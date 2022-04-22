Сергей Федоров: Ситуация нелегкая, но поправимая

После встречи наставник московских армейцев Сергей Федоров поделился эмоциями от матча:

— Соперника с победой. Высокие скорости, хорошая игра. Надеюсь, что мы смотрелись неплохо, хотя и пропустили. Сделаем разбор, попереживаем до полуночи и будем готовиться к игре. Мы поняли, кто наш соперник, а главное, поняли, кто мы.

Второй матч финала был нелогичным для нас. Сегодня же все шло постепенно, закономерно, как бы мне не хотелось.

— Как будете перестраиваться?

— Не думаю, что многое нужно менять. Надо немного успокоиться. «Магнитка» всегда демонстрирует высокие скорости. Мы готовились к этому. Сейчас ситуация нелегкая, но поправимая. Я знаю, в чем мы можем добавить.

— Почему Попов не вышел во втором и третьем периодах?

— Не получил информацию, но вроде травма.

— Что с Федотовым? Пропустил за две встречи десять шайб...

— Десять голов пропустила вся команда, а не Ваня. Он работает, помогает, а вот как мы ему помогаем? Вратарь последняя инстанция, перед ним еще пять игроков должны сработать.

Четвертый матч финала Кубка Гагарина состоится 24 апреля в 16.30 на ЦСКА-Арене.