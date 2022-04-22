«Крылья не опустились»: что говорили игроки после третьего матча финала

Третий матч финала Кубка Гагарина завершился уверенной победой «Магнитки» со счетом 4:0.

Капитан магнитогорского «Металлурга», Егор Яковлев был краток: «Игра удачно сложилась, отстояли свои ворота. Я старался уделить больше внимания защите, но удалось реализовать и моменты в атаке. Сложил ли ЦСКА крылья после моей шайбы? Это не та команда, которую остановит счёт 3:0. Мы же будем играть на победу. Вася Кошечкин здорово подтащил. Он так ещё много лет играть может, мастер».

Защитник ЦСКА Никита Нестеров заверил: «У нас крылья не опускаются, это плей-офф, всякое случается. Допустили ошибки, исправим. Что с Федотовым? Он — один из лучших игроков ЦСКА. Просто нам нужно тоже помогать ему. Нужны ли нам раздражители типа Лео Комарова? У «Магнитки» их достаточно».