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Вот те на! Капризов побил сразу три рекорда «Миннесоты», а первую звезду матча отдали швейцарцу

Капризов воспользовался тем, что «Рейнджерс» сегодня играет только вечером, и обошел Панарина. Есть первая русская сотня сезона! Попутно Кирилл забрал себе все три главных индивидуальных рекорда клуба.
Вот те на! Капризов побил сразу три рекорда «Миннесоты», а первую звезду матча отдали швейцарцу
23 апреля 2022 10:13
автор: Виталий Славин
автор фото: Национальная хоккейная лига

До автора золотого гола Пхенчхана только шесть россиян покоряли гроссмейстерский пик НХЛ – 100 очков в регулярном чемпионате:

1992/93. Александр Могильный («Баффало») – 127 (76+51);
1992/93. Павел Буре («Ванкувер») – 110 (60+50);
1993/94. Сергей Федоров («Детройт») – 120 (56+64);
2005/06. Александр Овечкин («Вашингтон») – 106 (52+54);
2007/08. Евгений Малкин («Питтсбург») – 106 (47+59);
2017/18. Никита Кучеров («Тампа») – 100 (39+61);
2021/22. Кирилл Капризов («Миннесота») – 101 (45+56).

Увы, Илье Ковальчуку («Атланта») в 2006 году не хватило двух баллов. У Павла Дацюка («Детройт») засада еще круче: Волшебник два года подряд (2008, 2009) останавливался в трех шагах от сотни!

Это я уточняю на заметку «рейнджеру» Хлебушку, у которого сейчас 96 (22+74) очков и четыре матча до финиша регулярки. Первый в субботу вечером по Москве против «Бостона». Не подкачай, Артемий!

Ну а Капризову впору о снайперском полтиннике задуматься. Кто у «Уайлд» впереди:

25.04 (3:00 мск). «Нэшвилл» (выезд);

27.04 (3:00). «Аризона» (дома);

29.04 (3:00). «Калгари» (д);

30.04 (3:00). «Колорадо» (д).

Пять шайб в четырех турах – почему бы нет? Тем более что три на своем поле, а той же «Аризоне» в этом чемпионате уже давно ничего не нужно.

Принципиально важно, что сейчас на ходу вся «Миннесота». Сегодняшняя победа над «Сиэтлом» (6:3) стала четвертой кряду, а всего «дикие» набирали хотя бы очко в девяти последних играх – семь викторий. Правда, оба раза в овертайме уступили «Сент-Луису», серией с которым начнут плей-офф.

Главное, что у «Миннесоты» теперь решить исход могут два звена. С Капризовым, Цуккарелло, Хартманам давно все ясно, а вот швейцарец Фиала конкретно зажег лишь в апреле. Пятью передачами с «кракенами» - рекорд «Уайлд»! - он продлил свою результативную серию до девяти игр – 21 (9+12) очко. Всего у альпийца теперь 82 (32+50) – Фиала в шаге от прежнего рекорда «Миннесоты», который ранее побил Капризов.

Любопытно, что первую звезду матча против «Сиэтла» присудили швейцарцу, а не россиянину. Хотя благодаря 4 (1+3) очкам Кирилл за один вечер установил сразу три высших достижения «Миннесоты»:

по голам – 45;

по очкам – 101, эта высота преодолена впервые в 23-летней истории клуба;

по передачам – 56.

Если первые два рекорда у сибиряка в нынешнем чемпионате уже никто не отберет, то за ассистентский трон «дикарей» вся борьба впереди. Капризов только сегодня обогнал партнера по звену Цуккарелло – 55 передач. У Фиалы, с которым Кирилл постоянно играет в большинстве – 50.

Но не беда: пусть норвежец со швейцарцем хоть на пару обойдут россиянина – все простим, если они помогут олимпийскому чемпиону выбить второй русский полтинник сезона.

Обладатель первого и девятого в карьере решил взять в Аризоне выходной. «Вашингтон» справился с безнадежным аутсайдером НХЛ в режиме энергосбережения и без результативных действий русского капитана – 2:0. Показательно, что единственный голевой момент у Великой восьмерки возник в первой же смене, когда Кузнецов выиграл вбрасывание под бросок Ови. Но Александр, видимо, еще не разогрелся и запустил снаряд в молоко. Позже «Кэпиталз» бездарно запороли четыре (!) большинства. Очевидно, что «столичные» просто морально устали от десятидневного турне по Канаде и югу США - всеми мыслями они уже были дома со своими семьями.

«Вашингтон» примет на следующей неделе «Торонто» и «Айлендерс». Нанесет ответный визит на Лонг-Айленд, а завершит регулярку веселой русской вечеринкой на Бродвее в компании с Панариным и Шестеркиным.

- Этот парень делает каждое звено намного лучше. Делает его первым. Он может находить, контролировать и отбирать шайбу. А еще он такой большой, сильный и быстрый, что с ним сложно справиться. На льду умеет делать все!

Как думаете, кому спел сию мощную осанну тренер «Колорадо» Джаред Беднар? Маккиннону с 6,3 млн долларов годовых? Рантанену с 9,25 млн? Макару с 9 млн?

Нет, нет и нет.

Речь, конечно, о нашем Валерии Ничушкине, у которого истекает скромный контракт на 2,5 миллиона. В Эдмонтоне челябинец открыл счет, затем во втором периоде восстановил равновесие – 2:2. Причем оба раза отличился после стремительных проходов и хлестких кистевых бросков, отразить которые было невозможно.

Однако партнеры не поддержали Вала. Экс-минский динамовец Кейн настрелял хет-трик, а Макдэвид благодаря трем передачам снова возглавил список бомбардиров чемпионата – 116 (43+73) очков. Жюри было объективно: первую звезду матча – Кейну, вторую – Макдэвиду, третью – Ничушкину.

Заметим, что Валерий впервые в НХЛ набрал 50 очков (24+26). Причем всего-то в 59 матчах. Это больше, чем суммарно в двух его предыдущих сезонах в «Колорадо» - 27 (13+14) и 21 (10+11).

Господин Беднар, ваше мнение об уральском бугае россияне всячески поддерживают и одобряют!

источник: «Советский спорт»
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