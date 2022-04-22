Илья Воробьев: Надеюсь, что лучшие решения в этой серии ещё не принял

После матча главный тренер «Металлурга» ответил на вопросы журналистов:
— Илья Петрович, как оцените игру?
— Хорошая игра с нашей стороны, воспользовались моментами, отработали в обороне. Василий Кошечкин здорово отыграл.
— Кажется, что у команды остался запас физических сил. Это так?
— Ребята отработали, сложно сказать. Пропусти мы один гол, игра поменялась бы.
— Говорят, что Кошечкин устроил «саботаж» — не захотел уступать ворота...
— Была возможность, я его спросил хочет ли замену — он сказал, что отыграет.
— Неколенко впечатлил?
— Архип — хороший игрок. Он и с «Трактором» забивал важную шайбу.
— Лайпсик особенно заряжен на ЦСКА?
— У многих игроков особый настрой на бывшие клубы.
— Виделль в четвертом звене — лучшее решение в этой серии?
— Получилось хорошо, но надеюсь, что будут ещё более лучшие решения.
— ЦСКА играет одинаково? Ни чем вас не удивляет?
— Я смотрю на соперника, но комментировать их игру — не моя прерогатива.
— Чувствуете, что начинается перелом в серии?
— Давайте не будем об этом. Соперник хороший, мы выиграли всего второй матч. Готовимся к следующему.
— Акользин и Кошелев выйдут?
— Будем разбирать игру и смотреть, кто сыграл лучше, кто хуже. Посмотрим.