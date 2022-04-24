Прошлогодние грабли. ЦСКА во второй раз подряд уступил «Металлургу» с сухим счетом

Дежавю! Год назад московские армейцы закончили финал на «нуле»: не поразив ворота «Авангарда» в пятом и шестом матчах серии (0:2 и 0:1). Теперь красно-синие не сподобились даже на плохонький гол в двух играх на «ЦСКА Арене».

Да и острых моментов у ворот Кошечкина трудно припомнить. Пожалуй, самый-самый упустил в первом периоде Сергей Плотников, подкарауливший отскок от лицевого борта и пославший шайбу в амуницию вратаря-гренадера.

Во второй трети минут за пять до сирены хозяева воспользовались преимуществом ближней скамейки и надолго заперли пятерку гостей в зоне. «Сталевары» встали, словно примерзли ко льду, опираясь на клюшки. Армейцы несколько раз выпускали свежие силы, соперники спасались пробросами. Но ничего запоминающегося у ворот Кошечкина создать не удалось.

К тому времени голкипер-олимпиец Иван Федотов уже капитулировал: не среагировав не на самый, на первый взгляд, убойный щелчок с границы круга вбрасывания защитника Артёма Земчёнка. Возможно, обзор голкиперу перекрыл защитник Джон Гилмор. Так или иначе, шайба залетела в дальний угол. Кое-кто из экспертов полагает, что голкипер потерял ворота.

Но давайте похвалим вовсе не забивного оборонца и вспомним его вклад в первый гол «Металлурга» в матче №2 (его наброс скорректировал канадец Филипп Майе).

В третьем периоде наставник «Магнитки» Илья Воробьёв достал конспекты своего отца – матерого тренера. До Кошечкина шайба доходила не так часто, как того хотелось бы команде Сергея Фёдорова. Несмотря на старания Антона Слепышева, несколько раз заходившего на фирменные проходы по флангу. Если в полуфинале со шведами в Пекине ему удалось поразить ворота Ларса Юханссона, то сегодня выхлопа не было.

Заварушка на ближнем пятачке в зоне гостей за несколько минут до сирены в гол не конвертировалась. Шанса в большинстве «сталевары» не предоставили. В отличие от «Авангарда» в Балашихе в прошлогоднем матче №6.

Соперники обменялись удалениями в первой трети – едва Николай Голдобин уселся в штрафной бокс, как хозяева ответили глупым нарушением численного состава.

Возможно, решающей оказалась потеря креативного Александра Попова, получившего травму в первом периоде пятничной встречи. В звене Максима Соркина его заменил «силовик» Павел Карнаухов, но у него совсем другой функционал.

К слову Карнаухов в концовке прошлой игры не попал в пустые ворота: шайба после его броска в упор облизала стойку и вылетела в поле.

Во вторник «металлурги» в родных стенах имеют распрекрасный шанс в третий раз поднять над головой Кубок Гагарина. Перед армейцами стоит архисложная задача. В 2012-м такую решило московское «Динамо»: уступая 1-3 «Авангарду» бело-голубые выиграли три матча подряд, два из которых в Омске, и впервые завоевали главный трофей КХЛ.

ТАБЛО

ЦСКА – «Металлург» - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Земчёнок

Счет в серии: 1-3 (3:1, 4:6, 0:4, 0:1, 26, 28*, 30*).

*Если потребуется.