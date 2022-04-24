Илья Воробьев: Нам остался один шаг

— Илья Петрович, как вам матч?

— Поздравлю сначала всех с праздником Пасхи. Игра? Вау! Благодарен команде, что смогли выдержать натиск соперника. 5 минут во втором... Та смена была важной. Ребята уже встали, но выстояли.

— Как приводили их в себя? Были какие-то манипуляции в перерыве?

— Манипуляций точно не было. Первое, что я сказал после второго периода, это то, чтобы парни выдохнули, отдохнули.

— С чем связано такое количество пробросов?

— Защитники ЦСКА постоянно закрывали зону. Выходить приходилось не через пас. Хорошо ли, когда игра становится такой рваной? Когда ведёшь — это неплохо.

— Что скажете о Земченке, забившем единственную шайбу в матче?

— Он хорошо играл в «Адмирале», потом в СКА не попадал в состав. Активный, позитивный защитник. Добавил сегодня остроты в атаке.

— «Магнитка» часто побеждает на выездах, а в гостевых раздевалках у вас бывает много атрибутов из домашней — фотографии, логотипы, ковер, по которому нельзя ходить журналистам...

— На лого на ковре нельзя и ребятам наступать. Это все работа сервисменов, которые приезжают в ночь перед игрой и делают все, чтобы команде было комфортно и уютно. В победах есть и их заслуга.

— До Кубка совсем немного. Нужно ли успокоить ребят или может наоборот?

— Нам остался шаг. Сказал команде пару ласковых, в прямом смысле этого слова. Нужно отдохнуть и сделать этот шаг.