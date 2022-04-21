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Русские вашингтонцы Хиллари и Тенцинг покорили Пик Гретцки/Босси, но до Эвереста еще шагать и шагать

Вот Овечкин и выбил девятый в карьере полтинник! Но неужели кто-то сомневался, что Великая восьмерка рано или поздно присоединится к Гретцки и Босси? Разве что Кузнецов (он же – Тенцинг), снова укравший гол у своего патрона.
Русские вашингтонцы Хиллари и Тенцинг покорили Пик Гретцки/Босси, но до Эвереста еще шагать и шагать
21 апреля 2022 10:09
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

Фиксируем факт для истории.

Что: матч регулярного чемпионата НХЛ «Вегас» – «Вашингтон» 4:3 ОТ.

Где: Лас-Вегас, пустыня Мохаве, штат Невада, США.

Когда: 20 апреля 2022 года.

22:57. Овечкин (Кузнецов, Юханссон) – 1:2. 49-й гол в сезоне.

53:36. Овечкин (Орлов, Шири) – 3:3. 50-й гол в сезоне и 780-й в карьере!

Как всем известно, первыми на высочайшую вершину мира Эверест 29 мая 1953 года взошли новозеландец Эдмунд Хиллари и его верный помощник Тенцинг Норгей, старшина местных шерпов-носильщиков.

Позавчера мы с ними сравнили русский тандем «Вашингтона» Александр Овечкин – Евгений Кузнецов. По той простой причине, что в этом чемпионате они постоянно играют вместе, а большинство шайб Ови забрасывает именно с передач Кузи.

Так случилось и на сей раз. В дебюте второго периода россияне выкатили на одного защитника. Женя скинул в офис №8, а оттуда мгновенно вылетел снаряд в пустой ближний угол. Есть 22-я передача Кузнецова на гол Овечкина в нынешнем сезоне! Любопытно, что атаку из своей зоны начал еще один наш человек в «Кэпиталз» Дмитрий Орлов.

Именно он в конце третьей двадцатиминутки отправил капитана в исторический прорыв. Александр влетел на половину хозяев по правому флангу и от всей широченной русской души приложился по шайбе. Есть полтинник! Тащи, Томпсон! Канадец стал 160-м голкипером НХЛ, пропускавшим от Ови. Больше вратарских скальпов лишь у Яромира Ягра (178), Патрика Марло (177) и Марка Мессье (164).

Обязательно упомянем об очередной краже хоккейного Тенцинга – второй (!) только в этом сезоне. На седьмой минуте игры Овечкин мощно зарядил от синей линии, шайба нашла брешь в амуниции шведского голкипера Ленера и ползла в ворота. До ленточки оставался сантиметр, когда вмешался Кузнецов и присвоил себе верный голешник партнера.

Ну да ладно. Как мы упомянули выше, челябинец сразу после первого рерыва исправился и вернул долг москвичу идеальным пасом на открытые ворота.

Что мы имеем в итоге?

1). Побит рекорд Теему Селянне по голам в возрасте 36+. Финский нападающий «Анахайма» в 2007 году 48 раз поражал цель.

2). Побит рекорд Джонни Бюсика. Форвард «Бостона» был самым возрастным игроком, забросившим 50 шайб за сезон. Случилось это в 1971 году, когда канадцу было 35 лет и 308 дней. Овечкин сделал это в 36 лет и 215 дней.

3). Повторен рекорд Майка Босси и Уэйна Гретцки. Звезда «Айлендерс» выбил полтинник девятый раз за сезон – причем подряд! – в 1986 году. Через три года к «островитянину» присоединился лидер бомбардирской гонки всех времен, когда уже перешел в «Лос-Анджелес» из «Эдмонтона». Отметим, что Босси последний полтинник настрелял в 29 лет, Гретцки – в 28.

4). Повторено достижение Бретта Халла – 158 игр не менее чем с двумя голами. Больше только у Гретцки – 189.

5). Овечкин вошел в топ-20 бомбардиров НХЛ всех времен – 1410 (780+630) очков. До Дуга Гилмора – четыре балла.

Но вернемся к главному – российской экспедиции горовосходителей, штурмующей заоблачные вершины НХЛ. На очереди Пик-801 Горди Хоу. Бывалые альпинисты говорят, что оттуда уже очень хорошо просматривается хоккейная Джомолунгма – Высота Уэйна №894.

источник: «Советский спорт»
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Русские вашингтонцы Хиллари и Тенцинг покорили Пик Гретцки/Босси, но до Эвереста еще шагать и шагать
Русские вашингтонцы Хиллари и Тенцинг покорили Пик Гретцки/Босси, но до Эвереста еще шагать и шагать
Вот Овечкин и выбил девятый в карьере полтинник! Но неужели кто-то сомневался, что Великая восьмерка рано или поздно присоединится к Гретцки и Босси? Разве что Кузнецов (он же – Тенцинг), снова укравший гол у своего патрона.
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