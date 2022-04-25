Владислава Третьяка поздравляют друзья

Александр Ширвиндт: Давний настоящий друг!

С каждым годом все меньше становится человеческих особей с полным комплексом полноценности. Юбиляр – наглядное пособие для живородящего населения страны, кого надо воспроизводить и, желательно, не из пробирки, а старым дедовским методом.

Владик – красивый, мощный, умный, острый, энциклопедически образованный в анекдотах и давний настоящий друг.

Обнимаю!

Владимир Винокур: Голливудские звезды менее известны, чем Третьяк!

В 1975 году, когда я был артистом ВИА «Самоцветы», сборную привели к нам на концерт, и я познакомился со всеми ребятами. С Владиком мы с тех пор много общаемся и дружим. Он, конечно, человек мира. Можно по-разному относиться к спорту, но не к величию человека, которого знает весь мир. Немногие государственные деятели могут похвастаться тем, что они популярны во всем мире. А Владислав Третьяк – это звезда мировая. Даже голливудские звезды не все так известны, как он.

Татьяна Тарасова: Ни о ком папа не говорил с такой любовью!

Дорогой Слава! Ты играл так, что незабываемым стало имя твое. И папа любил тебя так, что в доме у нас говорилось о тебе только в превосходной степени. Хотя до этого я никогда не слышала, чтобы папа о ком-то говорил в превосходной степени. Я люблю тебя до сих пор, люблю всю твою семью и желаю ей процветания. А тебе желаю пройти с хоккеем рука об руку еще много-много лет. Целую тебя, люблю!

Владимир Юрзинов: Третьяк остается лицом нашего хоккея

Дорогой Владик! От всей души мы с моей супругой Валентиной Антоновной поздравляем тебя, желаем здоровья и счастья всей твоей семье. Дай вам Бог всего наилучшего! Сколько же, мой дорогой, мы прошли с тобой вместе! Ты на сегодняшний день остаешься лицом нашего хоккея, и дай Бог тебе продолжить это дело по строительству катков, по созданию команд в нашей России. Счастья тебе, твоим детям и внукам!​

Григорий Лепс: Таких людей - единицы!

Дорогой Владислав! От всего сердца поздравляю Вас с 70-летием. Начало жизни! Я преклоняюсь перед Вами как перед человеком и спортсменом, которого знает весь мир. Очень мало людей, которые достигли того, чего достигли Вы – и в спорте, и в жизни. Таких людей единицы. Желаю Вам здоровья, благополучия, всего самого наилучшего, чего можно пожелать такому великому человеку, как Вы. Пусть молодежь равняется на Вас, пусть она смотрит Ваши матчи, Ваши победы. Будьте здоровы, живите долго, поздравляю!

Игорь Николаев: Обожаю, люблю, горжусь дружбой!

Владислав Александрович, дорогой, любимый мой человек! С праздником, с днем рождения, с юбилеем! Вся наша жизнь, жизнь поклонников советского хоккея, связана с непрерывными болениями, переживаниями и уверенностью в том, что в наших воротах стоит скала, которая никогда ничего не пропустит – просто мощь! Мы верили, доверяли и любили. И любим всю жизнь! И мне так приятно, что мы с тобой дружим. Обязательно выпью рюмочку за твой юбилей. Обожаю, люблю и горжусь дружбой!