Никита Нестеров: «Включил ноги и побежал».

- Никита, сегодня был самый сложный матч в карьере в плане психологии?
- У меня уже было нечто подобное в 2012 году, тогда с «Трактором» играли с Казанью. Тоже горели в серии. Сегодня вышли играть на победу. Рад, что получилось.
- Расскажите, как решились на голевой пас Дальбеку?
- Шайба вышла из зоны, «Металлург» поехал меняться. Заметив это, я включил ноги и побежал. Все как в детстве учили.
- Почувствовали, что вам сегодня не давали бросать?
- Все команды разбирают соперника. В голевом моменте овертайма все свалились в мою сторону, а я увидел Дальбека и решил отдать на него.
- Перестановки в звеньях взбодрили команду?
- У нас все в обойме, все готовы играть. Но думаю, что встряхнулись ребята.
- Есть ли у игроков ЦСКА какой-то мандраж перед Кошечкиным? Долго не удавалось распечатать его…
- Без голов не выиграть, но это к нападающим больше вопрос. Наше дело ловить шайбу на себя и отдавать ее форварду.