можете сказать о них?

– В условиях хронической нехватки времени на спорт, это хороший вариант. Но опять же, если вам «за 40» и у вас нет опыта тренировок, то для вас это может быть чересчур – слишком интенсивно, большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Я бы советовала таким людям все же начинать с более традиционного тренинга: подход упражнения с определенным количеством повторов — минута отдыха. Потом, по мере тренированности, время отдыха можно сокращать.

– Что еще можно посоветовать людям среднего возраста, которые смотрят на Яромира Ягра и завидуют его форме?

– Я всегда советую, если это возможно, избегать над собой большого насилия. Вот, есть такие люди – они, например, ненавидят бег, но бегают, потому что «в их возрасте так надо». Это неправильно. Спорт должен приносить радость, а не боль и уныние. Поэтому советую будущим фитнес-активистам для начала осмотреться и понять, что им по душе.