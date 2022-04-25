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Третьяк – глоток свежего воздуха

«Советский спорт» подготовил к 70-летию легендарного вратаря специальное издание «Советский спорт – Хоккей». Старые газетные вырезки, архивные фотографии, уникальные истории. Ниже приводим «Письмо редактора», открывающее номер.
Третьяк – глоток свежего воздуха
25 апреля 2022 18:37
автор: Николай Яременко

Нашему хоккею – 75 лет. Именно столько в нашей стране проводятся чемпионаты, именно столько культивируется «канадский хоккей». Оглядываясь назад, вспоминается многое: победы, сенсации, суперсерии, олимпиады. Мы как-то привыкли к излишней скромности, привыкли растворять «я» лидеров среди коллективного «мы», «наши»… Нет, все правильно, они конечно же, наши, и мы за них болеем не просто так. Но отчего бы все-таки не говорить особые слова – о тех, чьи имена достойны того, чтобы быть высечены золотом на мраморе спортивной истории.

Наш, советский хоккей невозможно себе представить без имени Владислава Третьяка. Если позволите, не буду здесь соревноваться в изяществе эпитетов – величайший, мегаталантливый. Просто без него все было бы совсем иначе. Иные эмоции, иные результаты, иная сборная.

Третьяку исполняется 70. Это совершенно замечательная, яркая дата. Круглая, при этом с симпатичным ноликом – как намек на многие «сухие» матчи великого вратаря. Поэтому желание подарить специальный выпуск нашего издания к этой важной дате – совершенно искренний порыв нашей редакции.

Помню себя совсем маленьким дошкольником. Папа подзывает к телевизору: «Смотри, это наш Третьяк, великий вратарь. Его без маски никогда и не увидишь, так что, можно сказать, редкие кадры». Я еще не знал толком, что такое хоккей – а Третьяка уже знал. Потому что его имя… ну, не буду говорить банальности, что было нарицательным – нет, просто точно было самым узнаваемым. Шутят в какой-нибудь юмореске про хоккей – обязательно упомянут его.

Я был в четвертом классе, когда впервые стал свидетелем (по телевизору, разумеется) уникального турнира – игрался Кубок Канады-1981. Из-за разницы по времени матчи, игравшиеся ночью или ранним московским утром, показывали только в записи – в вечерний прайм-тайм, с опозданием более чем в полдня. Узнать счет заранее было практически невозможно. Ну, в самом деле: интернета и в помине не было, а по ТВ до репортажа с матча точно ничего не скажут. И я очень быстро нашел способ узнавать счет: прочитал в выходных данных «Советского спорта» телефон редакции – и на первой переменке бежал в учительскую (там давали быстренько позвонить), чтобы набрать выученный наизусть номер и, извиняясь, сбиваясь, волнуясь, выклянчить заветный результат.

День финала помню очень четко. Мне говорят: «8:1, наши победили» - а я не верю. С той стороны ведь «хваленные канадские профессионалы». Уроки я в тот день слушал вполуха. Заранее представлял, как буду наслаждаться вечерней трансляцией, и больше всего меня будут радовать отражаемые нашим голкипером опасные броски.

Третьяк – величина еще и потому, что его приход на пост главы федерации стал, по сути, глотком свежего воздуха, новым ветром, ворвавшимся в наше хоккейное пространство. Об этом тоже пойдет речь в этом номере.

С днем рождения, Владислав Александрович! И спасибо за все.

Николай Яременко,
генеральный директор и главный редактор «Советского спорта».

источник: «Советский спорт»
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Третьяк – глоток свежего воздуха
«Советский спорт» подготовил к 70-летию легендарного вратаря специальное издание «Советский спорт – Хоккей». Старые газетные вырезки, архивные фотографии, уникальные истории. Ниже приводим «Письмо редактора», открывающее номер.
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