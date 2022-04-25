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«Бойцы ледяных полей». Как описывались в «Советском спорте» первые шаги «канадского хоккея»

Листать страницы «Советского спорта» и других газет в архивах за 1945-1946 гг. – крайне увлекательное занятие.
«Бойцы ледяных полей». Как описывались в «Советском спорте» первые шаги «канадского хоккея»
25 апреля 2022 20:00
автор: Николай Яременко

Хоккей с шайбой делал только первые шаги в нашей стране, не всем был понятен. Поэтому журналистам приходилось объяснять читателю многие нюансы: почему играют шайбой, а не мячом, почему игра более контактная, чем в футболе.

Вообще, многие отчеты о матчах в прессе тех лет описывали «канадский хоккей» (игру поначалу называли только так) через сравнения с более близкими нам «русским хоккеем» (хоккеем с мячом) и футболом. Вот, например, любопытная статья о будущем тренере Анатолии Тарасове: в 40-е годы он еще игрок ЦДКА, но уже делает первые тренерские опыты.

Отчеты «Советского спорта» о первых хоккейных матчах сегодня читать довольно непривычно: корреспонденты пишут о том, что команда играла плохо, потому что до игры пока мало тренировалась в канадский хоккей или же о том, что не все судьи пока хорошо изучили правила хоккея.

источник: «Советский спорт»
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«Бойцы ледяных полей». Как описывались в «Советском спорте» первые шаги «канадского хоккея»
«Бойцы ледяных полей». Как описывались в «Советском спорте» первые шаги «канадского хоккея»
Листать страницы «Советского спорта» и других газет в архивах за 1945-1946 гг. – крайне увлекательное занятие.
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