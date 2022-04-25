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Как Третьяк доверил сборную Быкову и тот вернул ее на трон

Страницы истории. Летом 2006 года президент ФХР Владислав Третьяк нашел для сборной нового тренера – Вячеслава Быкова. Ему удалось не только решить главную задачу, поставленную Президентом РФ, но и в корне изменить отношение к главной команде страны.
Как Третьяк доверил сборную Быкову и тот вернул ее на трон
25 апреля 2022 18:24
автор: Владислав Домрачев

Первым большим турниром для Третьяка на посту главы ФХР стал чемпионат мира в Риге. В столицу Латвии сборная России отправилась экспериментальным составом. С восходящей звездой НХЛ Александром Овечкиным и звездой нашей Суперлиги Евгением Малкиным. Но без бронзового призера Олимпиады-2002 Ильи Ковальчука и лучшего игрока чемпионата страны Алексея Морозова.

Первого из них главный тренер сборной Владимир Крикунов забанил после Игр-2006 в Турине со словами: «Пусть отдыхает в Гималаях». А капитан «Ак Барса», в одни ворота выигравшего титул в отечественном чемпионате, взял самоотвод, сославшись на травмы и усталость после плей-оффа. На самом же деле Морозов обиделся на олимпийского тренера, прокатившего его и всю казанскую птицу-тройку Морозов – Зиновьев – Зарипов мимо Турина.

Отказ играть за сборную стал в ту пору событием обыденным. Иные звезды позволяли себе пропускать даже Олимпиады с участием сильнейших энхаэловцев. Требовалось изменить отношение к национальной команде. Ей нужен был тренер с европейским менталитетом, умеющим находить общий язык с игроками. Но где такого найти?

Осторожный Владимир Юрзинов, поднявший дрим тим в Нагано-1998 на серебряную ступень олимпийского пьедестала, не захотел наступать на грабли ЧМ-1998 в Швейцарии, где наша сборная не пробилась в полуфинал. Наставник чемпионского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов был не против возглавить сборную, но только на чемпионате мира, пропустив этапы Евротура. Почти все лето Третьяк вел с ним переговоры, но к консенсусу стороны не пришли. И тогда президент ФХР принял неожиданно смелое решение – предложил начинающему тренеру Вячеславу Быкову возглавить национальную команду.

Третьяк сильно рисковал: клубный опыт работы нового кандидата исчислялся всего двумя сезонами с середняком в то время ЦСКА, в первом из которых армейцы не пробились в плей-офф. К тому же ближайший чемпионат мира принимали Москва и Мытищи. Оконфузиться дома, как в Санкт-Петербурге-2000 (11-е место) было смерти подобно.

- На встречах с президентом России я слышал от него один и тот же вопрос: «Когда выиграем чемпионат мира?», - признался Третьяк.

Предложение назначить Быкова исполком ФХР, утверждавший кандидатуру главного тренера сборной, встретил скептически. И все-таки 11 августа его кандидатуру утвердили.

В Москве-2007 богатая на звонкие имена сборная хозяев довольствовалась бронзой. Многие посчитали этот результат как минимум повторением пройденного, а некоторые – неудачей. В тень ушел Овечкин, не выручили вратари, не имеющие международного опыта. Однако Быкова оставили у руля сборной. Во многом благодаря Третьяку.

Через год в Квебеке, на родине хоккея, наши выстрелили – все помнят тот огненный финал с канадцами (5:4) и золотой гол Ковальчука в овертайме. Сразу после триумфа хоккеистов на улицах Москвы начались народные гулянья, которые продолжались до утра. Ни одна спортивная победа в России не могла сравниться по резонансу с успехом сборной под руководством Быкова.

Новый тренер сумел вернуть уважение к национальной команде, желание надевать свитер с двуглавым орлом на груди. Об отказниках вспоминали как кошмарный сон. Они ушли в прошлое. Более того, не всем знаменитостям посчастливилось пробиться в сборную. Так, капитан туринской дружины Алексей Ковалев мечтал выступить на ЧМ-2007 и 2008, но в состав не попал. Зато при Быкове и Третьяке расцвел в национальной команде Ковальчук.

Спустя год на ЧМ-2009 в Берне он привел сборную ко второй победе. Благодаря президенту ФХР тренеры забыли про вратарскую проблему. Евгений Набоков и Илья Брызгалов, в разные годы, прошедшие через заботливые руки Третьяка, подарали своему учителю победы на двух подряд чемпионатах мира. Россия вернулась на трон спустя 15 лет.

Назначение Быкова можно без натяжки назвать краеугольным решением главы ФХР. Этот рискованный ход себя оправдал на все сто. До Быкова у штурвала сборной стояли десять тренеров – Виктор Тихонов и Борис Михайлов (по два раза), Владимир Васильев, Игорь Дмитриев, Владимир Юрзинов, Александр Якушев, Вячеслав Фетисов, Владимир Плющев, Зинэтула Билялетдинов, Владимир Крикунов. Они могут похвастать одним титулом на всех. А протеже Третьяка Быков – двумя подряд, и столько же раз его сборная была в призерах на ЧМ (бронза в Москве-2007 и серебро в Кельне-2010).

источник: «Советский спорт»
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