ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Преемники Третьяка в деле: у нас уже 11 вратарей в НХЛ! Первая победа Кочеткова, 39-я – Бобровского

Накануне юбилея лучшего хоккеиста ХХ века россияне выдали еще два вратарских рекорда. Не подкачали и полевые: Малкин вернулся с дублем, Барабанов – с третьей звездой, а Кучеров опять всех затмил в чемпионской «Тампе».
Преемники Третьяка в деле: у нас уже 11 вратарей в НХЛ! Первая победа Кочеткова, 39-я – Бобровского
24 апреля 2022 12:10
автор: Виталий Славин
автор фото: НХЛ

«Флорида» во главе с сыном популярного в прошлом форварда московского «Спартака» Александром Барковым дожала дома в овертайме «Торонто» (3:2) и установила клубный рекорд – 13 викторий подряд! Гостям не помогло возвращение топ-снайпера чемпионата Меттьюза. Все семь его бросков заблокировал наш великолепный Боб. Плюс еще 27 от остальных «листьев».

Есть 39-я победа Сергея Бобровского! Еще одно высшее достижение «пантер» и чистое первое место в НХЛ по этому важнейшему показателю. Сибиряку осталось всего два шага до личного рекорда – 41 виктория в сезоне-2016/17 в «Коламбусе». До финиша регулярки у «Флориды» - четыре тура.

Если в Санрайзе феерил 33-летний российский аксакал НХЛ, то в Ньюарке блистательную премьеру выдал 22-летний воспитанник пензенского хоккея. «Нью-Джерси» к концу второго периода вел 2:0. Однако Петр Кочетков не позволил «дьяволам» развить успех. Новичок «Каролины» отразил все восемь бросков хозяев в заключительной трети, чем вдохновил партнеров. «Ураганы» под занавес основного времени восстановили равновесие, а в овертайме добыли для лучшего голкипера молодежного ЧМ-2019 первую победу в НХЛ – 3:2.

Кочетков стал 11-м нашим вратарем в нынешней регулярке. Это повторение отечественного рекорда, установленного год назад. Вот эти гвардейцы, которыми мы гордимся вместе с Владиславом Третьяком:

Сергей Бобровский («Флорида») – 52 игры/39 побед, 91,3% отраженных бросков

Игорь Шестеркин («Рейнджерс») – 52/36, 93,6%

Андрей Василевский («Тампа») – 60/36, 91,7%

Илья Сорокин («Айлендерс») – 50/25, 92,6%

Илья Самсонов («Вашингтон») – 42/23, 89,7%

Александр Георгиев («Рейнджерс») – 31/14, 89,8%

Семен Варламов («Айлендерс») – 29/9, 91,0%

Антон Худобин («Даллас») – 9/3, 87,9%

Петр Кочетков («Каролина») – 1/1, 89,5%

Даниил Тарасов («Коламбус») – 4/0, 93,7%

Иван Просветов («Аризона») – 3/0, 87,5%

Напомню, россияне уже обновили другой вратарский рекорд прошлого сезона. Совместными усилиями засушили 25 матчей: Сорокин – 7, Шестеркин – 6, Бобровский, Самсонов – по 3, Варламов, Василевский, Георгиев – по 2.

Ну а что у нас в поле, где не покладая рук трудятся 16 защитников и 30 нападающих? Тоже много хороших вестей.

В Тампе действующие чемпионы порвали «Нэшвилл» - 6:2. Никита Кучеров, как всегда, гениально ассистировал Хедману и Стэмкосу, собственноручно забил победный гол и заслуженно удостоился первой звезды матча. И похвалы от тренера и шведского защитника.

- Мы никогда не знаем, что он сделает. Но понимаем, где надо находиться, а Куч всегда нас найдет передачей. Он забирает шайбу и все делает сам. Это невероятное зрелище, - отчитался Виктор Хедман.

- Считайте меня Капитаном Очевидность, но я снова повторю: Куч — особенный игрок. Просто делает всех окружающих лучше. Когда ловит кураж, можно поставить рядом кого угодно. Он поможет завести все звенья. Надеюсь, все это перейдет на самую веселую часть сезона – плей-офф, - подытожил Джон Купер.

Убежден, этого ждут в «Питтсбурге» и от Евгения Малкина. Форвард вернулся в Детройте после четырехматчевой дисквалификации и сразу разразился дублем – 7:2 в пользу «пингвинов».

- Джино из-за длинной паузы пришлось нелегко, но форму сохранить сумел. Малкин настолько талантлив, что мгновенно делает нашу команду намного лучше. Особенно в большинстве, - ода уральцу от ведущего защитника «пингвинов» Криса Летанга.

В Сан-Хосе первый матч с 14 апреля провел залечивший травму Александр Барабанов – и с ходу завоевал третью звезду матча против «Чикаго» (4:1). Петербуржца сразу поставили в привычное звено к швейцарцу Майеру и чеху Гертлу. Каждый забил по голу. Олимпийский чемпион ограничился одной передачей. Однако сыграл настолько ярко и продуктивно, что жюри не могло не выделить россиянина.

Третью звезду в Калгари получил и Никита Задоров. Защитник «Флеймз» забросил четвертую шайбу в чемпионате, после чего «Ванкувер» уже не сопротивлялся – 6:3.

В Аризоне россиян никак не отметили, но именно лазерный пас в овертайме Тарасенко на защитника Фолка решил исход встречи. «Блюзмены» взяли верх 5:4, а Владимир впервые в карьере выбил 80 (33+47) очков.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Преемники Третьяка в деле: у нас уже 11 вратарей в НХЛ! Первая победа Кочеткова, 39-я – Бобровского
Преемники Третьяка в деле: у нас уже 11 вратарей в НХЛ! Первая победа Кочеткова, 39-я – Бобровского
Накануне юбилея лучшего хоккеиста ХХ века россияне выдали еще два вратарских рекорда. Не подкачали и полевые: Малкин вернулся с дублем, Барабанов – с третьей звездой, а Кучеров опять всех затмил в чемпионской «Тампе».
24.04.2022 12:10
Хоккей
автор: Виталий Славин
Вот те на! Капризов побил сразу три рекорда «Миннесоты», а первую звезду матча отдали швейцарцу
Вот те на! Капризов побил сразу три рекорда «Миннесоты», а первую звезду матча отдали швейцарцу
Капризов воспользовался тем, что «Рейнджерс» сегодня играет только вечером, и обошел Панарина. Есть первая русская сотня сезона! Попутно Кирилл забрал себе все три главных индивидуальных рекорда клуба.
23.04.2022 10:13
Хоккей
автор: Виталий Славин
«Крылья не опустились»: что говорили игроки после третьего матча финала
«Крылья не опустились»: что говорили игроки после третьего матча финала
Егор Яковлев и Никита Нестеров поделилось эмоциями от очередного ледового поединка.
22.04.2022 23:17
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Илья Воробьев: Надеюсь, что лучшие решения в этой серии ещё не принял
Илья Воробьев: Надеюсь, что лучшие решения в этой серии ещё не принял
Кажется, «сталевары» нащупали свою игру. Команда Ильи Воробьева второй раз обыгрывает москвичей с крупным счетом. Сегодня он еще и сухой — 4:0 в пользу гостей из Магнитогорска.
22.04.2022 23:03
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Сергей Федоров: Ситуация нелегкая, но поправимая
Сергей Федоров: Ситуация нелегкая, но поправимая
Третий матч финала Кубка Гагарина закончился для красно-синих настоящим нокаутом. Гости из Магнитогорска обыграли ЦСКА со счетом 4:0.
22.04.2022 22:45
Хоккей
автор: Елена Кузютина
У Армии закончились боеприпасы? «Магнитка» разгромила ЦСКА и вышла вперед в финале
У Армии закончились боеприпасы? «Магнитка» разгромила ЦСКА и вышла вперед в финале
«Металлург» провел лучший для себя матч в финальной серии. Отметим дубль экс-армейца Брендэна Лайпсика и сухарь 39-летнеого Василия Кошечина, не желающего уставать и рассыпаться.
22.04.2022 22:25
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Русское цунами в НХЛ: Кучеров – 601 очко, Капризов – 97, Панарин – 96. В лиге уже 56 наших игроков
Русское цунами в НХЛ: Кучеров – 601 очко, Капризов – 97, Панарин – 96. В лиге уже 56 наших игроков
Владислав Александрович, это что-то невероятное! Фейерверк русских рекордов к вашему юбилею просто ослепляет. Вчера отличился 36-летний Ови, сегодня – 21-летний Охотюк, а Капризов с Панариным зарубились, кто первым выбьет сотню.
22.04.2022 10:27
Хоккей
автор: Виталий Славин
Русские вашингтонцы Хиллари и Тенцинг покорили Пик Гретцки/Босси, но до Эвереста еще шагать и шагать
Русские вашингтонцы Хиллари и Тенцинг покорили Пик Гретцки/Босси, но до Эвереста еще шагать и шагать
Вот Овечкин и выбил девятый в карьере полтинник! Но неужели кто-то сомневался, что Великая восьмерка рано или поздно присоединится к Гретцки и Босси? Разве что Кузнецов (он же – Тенцинг), снова укравший гол у своего патрона.
21.04.2022 10:09
Хоккей
автор: Виталий Славин
«Магнитка» сыграла с ЦСКА в теннис. И сравняла счет в финальной серии
«Магнитка» сыграла с ЦСКА в теннис. И сравняла счет в финальной серии
Хозяева забивали, гости догоняли. Трижды! Веру и надежду на благоприятный исход второго матча убил вратарь-олимпиец Иван Федотов, которого трясло, как безусого дебютанта. Он пропустил 6 шайб, четыре из которых во втором периоде.
20.04.2022 20:06
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Россияне крушат рекорд за рекордом! Такого Нью-Йорк не видел с 1973 года, а Сент-Луис – с 1970-го
Россияне крушат рекорд за рекордом! Такого Нью-Йорк не видел с 1973 года, а Сент-Луис – с 1970-го
До юбилея лучшего хоккеиста ХХ века еще пять дней, а наследники Третьяка уже побили главный российский вратарский рекорд: благодаря сухарю Шестеркина совместно сыграли на ноль в этом сезоне 25 матчей!
20.04.2022 09:58
Хоккей
автор: Виталий Славин
От Могильного до Капризова: все россияне, набиравшие 100 и более очков за сезон в НХЛ
Кирилл Капризов после гола и трех передач в недавнем матче с «Сиэтлом» набрал 101 очко в чемпионате НХЛ-2021/22. До него трехзначный рубеж в рамках одного заокеанского сезона преодолевали только шестеро россиян.
«ЦСКА и «Динамо» сейчас больше мучаются, чем играют, поэтому будет 1:1″. Ловчев — о столичном дерби
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев спрогнозировал для «Плеймейкера» сценарий центрального матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА - «Динамо» (24 апреля, 19:30).
«Без Бакаева красно-белые могут проиграть всухую». Прогноз Ловчева на матч «Ростов» — «Спартак»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги в Ростове-на-Дону (24 апреля, 16:30).
У Кучерова — первая звезда, у Малкина — дубль после дисквала. Сериал «Русские в НХЛ» продолжается (видео)
Гол и два результативных паса Никиты Кучерова привели «Тампу» к победе над «Нэшвиллом» (6:2), а Евгений Малкин дважды отличился в выездном матче «Питтсбурга» с «Детройтом» (7:2).
Один удар решает всё! Как Фьюри «прикончил» Уайта в британском дерби
На «Уэмбли» прошел грандиозный по афише бой, в котором чемпион супертяжелой категории Тайсон Фьюри отстоял титул WBC, отправив Диллиана Уайта в нокаут.
«Сочи» снова третий, «Уфа» снова вылетает, Агаларов снова забивает. Промежуточные итоги 26-го тура РПЛ
О самом интересном в субботних матчах Российской Премьер-Лиги.
«До этого Мампасси играл в Мариуполе, а это другой уровень…» Цорн — о новичках и перспективах «Локомотива»
Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн после победы над «Нижним Новгородом» в 26-м туре РПЛ (2:1) ответил на актуальные вопросы о клубе.
Роналду забил 100 голов в АПЛ! И остался без Лиги чемпионов?
«МЮ», несмотря на очередной гол Роналду, проиграл важнейший матч «Арсеналу» (1:3) и с большой вероятностью останется без главного еврокубка на следующий сезон.
Новый супертренер или мода «а ля Плющенко»? Почему все бегут к Соколовской
Одна из самых талантливых фигуристок России Софья Самоделкина переходит от Сергея Давыдова к Светлане Соколовской. Это не первое громкое пополнение за последние месяцы в группе тренера Марка Кондратюка и Александра Самарина.
Чужой среди чужих. История Жюля Лимбека — первого и самого странного легионера в нашем футболе
«Плеймейкер» рассказывает о том, как работал Жюль Лимбек — венгерский игрок и тренер, который в 30-х «поднимал с колен» футбол в СССР.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика