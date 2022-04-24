Раздражитель ЦСКА и любовь к длинным сменам: что говорили хоккеисты после матча

Четвертый матч финальной серии «Металлург» — ЦСКА закончился победой магнитогорской команды со счетом 1:0. Игроки обеих команд поделились впечатлением.

Артем Земченок:

«Ожидали, что игра тяжёлая будет. ЦСКА побегут. Первый период был равный, во втором нам удалось забить, а они наложили смены — было тяжело, в третьем играли по счету. Яковлев стал лучшим защитником? Про Егора нечего говорить — он давно все доказал. Хороший партнёр. Правда ли, что я отверг предложение ЦСКА перед сезоном? Да. В душе я спартаковский, поэтому переходить в клуб главного раздражителя не хотел.

Максим Карпов:

— Хорошая игра. Может не для болельщиков, но классный уровень КХЛ мы продемонстрировали. Что думал после 5-минутной смены? Я люблю хоккей, мог ещё поиграть. Они за эти 5 минут всего один бросок сделали.

Константин Окулов:

«Нечего говорить сейчас. Причина отсутствия голов в том, что мы не забиваем. У них не пересекла шайба ленточку, а у нас пересекла. Прийти надо под ворота, если не можешь технично исполнить. Команда у «Магнитки» грамотно готова. Правильные вещи делает. Они и 6 забить могут, и 1 гол. Чтобы решить проблему, надо думать, общаться. Нет времени на отчаяние.

Мне прикольно, что находимся в этой ситуации. Не в плане того, что проигрываем, а что играем в финале. Надо получать удовольствие. Ситуация тяжелая, но нужно выходить и биться. Мы занимаемся любимым делом».