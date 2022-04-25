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Реформа Третьяка сделала российскую вратарскую школу сильнейшей в мире

Второй сезон подряд в НХЛ отметились не менее десяти вратарей из России. MVP плей-офф-2021 Василевский идет за третьим Кубком Стэнли, Бобровский – за первым, Шестеркин претендует на MVP сезона-2022. А ведь 15 лет назад нам некого было ставить в ворота сборной!
Реформа Третьяка сделала российскую вратарскую школу сильнейшей в мире
25 апреля 2022 14:53
автор: Виталий Славин
автор фото: ФХР

Как только в России завелись более или менее приличные деньги, эффективные младореформаторы потащили в наш хоккей со всего мира убогих легионеров. В какой-то момент — это даже стало модно. Неважно, что в той же НХЛ эти типчики уже даром никому не нужны были. Однако ярлык «Он когда-то играл в сильнейшей лиге мира» сражал наших наивных горе-манагеров наповал.

Так и получилось, что к середине нулевых российскую суперлигу заполонили десятки иностранных голкиперов. Что было особенно страшно для отечества. Ведь эта позиция ключевая, а основной вратарь – всегда один.

Привезли из Канады, условно говоря, 34-летнего Венсана Риндо или 30-летнего Норма Маракла, подмахнули солидный контракт. Ну и как с такими прожженными и дорогими перцами конкурировать нашим 20-летним? Да никак! Зачем кому-то рисковать и ставить молокососа, который по неопытности и привезти может. Да не просто может: подобное запрограммировано по младости лет. А главное – как может сидеть в запасе мигрант, если за него отвалили кучу баксов?

К весне 2006 года, когда Владислав Третьяк возглавил ФХР, российских вратарей в Суперлиге в качестве основных почти не осталось. Перед каждым очередным чемпионатом мира мы всей страной молились, чтоб только бы был здоров неутомимый ветеран Максим Соколов. Да, один ЧМ – в Швеции в 2002 году – он нам вытащил: после девятилетнего безмедалья взяли серебро, а петербуржца признали лучшим голкипером турнира. Однако в целом, надо прямо сказать, Соколов был средним вратарем.

А что мы имели в НХЛ? Слезы! Набоков, Хабибулин, Брызгалов. При этом первый был заигран за Казахстан, за Россию смог дебютировать лишь на Олимпиаде-2006 в Турине.

Хабибулин, как все помнят, после отъезда за океан надолго ушел в отказ. На чемпионат мира обладатель Кубка Стэнли-2004 так ни разу и не приехал. Ограничился участием в бронзовой Олимпиаде-2002, где выступил блестяще. Переиграл в четвертьфинале действующих чемпионов чехов во главе с Гашеком – 1:0.

Брызгалов в 19 лет получил сильную моральную травму на проваленном дрим тим питерском ЧМ-2000. После чего особого желания участвовать в этих турнирах не испытывал, а на Олимпиаде-2006 еще и поругался с тогдашним тренером Крикуновым.

Разбитое корыто. Во всей красе!

Таково было наследство Третьяка от предыдущего руководства ФХР. И что сделал новый президент? Сразу же пошел на непопулярные меры. Нет, он не запретил иностранных вратарей в Суперлиге, как несколькими годами позже это сделали в юниорских лигах Северной Америки. Канадская школа настолько оскудела талантами, что там не нашли ничего лучшего, кроме как просто закрыть европейским голкиперам въезд на континент. Их нельзя даже драфтовать было!

Владислав Александрович поступил гибче. Хотите варяга в рамку – платите ФХР увесистый налог! Плюс второй вратарь обязательно должен быть доморощенным. Вырученные средства федерация направляла опять же на подготовку игроков самого у нас дефицитного амплуа.

Сколько критики тогда обрушилось на Третьяка от всяких дилетантов либо продажных дельцов! Но лучший хоккеист ХХ века твердо стоял на своем, а «Советский спорт» его во всех начинаниях всячески поддерживал. Ибо для любого объективного наблюдателя, душой болеющего за родной хоккей, было очевидно: без этих крайних мер не обойтись.

Второе, что сделал Третьяк: наладил контакт с нашими энхаэловцами. Ибо было понятно, что эффект от налога будет отложенным, а побеждать нужно сегодня.

Все помнят золотой гол Ковальчука в финале Квебека-2008. Но его точно бы не случилось, не вылети «Сан-Хосе» из Кубка Стэнли. Дело в том, что на том ЧМ в Канаде травмировались Варламов и Еременко. Остался только совершенно необстрелянный Бирюков.

В полуфинале западной конференции «акулы» с «Далласом» доиграли до шестого матча. 4 мая. 1:1 в основное время. Понадобилось четыре овертайма, чтобы выявить победителя. В Квебеке было уже три ночи, когда это произошло. Третьяк сразу связался по телефону с Набоковым. В ответ: «Еду!» Уже 10 мая Евгений убрал шведа Лундквиста – 3:2. В четвертьфинале и полуфинале выдал два сухаря – 6:0 со Швейцарией и 4:0 с Финляндией. Ну а дальше включился Кови.

Следующий ЧМ нам вытащил уже Брызгалов. В полуфинале Илья остановил США (3:2), а в финале Канаду (2:1). Можно не сомневаться, без Третьяка обладатель Кубка Стэнли-2007 никогда бы не вернулся в сборную.

Сборная благодаря старым кадрам возвратилась в топ, а затем посыпались плоды реформ. Первой ласточкой стал Варламов. Благодаря Семену и, конечно, гениальной игре Малкина взяли золото ЧМ-2012 в Хельсинки. Бобровский помог нам победить в Минске на ЧМ-2014, а затем добыть серебро и бронзу. За могучей спиной Кошечкина олимпийскими чемпионами в Пхенчхане-2018 стали Шестеркин и Сорокин. Бронза ЧМ-2019 – целиком заслуга Василевского.

Наша вратарская школа работает продуктивно как никогда. Трижды россиян признавали лучшими в амплуа в чемпионате НХЛ – Бобровский (дважды), Василевский. В финале Кубка Стэнли-2020 сошлись два наших вратаря – Василевский и Худобин. Андрея после следующего плей-офф, который снова выиграла «Тампа», признали самым ценным игроком Кубка Стэнли.

В двух прославленных нью-йоркских командах дуэт голкиперов чисто русский: Шестеркин и Георгиев – в «Рейнджерс», Варламов и Сорокин – в «Айлендерс». С нашим тандемом «рейнджеры» впервые за пять лет попали в плей-офф. Василевский, Бобровский, Шестеркин среди лидеров по победам в нынешнем чемпионате. По проценту отраженных бросков нет равных Шестеркину и Сорокину, у которого шесть сухих матчей, хотя «Айлендерс» в плей-офф не проходят.

О качестве россиян говорит тот факт, что семи из десяти вратарей удалось сыграть в этом чемпионате на ноль. Причем не менее двух раз.

Вот какие стране нужны реформы!

источник: «Советский спорт»
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Реформа Третьяка сделала российскую вратарскую школу сильнейшей в мире
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