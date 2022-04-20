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«Магнитка» сыграла с ЦСКА в теннис. И сравняла счет в финальной серии

Хозяева забивали, гости догоняли. Трижды! Веру и надежду на благоприятный исход второго матча убил вратарь-олимпиец Иван Федотов, которого трясло, как безусого дебютанта. Он пропустил 6 шайб, четыре из которых во втором периоде.
«Магнитка» сыграла с ЦСКА в теннис. И сравняла счет в финальной серии
20 апреля 2022 20:06
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК «Металлург» (Магнитогорск)

В превью к финалу автор этих строк в качестве главной интриги выделил дуэль вратарей. За 39-летним Кошечкиным колоссальный кубковый опыт – четыре с учетом нынешнего финала. За Федотовым – молодость, задор, кураж. В 2017-м голкипера «Магнитки», несмотря на поражение от СКА, назвали MVP плей-офф.

Ныне Магнитогорск молится на вратаря-ветерана, а тренеры берегут его как зеницу ока, дают паузы, лишая заслуженных «сухарей».

Напомню, что Кошечкин обрел непробиваемость не сразу. Перейдя в «Ак Барс» в возрасте сегодняшнего Федотова, Василий шансом не воспользовался. Тренер Зинэтула Билялетдинов с удивлением отмечал, что вратарь-гренадер признался, что его трясет. В Казани Кошечкин не задержался, что пошло ему на пользу. Он расцвел в Магнитогорске и, верится, еще следующий сезон зацепит. Клуб готов к переговорам.

Сегодня затрясло Федотова. Ладно отскоки, которые трудно контролировать. Во втором периоде, когда армейцы пошли на штурм владений хозяев, сравняли счет, Иван прозевал отличный (надо признать) щелчок защитника Хультстрема от синей линии, рано сев на щитки – шайба пельменем вонзилась в девятку над вратарским блином.

Спустя всего 7 (!) секунд Григоренко восстановил равновесие. Но вскоре Неколенко при попустительстве капитана гостей Андронова выкопал гол на ближнем пятачке.

Неугомонный Слепышев при посредничестве не менее настойчивого Плотникова, выцарапавшего шайбу у канадца Майе (он открыл в матче счет), в третий раз заставил капитулировать Кошечкина. 3:3.

Паритет в четвертый раз нарушил незабивной Зернов. Он опрокинул на лед хитом защитника Киселевича, не сумевшего в безобидной ситуации вывести шайбу из своей зоны, и устремился на пятачок, а Карпов – вот уминица! – отблагодарил партнера чудо-передачей с лопаты. Промахнуться Зернов не мог – 4:3.

Этот гол, как показалось, надломил армейцев. Хотя если бы не ловушка Кошечикна, засосавшая шайбу после броска с пяти метров Слепышева, гости могли остаться в игре. Выручил Кошечкин и после после атаки Попова, добивавшего с метра.

А Федотов, прерывая контратаку с участием Майе, ловушкой отбросил шайбу в сторону на клюшку «кудесника» Лайпсика, а тот, видимо, с теннисом на ты. С воздуха отправил шайбу в сетку. 5:3.

Сразу вспомнилась история, опубликованная в «Советском спорте», по горячим следам финала Евролиги-1999. Когда вратаря «Металлурга» Тортунова подвела порванная ловушка после броска динамовца Маркова из своей зоны. Голкипер попытался поймать шайбу, летевшую мимо ворот, а та рикошетом от ловушки запорхнула в сетку. Москвичи сравняли счет, но уже в начале оывертайма проиграли 1:2.

Вот и ловушка Федотова, похоже, прохудилась. Никак не желала засасывать шайбу. Та же картина наблюдалась и в серии со СКА. Да и «гитарой» вратарь красно-синих явно на вы. Большинство его выходов из рамки, чтобы остановить шайбу, вносят нервозность в оборону.

В третьем периоде армейцы дважды подряд посетили штрафной бокс. А технарь Голдобин сделал счет теннисным в равных составах, с присущим ему изяществом.

Но последнее слова оказалось за гостями. С подачи…Кошечкина, подножкой повалившего на лед Карнаухова. Окулов реализовал численное преимущество. На этот раз на пути шайбы не встал Каменев, как в первом матче.

«Металлург» сравнял счет и заставил трястись Федотова. Продолжаем следить за дуэлью вратарей.

ТАБЛО

«Металлург» - ЦСКА 6:4 (1:0, 4:3, 1:1)

Голы: Майе, Хультстрем, Неколенко, Зернов, Лайпсик, Голдобин – Абрамов, Григоренко, Слепышев

Счет в серии: 1-1 (1:3, 6:4 , 22 апреля, 24, 26, 28*, 30*)

источник: «Советский спорт»
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«Магнитка» сыграла с ЦСКА в теннис. И сравняла счет в финальной серии
«Магнитка» сыграла с ЦСКА в теннис. И сравняла счет в финальной серии
Хозяева забивали, гости догоняли. Трижды! Веру и надежду на благоприятный исход второго матча убил вратарь-олимпиец Иван Федотов, которого трясло, как безусого дебютанта. Он пропустил 6 шайб, четыре из которых во втором периоде.
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