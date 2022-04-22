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Сергей Федоров: Ситуация нелегкая, но поправимая

Третий матч финала Кубка Гагарина закончился для красно-синих настоящим нокаутом. Гости из Магнитогорска обыграли ЦСКА со счетом 4:0.
Сергей Федоров: Ситуация нелегкая, но поправимая
22 апреля 2022 22:45
автор: Елена Кузютина
автор фото: ХК ЦСКА

После встречи наставник московских армейцев Сергей Федоров поделился эмоциями от матча:

Соперника с победой. Высокие скорости, хорошая игра. Надеюсь, что мы смотрелись неплохо, хотя и пропустили. Сделаем разбор, попереживаем до полуночи и будем готовиться к игре. Мы поняли, кто наш соперник, а главное, поняли, кто мы.

Второй матч финала был нелогичным для нас. Сегодня же все шло постепенно, закономерно, как бы мне не хотелось.

— Как будете перестраиваться?
— Не думаю, что многое нужно менять. Надо немного успокоиться. «Магнитка» всегда демонстрирует высокие скорости. Мы готовились к этому. Сейчас ситуация нелегкая, но поправимая. Я знаю, в чем мы можем добавить.

— Почему Попов не вышел во втором и третьем периодах?
— Не получил информацию, но вроде травма.

— Что с Федотовым? Пропустил за две встречи десять шайб...
— Десять голов пропустила вся команда, а не Ваня. Он работает, помогает, а вот как мы ему помогаем? Вратарь последняя инстанция, перед ним еще пять игроков должны сработать.

Четвертый матч финала Кубка Гагарина состоится 24 апреля в 16.30 на ЦСКА-Арене.

источник: «Советский спорт»
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