Третьяку – Звезду Героя Труда! Это станет достойным подарком Родины на его 70-летие

Недавно в одном большом интервью юбиляр вспомнил, что орден Ленина – в СССР им награждали лишь избранных спортсменов – ему вручили в мае 1978 года. Вскоре после чемпионата мира в Праге. В столице Чехословакии, оцепленной войсками, «Красная машина» вернула титул, которым рассталась в Катовице-76.

Под впечатлением от победы над хозяевами с требуемым счетом (3:1) в последнем, решающем матче глава партии и государства товарищ Леонид Ильич Брежнев ужена следующее утро после финиша чемпионата предложил отметить хоккеистов. Государственные награды получили все. Кроме форварда Виктора Жлуктова, находившегося тогда под следствием. Он, уже будучи олимпийским чемпионом, но не заслуженным мастером спорта, удостоился грамоты ЦК ВЛКСМ (комсомола).

Третьяк и капитан сборной Борис Михайлов удостоились ордена Ленина. Вратарю тогда только исполнилось 24 года. Форварду-бомбардиру шел 32-й. Самый выигрывающий тренер мира Виктор Тихонов получил орден Ленина в 1983-м (к своему 53-му дню рождения), капитан сборной Вячеслав Фетисов – после триумфа на Олимпиаде-88 в Калгари (к 30-летнему юбилею).

В марте 1990 года за несколько дней до смерти легенде отечественному футбола 60-летнему Льву Яшину на его квартире вручили Золотую Звезду Героя Социалистического Труда. Он стал первым спортсменом, отмеченным высшей наградой страны.

Через месяц Звезду Труда вручили старейшине Николаю Петровичу Старостину, отцу-основателю ФК «Спартак» - «за выдающиеся заслуги в развитии и пропаганде советского спорта». К тому времени коллекцию наград начальника футбольной команды «Спартак» украшали два ордена Ленина (1937 и 1987 годы). При том что красно-белые до сих пор не могут похвастать трофеями на международной арене. Знающие люди рассказывали, что указ дилетанту в спорте Президенту СССР Михаилу Горбачеву подсунули на подпись с подачи академика-экономиста Станислава Шаталина – страстного болельщика «Спартака».

В нашей новой истории появились российские спортсмены – Герои России. Это две лыжницы 6-кратный олимпионик Любовь Егорова (1994) и Лариса Лазутина (1998) – обеих уличили в употреблении допинга. А также 3-кратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин (1996). У него три олимпийских титула и серебро Сиднея-2000.

Вскоре после своей третьей олимпийской победы Третьяка наградили достойно – орденом Трудового Красного Знамени. Вскоре он завершил блистательную карьеру. В 31 год, освободив дорогу к славе Владимиру Мышкину и Александру Тыжных, Евгению Белошейкину и Сергею Мыльникову. Не все из них оказались готовы подхватить эстафетную палочку.

Третьяк не единожды вспоминал, что предложение дать ему Звезду Героя Соцтруда зрело в высоких кабинетах, да так и не материализовалось. По причине младенческого возраста кандидата. В СССР получить Героя могли разве что молодые космонавты и участники боевых действий в условном Афганистане. Похлопотать за лицо отечественного хоккея в лихие 1990-е было некому, в молодой России появились новые герои спорта.

А ведь Третьяк еще до своего президентства в ФХР успешно работал с вратарями на двух больших Олимпиадах – в Нагано-1998 и Солт-Лейк-Сити-2002. Возглавив федерацию хоккея, он принял рискованное, на первый взгляд, решение доверить сборную начинающему тренеру Вячеславу Быкову, с которым она вернулась на трон. Вряд ли болельщики забыли две подряд победы на чемпионатах мира – в Квебеке-2008 и Берне-2009.

В 2018-м «Красная машина» новой сборки завоевала олимпийский титул. Увы, в Пекине-2022 нашим не удалось отстоять звание олимпийского чемпиона. Но вспомним, что до турнира в столице Китая оракулы не видели российскую сборную на пьедестале.

Нет нужды перечислять все регалии Третьяка-спортсмена. Нынешнее поколение болельщиков больше ценит успехи в НХЛ, чем победы на ЧМ и Олимпиадах. Как-то в перерыве трансляции матча из-за океана бывшему скауту сборной (при Знарке) и комментатору Сергею Федотову прилетел вопрос: «Кто круче – Третьяк или Василевский». Гость в студии растерялся и не нашел ответ. Голкипер «Тампы» может положить на чашу весов два Кубка Стэнли и золото ЧМ-2014 в Минске (был бэкапом). Третьяк – три олимпийские победы, десять – на ЧМ. В НХЛ лучшему игроку XX века (по версии ИИХФ) и голкиперу сборной столетия (по голосованию СМИ) проверить себя не посчастливилось. Точнее не дали советские начальники. Впрочем, Третьяк отличился на чисто энхаэловском мероприятии – Кубке Канады. В 1981 году он не только завоевал со сборной трофей, но и был признан MVP турнира. Разве этого мало?

Так что самое время исправить историческую несправедливость и отметить Владислава Александровича высшей трудовой наградой в нашей стране.