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Сергей Федоров: Мы становимся крепче. Главное, чтобы хватило времени

Главный тренер московских армейцев подвел итоги четверного матча финала Кубка Гагарина. ЦСКА проиграл «Магнитке» и оказался на грани пропасти.
Сергей Федоров: Мы становимся крепче. Главное, чтобы хватило времени
24 апреля 2022 19:57
автор: Елена Кузютина
автор фото: ХК ЦСКА

— Сергей Викторович, поделитесь эмоциями от встречи?
— У нас были возможности победить в матче. Считаю, что шаг вперёд мы сделали, но это не увенчалось взятием ворот. В плане эмоций у нас все хорошо, их хоть отбавляй. А вот голов не хватает. В конце перешли на три звена. Моментами наступали, но не могли завершить. В этих тройках есть ребята, которые могут забить. «Магнитка» — хорошая команда в плане катания, скорости. Это финал, и тут все используют свои лучшие качества.

— Теперь вы находитесь на краю пропасти...
— Мы понимаем, что сегодня произошло. Я горжусь командой, мы становимся крепче. Главное, чтобы хватило времени достичь максимума.

— Александр Попов как себя чувствует?
— Он проходит курс подготовки к следующему матчу. Решение будет принято накануне.

— Увидем ли мы Рейдеборна?
— Его можно увидеть. Приходите к нашей раздевалке — Адам пообщается с вами. На Олимпийских играх Ваня показал, что может играть спокойно и надежно. Поэтому вопрос риторический.

источник: «Советский спорт»
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