Илья Воробьев: Надеюсь, что лучшие решения в этой серии ещё не принял

После матча главный тренер «Металлурга» ответил на вопросы журналистов:

— Илья Петрович, как оцените игру?

— Хорошая игра с нашей стороны, воспользовались моментами, отработали в обороне. Василий Кошечкин здорово отыграл.

— Кажется, что у команды остался запас физических сил. Это так?

— Ребята отработали, сложно сказать. Пропусти мы один гол, игра поменялась бы.

— Говорят, что Кошечкин устроил «саботаж» — не захотел уступать ворота...

— Была возможность, я его спросил хочет ли замену — он сказал, что отыграет.

— Неколенко впечатлил?

— Архип — хороший игрок. Он и с «Трактором» забивал важную шайбу.

— Лайпсик особенно заряжен на ЦСКА?

— У многих игроков особый настрой на бывшие клубы.

— Виделль в четвертом звене — лучшее решение в этой серии?

— Получилось хорошо, но надеюсь, что будут ещё более лучшие решения.

— ЦСКА играет одинаково? Ни чем вас не удивляет?

— Я смотрю на соперника, но комментировать их игру — не моя прерогатива.

— Чувствуете, что начинается перелом в серии?

— Давайте не будем об этом. Соперник хороший, мы выиграли всего второй матч. Готовимся к следующему.

— Акользин и Кошелев выйдут?

— Будем разбирать игру и смотреть, кто сыграл лучше, кто хуже. Посмотрим.