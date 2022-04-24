Преемники Третьяка в деле: у нас уже 11 вратарей в НХЛ! Первая победа Кочеткова, 39-я – Бобровского

«Флорида» во главе с сыном популярного в прошлом форварда московского «Спартака» Александром Барковым дожала дома в овертайме «Торонто» (3:2) и установила клубный рекорд – 13 викторий подряд! Гостям не помогло возвращение топ-снайпера чемпионата Меттьюза. Все семь его бросков заблокировал наш великолепный Боб. Плюс еще 27 от остальных «листьев».

Есть 39-я победа Сергея Бобровского! Еще одно высшее достижение «пантер» и чистое первое место в НХЛ по этому важнейшему показателю. Сибиряку осталось всего два шага до личного рекорда – 41 виктория в сезоне-2016/17 в «Коламбусе». До финиша регулярки у «Флориды» - четыре тура.

Если в Санрайзе феерил 33-летний российский аксакал НХЛ, то в Ньюарке блистательную премьеру выдал 22-летний воспитанник пензенского хоккея. «Нью-Джерси» к концу второго периода вел 2:0. Однако Петр Кочетков не позволил «дьяволам» развить успех. Новичок «Каролины» отразил все восемь бросков хозяев в заключительной трети, чем вдохновил партнеров. «Ураганы» под занавес основного времени восстановили равновесие, а в овертайме добыли для лучшего голкипера молодежного ЧМ-2019 первую победу в НХЛ – 3:2.

Кочетков стал 11-м нашим вратарем в нынешней регулярке. Это повторение отечественного рекорда, установленного год назад. Вот эти гвардейцы, которыми мы гордимся вместе с Владиславом Третьяком:

Сергей Бобровский («Флорида») – 52 игры/39 побед, 91,3% отраженных бросков

Игорь Шестеркин («Рейнджерс») – 52/36, 93,6%

Андрей Василевский («Тампа») – 60/36, 91,7%

Илья Сорокин («Айлендерс») – 50/25, 92,6%

Илья Самсонов («Вашингтон») – 42/23, 89,7%

Александр Георгиев («Рейнджерс») – 31/14, 89,8%

Семен Варламов («Айлендерс») – 29/9, 91,0%

Антон Худобин («Даллас») – 9/3, 87,9%

Петр Кочетков («Каролина») – 1/1, 89,5%

Даниил Тарасов («Коламбус») – 4/0, 93,7%

Иван Просветов («Аризона») – 3/0, 87,5%

Напомню, россияне уже обновили другой вратарский рекорд прошлого сезона. Совместными усилиями засушили 25 матчей: Сорокин – 7, Шестеркин – 6, Бобровский, Самсонов – по 3, Варламов, Василевский, Георгиев – по 2.

Ну а что у нас в поле, где не покладая рук трудятся 16 защитников и 30 нападающих? Тоже много хороших вестей.

В Тампе действующие чемпионы порвали «Нэшвилл» - 6:2. Никита Кучеров, как всегда, гениально ассистировал Хедману и Стэмкосу, собственноручно забил победный гол и заслуженно удостоился первой звезды матча. И похвалы от тренера и шведского защитника.

- Мы никогда не знаем, что он сделает. Но понимаем, где надо находиться, а Куч всегда нас найдет передачей. Он забирает шайбу и все делает сам. Это невероятное зрелище, - отчитался Виктор Хедман.

- Считайте меня Капитаном Очевидность, но я снова повторю: Куч — особенный игрок. Просто делает всех окружающих лучше. Когда ловит кураж, можно поставить рядом кого угодно. Он поможет завести все звенья. Надеюсь, все это перейдет на самую веселую часть сезона – плей-офф, - подытожил Джон Купер.

Убежден, этого ждут в «Питтсбурге» и от Евгения Малкина. Форвард вернулся в Детройте после четырехматчевой дисквалификации и сразу разразился дублем – 7:2 в пользу «пингвинов».

- Джино из-за длинной паузы пришлось нелегко, но форму сохранить сумел. Малкин настолько талантлив, что мгновенно делает нашу команду намного лучше. Особенно в большинстве, - ода уральцу от ведущего защитника «пингвинов» Криса Летанга.

В Сан-Хосе первый матч с 14 апреля провел залечивший травму Александр Барабанов – и с ходу завоевал третью звезду матча против «Чикаго» (4:1). Петербуржца сразу поставили в привычное звено к швейцарцу Майеру и чеху Гертлу. Каждый забил по голу. Олимпийский чемпион ограничился одной передачей. Однако сыграл настолько ярко и продуктивно, что жюри не могло не выделить россиянина.

Третью звезду в Калгари получил и Никита Задоров. Защитник «Флеймз» забросил четвертую шайбу в чемпионате, после чего «Ванкувер» уже не сопротивлялся – 6:3.

В Аризоне россиян никак не отметили, но именно лазерный пас в овертайме Тарасенко на защитника Фолка решил исход встречи. «Блюзмены» взяли верх 5:4, а Владимир впервые в карьере выбил 80 (33+47) очков.