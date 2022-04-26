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Изоляция по-вашингтонски: русские хоккеисты в центре внимания в столице США. И даже – в Белом доме

Вчера в политическом сердце Соединенных Штатов состоялись две необычные фотосессии. Это поразительно, но в обоих случаях в центре внимания в логове мирового империализма оказались наши посланцы!
Изоляция по-вашингтонски: русские хоккеисты в центре внимания в столице США. И даже – в Белом доме
26 апреля 2022 12:25
автор: Виталий Славин

Из-за пандемии и проблем с логистикой Кубок Стэнли не гостил в Овальном кабинете еще со времен Трампа. В марте 2019 года я как раз находился в Вашингтоне и попробовал через пресс-службу «Кэпиталз» прорваться вместе с командой на чествование чемпионов. Куда там! Желающих слишком много, а предпочтение всегда отдадут аборигенам. Зато троица Овечкин – Кузнецов – Орлов зажгла так зажгла. Россияне на встрече были самыми активными и буквально захватили в плен 45-го президента США, а тот не скупился на комплименты в адрес нашей диаспоры. Особенно русского капитана.

Я фанат хоккея, фанат «Вашингтона» и Алекса Овечкина. У меня не оставалось выбора, только как стать его фанатом, потому что он это нечто, после этих слов Дональд Трамп похлопал нашего динамовца по левой руке. Посмотрите на эти руки! Особенный парень, особенный спортсмен и игрок.

Хозяин Белого дома с видимым удовольствием пожал руку Ови и продолжил приветственную речь. Однако вскоре снова вернулся к стоявшему сбоку москвичу:

Вы крутые все, как и ваш капитан Алекс Овечкин. Где моя дочь Иванка? Она дружит с Ови, большой фанат. Не просто так его зовут Александр Великий. Он все 13 сезонов провел за «Кэпиталз». Очень много работает, забивает больше всех в лиге.

Вау, правда, что ли? не смог удержаться Александр, вызвав всеобщий смех в зале.

Да, представьте себе. Ты крутой, Ови. Не просто так тебя признали самым ценным в плей-офф.

А где Евджений Кузнецнов? – вдруг вспомнил Трамп о лучшем бомбардире Кубка Стэнли-2018. О, какой ты молодой, пацан! Дай краба. Ты тоже побил рекорд. Ай да молодец. Вы чемпионы, это фантастика. Для меня большая честь, что ко мне заглянул «Вашингтон».

Фото на память от 25 марта 2019 года уже вошло в историю. Трамп сидит за своим рабочим столом в Овальном кабинете. Справа стоит хозяин клуба Тед Леонсис, а слева Кубок Стэнли с облепившими его Овечкиным, Орловым и Кузнецовым.

Через пару дней я пообщался с Женей в раздевалке «столичных» после победы над «Каролиной» (4:1). Челябинец оформил ассистентский хет-трик и получил первую звезду матча. Решил подколоть героя вечера:

Американская пресса негодует: на памятном снимке из Овального кабинета их президента окружили трое русских…

Да это случайно вышло, просто мы рядом стояли, отшутился Евгений.

Почему Трамп исковеркал вашу фамилию Кузнецновым назвал?

Ну если бы он знал, как правильно произносить мою фамилию, я бы миллионов сорок получал и играл бы в баскетбол, продолжил хохмить любимец вашингтонской публики.

А как вам рукопожатие президента?

Волнительно, конечно, было.

Крепкое?

Да-да. Я бы сказал, хлесткое…

Прошло три года. Пандемия. Отмена чемпионата мира-2020. Перенос летней Олимпиады. Мировой кризис и закрытые границы. Зимние Игры без НХЛ в Пекине. Украина… А на берегах Потомака все по-прежнему: у мемориала Джорджа Вашингтона зацвела сакура, подаренная сто лет назад мэром Токио, а порог Белого дома снова переступили три русских хоккеиста – Андрей Василевский, Никита Кучеров и Михаил Сергачев. Это невероятно, но на итоговой фотографии на крыльце резиденции главы США все они оказались на расстоянии вытянутой руки от Джона Байдена!

В первом ряду слева от 46-го президента – канадский капитан «молний» Стивен Стэмкос с Кубком Стэнли, а справа его ассистенты – швед Виктор Хедман и американец Райан Макдона.

В среднем ряду сразу за Байденом – канадец Брейден Пойнт и Василевский (справа), а слева - американец армянских кровей Зак Богосян и Кучеров.

Наконец, в третьем ряду за Кучеровым и Богосяном расположился наш самый молодой чемпион Сергачев.

Хотя «Тампа» в третий раз завоевала Кубок Стэнли, в Белом доме побывала впервые. После победы в 2004 году в НХЛ объявили локаут, а после чемпионства-2020 планету накрыл китайский вирус.

- В позапрошлом сезоне ваши поклонники наблюдали за вашей победой с расстояния в тысячи миль, когда вы соревновались в пузыре в Эдмонтоне из-за пандемии, - проявил знание предмета Байден. - Но год назад вы должны были сделать что-то действительно особенное, чтобы поднять Кубок на домашнем льду перед преданными болельщиками «Тампы». Не стоит недооценивать значение этого триумфа для множества ваших фанатов, особенно детей. Это воспоминания на всю жизнь для многих-многих семей.

Правда, россиянам на сей раз слова не предоставили. Но и сама церемония получилась гораздо короче и официальнее, чем прием у Трампа. От игроков с ответным спичем выступил только ветеран Макдона, а от клуба – владелец «Лайтнинг» Джефф Виник. Стэмкос вручил Байдену чемпионский свитер, разумеется, с номером 46, а Хедман – клюшку. Пожилой чиновник высшего ранга не очень понял, зачем она ему нужна, и тут же вернул шведу.

На том и разошлись.

Тем временем в паре – тройке километров от Белого дома в Чайнатауне играли свою свадьбу. «Кэпиталз» в свободный день решили организовать командное фотографирование. Попутно выяснилось, что травма Овечкина, которую ему нанес в воскресенье подлой подножкой шведский вратарь «Торонто» Челльгрен, лечения не потребует. Александр должен вернуться в основу со дня на день. Видимо, после падения и удара о борт он повредил левое плечо.

На домашней арене «Вашингтона» установили на льду две скамьи. В центр усадили, естественно, русского капитана. Рядом расположились его ассистенты – американец Джон Карлсон и швед Никлас Бекстрем, а далее хозяин клуба Тед Леонсис (справа, как в Овальном кабинете) и генменеджер «столичных» Брайан Маклеллан (слева).

Почему я на всех этих вроде бы мелочах – кто где сидит-стоит заостряю внимание? Да потому что меня люто возмущает бесхребетная позиция ИИХФ, которая отстранила Россию и Белоруссию от всех международных соревнований! Включая юношеский ЧМ для игроков до 18 лет, который сейчас проходит в Германии.

А вот в НХЛ умеют ценить наших виртуозов шайбы. Разве кто-нибудь удивился бы, если бы российское трио не позвали на прием к Байдену? Хозяин – барин. Как президент сказал бы, так «Тампа» с НХЛ и поступили бы. Но нет. Наших чемпионов не только пригласили, но и запечатлели на фото для истории на самом видном месте! Как и на командном снимке «Вашингтона» его российский контингент.

Учись, ИИХФ!

источник: «Советский спорт»
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