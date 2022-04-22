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У Армии закончились боеприпасы? «Магнитка» разгромила ЦСКА и вышла вперед в финале

«Металлург» провел лучший для себя матч в финальной серии. Отметим дубль экс-армейца Брендэна Лайпсика и сухарь 39-летнеого Василия Кошечина, не желающего уставать и рассыпаться.
У Армии закончились боеприпасы? «Магнитка» разгромила ЦСКА и вышла вперед в финале
22 апреля 2022 22:25
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК ЦСКА

В прошлом сезоне КХЛ познакомилась с форвардом Лайпсиком. Канадец выделялся скоростью, умелым обращением с шайбой и могучим кистевым броском, да и комбинационное начало в его действиях присутствовало. В «Вашингтоне» он получал огрызки игрового времени – коллега Виталий Славин, до молекул изучивший «столичных», не даст слукавить.

В нашей лиге Лайпсик доминирует. Его звено с Филиппом Майе и Николаем Голдобиным рвет соперников в плей-офф. В прошлом матче канадец забил наиважнейший пятый гол, лишив ЦСКА возможности вернуться в игру. Сегодня он оформил дубль, открыв и закрыв счет. В первом периоде канадец завершил лихую контратаку «2 в 1» с участием его соотечественника Майе, который в среду разжился 4 (1+3) баллами. А в третьем Лайпсик разыграл изящную «троечку» Николаем Голдобиным и силовым форвардом четвертого звена Архипом Неколенко и, как и в первом голе, вонзил шайбу в незащищенный угол.

К слову, Неколенко еще при равновесии (0:0) мог распечатать ворота Ивана Федотова, но голкипер справился с кистевым броском метров с десяти. А зажигающий в этом плей-офф Голдобин – еще один экс-армеец – в своем последнем сезоне в «Ванкувере» ограничился ролью «кушать подано» в одном-единственном матче.

Впрочем, вернемся на «ЦСКА Арену». Четвертая линия «сталеваров» огорчила московского олимпийца-гренадера во второй 20-минутке. Неколенко соорудил перед ним непроницаемый экран и связал силовой борьбой защитника Никиту Нестерова, а отскок подкараулил Линус Виделль, начинавший серию в первой тройке.

Шайба из раздевалки капитана гостей Егора Яковлева, наказавшего Владислава Каменева за глупое удаление, сняла вопросы о победителе.

Как и в игре №1, ЦСКА так и не получил численное преимущество. Гости же из трех попыток, вторую конвертировали в гол (Яковлева).

После победы в среду (6:4) главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев сравнил свою команду с «Барселоной» - разумеется, футбольной. А сегодня изящество и разнообразие атаки «сталевары» возвели на бетоне обороны. Защитники гостей мало что позволяли армейцам, разгрузив ветерана Кошечкина.

Армейский же ветеран 41-летний Александр Попов после первого перерыва на лед не выходил, не было его и на лавке.

Федотову, в отличие от матча №2, трудно предъявить претензии. В пропущенных шайбах нет его вины. Резануло глаз, как на представлении составов при объявлении его фамилии, он вдруг выронил клюшку. Недобрая примета. Матч доигрывал дублер Адам Рейдеборн, дебютировавший в этом плей-офф. Швед сохранил ворота на замке. Как и Кошечкин, которого Воробьев не стал сажать на лавку и сохранил ему сухарь, он будет учтен в статистике. Во втором челябинском матче (6:0) Василия отправили отдыхать до финальной сирены.

ТАБЛО

ЦСКА – «Металлург» - 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Голы: Лайпсик (2), Виделль, Яковлев

Счет в серии: 1-2 (3:1, 4:6, 0:4, 24 апреля, 26, 28*, 30*).

*Если потребуется.

источник: «Советский спорт»
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