«Бойцы ледяных полей». Как описывались в «Советском спорте» первые шаги «канадского хоккея»

Хоккей с шайбой делал только первые шаги в нашей стране, не всем был понятен. Поэтому журналистам приходилось объяснять читателю многие нюансы: почему играют шайбой, а не мячом, почему игра более контактная, чем в футболе.

Вообще, многие отчеты о матчах в прессе тех лет описывали «канадский хоккей» (игру поначалу называли только так) через сравнения с более близкими нам «русским хоккеем» (хоккеем с мячом) и футболом. Вот, например, любопытная статья о будущем тренере Анатолии Тарасове: в 40-е годы он еще игрок ЦДКА, но уже делает первые тренерские опыты.

Отчеты «Советского спорта» о первых хоккейных матчах сегодня читать довольно непривычно: корреспонденты пишут о том, что команда играла плохо, потому что до игры пока мало тренировалась в канадский хоккей или же о том, что не все судьи пока хорошо изучили правила хоккея.