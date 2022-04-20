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Россияне крушат рекорд за рекордом! Такого Нью-Йорк не видел с 1973 года, а Сент-Луис – с 1970-го

До юбилея лучшего хоккеиста ХХ века еще пять дней, а наследники Третьяка уже побили главный российский вратарский рекорд: благодаря сухарю Шестеркина совместно сыграли на ноль в этом сезоне 25 матчей!
Россияне крушат рекорд за рекордом! Такого Нью-Йорк не видел с 1973 года, а Сент-Луис – с 1970-го
20 апреля 2022 09:58
автор: Виталий Славин
автор фото: НХЛ

В «Медисон Сквер Гарден» Артемий Панарин организовал пару шайб в ворота «Виннипега» (3:0), обновил свой сезонный рекорд по передачам (70) и удостоился третьей звезды матча. А кому отдали первую?

Ну, конечно, Игорю Шестеркину! Олимпийский чемпион с помощью штанги отразил все 32 броска гостей. Есть второй подряд (до этого с «Детройтом» - 4:0) и шестой в чемпионате матч на ноль! Если еще добавить шатаут Александра Георгиева, который 14 апреля нейтрализовал все 28 выпадов «Филадельфии» (4:0), то получается, что «рейнджеры» держат ворота на замке уже три тура. Последний раз ньюйоркцам такое удавалось в 1973 году, когда с 4 по 10 февраля отличились Жиль Виллемур (дважды) и Эд Джакомин.

К сожалению, ни того, ни другого советские телезрители в деле не увидели. В декабре 1975-го и декабре 1979 года Третьяк и ЦСКА переиграли «Рейнджерс» с Джоном Дэвидсоном в рамке (7:3 и 5:2). Спустя много-много лет будучи президентом «Коламбуса» он провернет гениальную сделку с «Чикаго»: стырит оттуда за мешок картошки звезду Коркино, а затем, перебравшись на Бродвей, подпишет с Хлебушком роскошный семилетний контракт на 81,5 млн долларов!

Такие вот любопытные исторические связи и параллели. Но мы кольцуем сюжет. Вот те семь наших героев, которые совместными усилиями впервые в истории НХЛ выдали за один чемпионат 25 сухих матчей:

Илья Сорокин («Айлендерс») – 7;
Игорь Шестеркин («Рейнджерс») – 6;
Сергей Бобровский («Флорида») – 3;
Илья Самсонов («Вашингтон») – 3;
Семен Варламов («Айлендерс») – 2;
Андрей Василевский («Тампа») – 2;
Александр Георгиев («Рейнджерс») – 2.

До 2014 года россияне больше 14 сухарей за чемпионат не выпекали. Но когда реформа Владислава Третьяка – мощный налог на иностранных голкиперов в Суперлиге – набрала силу и стала приносить плоды, ситуация кардинально изменилась. Как по количеству наших представителей в НХЛ, так и по качеству:

2013/14 – 16 сухих матчей (Бобровский – 5, Брызгалов, Набоков – по 4, Варламов – 2, Худобин - 1);

2017/18 – 16 (Василевский – 8, Бобровский – 5, Варламов – 2, Худобин – 1);

2018/19 – 21 (Бобровский – 9, Василевский – 6, Варламов, Георгиев, Худобин – по 2);

2020/21 – 24 (Варламов – 7, Василевский – 5, Сорокин, Худобин – по 3, Георгиев, Самсонов, Шестеркин – по 2).

Шестеркин давно лидирует в НХЛ по проценту отраженных бросков (93,6%) и числу пропущенных шайб в среднем за игру (2,01), а теперь поднялся на третьем место по сухарям (6) и победам (36). Москвич - очевидный претендент номер 1 на титул лучшего голкипера сезона («Везина Трофи»), а может, и самого ценного игрока!

В нескольких десятках километров от «Медисон Сквер Гарден» в дуэли наших вратарей на Лонг-Айленде верх взял более опытный Бобровский. «Флорида» двукратного обладателя «Везины» дожала «Айлендерс» Сорокина в овертайме – 3:2. Пробить Илью смог лишь один человек. И в принципе тоже наш. Сын популярного форварда московского «Спартака» Александр Барков оформил хет-трик. Русскому финну заслуженно присудили первую звезду матча, а вторую отдали Сорокину за 39 сейвов.

Бобровский одержал 334-ю победу в карьере, обошел Николая Хабибулина и поднялся на 25-е место в НХЛ. Среди наших Сергей уступает только Евгению Набокову – 353. Сколько, спрашиваете, викторий у трех канадских «рейнджеров», упомянутых выше? Отвечаю:

Эд Джакомин – 290;

Джон Дэвидсон – 123;

Жиль Виллемур – 100.

На 77-й позиции в историческом списке с 225 победами Андрей Василевский. Однако MVP Кубка Стэнли-2021 по весне немного сдал. На ноль в 2022 году вообще ни разу не сыграл. Более того, в марте – апреле пропускал и пять шайб, и даже шесть, а четыре запустил уже четырежды!

Вот и сегодня давно ни на что не претендующий «Детройт» умудрился в Тампе четырежды поразить ворота действующих чемпионов. Правда, в двух эпизодах грубо ошибся наш защитник Сергачев. Но и Василевский не выручил, а Кучеров ограничился одним голом в большинстве. В итоге – 3:4. Тревожный звонок для «молний» перед скорым плей-офф.

В Сент-Луисе трио звезд матча замкнул Павел Бучневич. Увы, его гол и передача не помогли хозяевам одолеть «Бостон» (2:3 ОТ). Но череповчанин повторил высшее достижение для новичков «Блюз», установленное Филом Гойеттом на три года раньше подвига Виллемура/Джакомина. Бучневич продлил результативную серию до 11 матчей. Попутно разменял восьмой десяток очков и поднял личный рекорд до 71 (28+43) балла.

В обоих голах «Сент-Луиса» поучаствовал и Владимир Тарасенко. Теперь в его активе 78 (33+45) очков. Высоту 80 ярославец в НХЛ еще не брал. На один шаг к самой крутой сезонной отметке НХЛ благодаря передаче в матче с «Монреалем» (2:0) приблизился форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов.

Вот у нас наметилось и еще одно капиталистическое соревнование, приуроченное к 70-летию Владислава Третьяка: кто первым из россиян выбьет сотню?

У Капризова на сегодня 94 (43+51) очка и шесть матчей до финиша регулярки.

У Панарина – 92 (22+70) и пять матчей.

источник: «Советский спорт»
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