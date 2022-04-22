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Русское цунами в НХЛ: Кучеров – 601 очко, Капризов – 97, Панарин – 96. В лиге уже 56 наших игроков

Владислав Александрович, это что-то невероятное! Фейерверк русских рекордов к вашему юбилею просто ослепляет. Вчера отличился 36-летний Ови, сегодня – 21-летний Охотюк, а Капризов с Панариным зарубились, кто первым выбьет сотню.
Русское цунами в НХЛ: Кучеров – 601 очко, Капризов – 97, Панарин – 96. В лиге уже 56 наших игроков
22 апреля 2022 10:27
автор: Виталий Славин

Всего три дня остались до 70-летия лучшего хоккеиста ХХ века. Лично я и представить не мог, с каким энтузиазмом наша энхаэловская диаспора поддержит инициативу «Советского спорта» ударным трудом поздравить Владислава Третьяка с круглой датой.

Вратари свое дело уже сделали. Побили отечественный рекорд по суммарному количеству сухих матчей за сезон – 25.

Великая восьмерка тоже проломил дверь в историю. Александр Овечкин настрелял девятый сезонный полтинник в карьере и присоединился к Уэйну Гретцки и Майку Босси. Обоих, как все прекрасно помнят, будущий президент ФХР разоружил в финале Кубка Канады-1981, когда СССР разгромил хозяев – 8:1.

Сегодня так называемого Великого засунул за пояс наш коркинский Хлебушек, первая звезда матча «Айлендерс» - «Рейнджерс» (3:6). Благодаря четырем передачам Панарин обновил клубный рекорд среди форвардов, принадлежавший Марку Мессье (1992 год) и Гретцки (1997) – 74 ассистенции. Высшее достижение «Рейнджерс» тут принадлежит защитникам Брайану Литчу – 80 передач (1992) и Сергею Зубову – 77 (1994).

Попутно Артемий впервые в карьере преодолел отметку 95 – 96 (22+74) очков. Тем самым уралец откликнулся на другой призыв «Советского спорта» - устроить с Кириллом Капризовым капиталистическое соревнование, кто первым из россиян наберет сто очков.

Матч на Лонг-Айленде начался на полчаса раньше игры в Сент-Поле. И уже в первом периоде Панарин, организовав три гола гостей, вырвался вперед – 95 очков против 94 у форварда «Миннесоты». К концу второй трети «рейнджер» довел отрыв до двух баллов.

Вот тут-то где-то на берегах Миссисипи и проснулся автор золотого гола Пхенчхана. При счете 3:2 в пользу «Ванкувера» героическими усилиями Капризова хозяева переломили ход борьбы и забросили четыре шайбы подряд. Три из них – гол и две передачи сделал лучший новичок НХЛ-2021. Кирилл поднял сезонный рекорд «Миннесоты» до 44 шайб и 97 очков. В награду – вторая звезда матча.

Дуэль наших топ-бомбардиров продолжается. У «Рейнджерс» до финиша регулярки – четыре тура, у «Миннесоты» - пять.

Минисенсация родилась в Монреале. «Канадиенс» с самым высокооплачиваемым вратарем мира Прайсом без вариантов продули «Филадельфии» - 3:6, а лучшим игроком признали защитника «Флайерз» Ивана Проворова. Гол и передачу ярославец подкрепил полезностью «плюс 3».

Впрочем, затмил всех в этот вечер другой наш защитник, третья звезда встречи в Ньюарке. Дебют за «Нью-Джерси» 21-летний челябинец Никита Охотюк увековечил голом в ворота «Баффало» (2:5). Увидев, как уралец издалека вколачивает снаряд в сетку гостей, американский телекомментатор на несколько мгновений осекся – видимо, изучал протокол, чтобы выяснить, кому принадлежит номер 82. А потом с огромным трудом, по слогам произнес:

- О-хье-тюк…

Вот только заокеанский эксперт не сказал о главном. Переписан еще один важнейший российский рекорд эпохи потолка зарплат, установленный в прошлом сезоне. Тогда в НХЛ отметились 52 представителя отечественной школы. Охотюк стал 56-м россиянином в нынешнем чемпионате – 10 вратарей, 16 защитников, 30 нападающих. Правда, у четверых, как у Охотюка, только по одной игре – Дмитрий Саморуков («Эдмонтон»), Александр Алексеев («Вашингтон»), Артемий Князев («Сан-Хосе»), Дмитрий Денисенко («Флорида»).

Сергей Бобровский тем временем довел рекорд «пантер» по вратарским викториям до 38 и сравнялся с лидером чемпионата Саросом («Нэшвилл»). Победа над «Детройтом» (5:2) стала для «Флориды» 12-й подряд. Южане обеспечили себе первое место в Атлантическом дивизионе.

За вторую позицию здесь борются «Торонто» и «Тампа». Без травмированного Меттьюза «листья» неожиданно крупно влетели в гостях как раз «молниям» - 1:8. Андрея Василевского сумел распечатать только Илья Михеев, а Никита Кучеров набрал стандартные 2 (1+1) очка. Тем самым закрыл шестую и открыл седьмую сотню очков в НХЛ – 601 (241+360).

В Сан-Хосе улучшили личные сезонные достижения форварды «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко (передача) – 79 (33+46) очков и Павел Бучневич (гол и передача) – 73 (29+44). «Блюзмены» взяли верх - 3:1 и продлили рекордную командую серию игр с очками до 14.

Увы, но в стартовом раунде плей-офф уже точно сойдутся «Миннесота» Капризова и «Сент-Луис» Тарасенко, Бучневича и Барбашева.

источник: «Советский спорт»
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Русское цунами в НХЛ: Кучеров – 601 очко, Капризов – 97, Панарин – 96. В лиге уже 56 наших игроков
Русское цунами в НХЛ: Кучеров – 601 очко, Капризов – 97, Панарин – 96. В лиге уже 56 наших игроков
Владислав Александрович, это что-то невероятное! Фейерверк русских рекордов к вашему юбилею просто ослепляет. Вчера отличился 36-летний Ови, сегодня – 21-летний Охотюк, а Капризов с Панариным зарубились, кто первым выбьет сотню.
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