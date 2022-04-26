ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Никита Нестеров: «Включил ноги и побежал».

Защитник ЦСКА поделился впечатлением от пятого матча финала Кубка Гагарина, который армейцы выиграли в овертайме со счетом 3:2 (ОТ).
Никита Нестеров: «Включил ноги и побежал».
26 апреля 2022 20:47
автор: Елена Кузютина
автор фото: ХК ЦСКА

- Никита, сегодня был самый сложный матч в карьере в плане психологии?
- У меня уже было нечто подобное в 2012 году, тогда с «Трактором» играли с Казанью. Тоже горели в серии. Сегодня вышли играть на победу. Рад, что получилось.

- Расскажите, как решились на голевой пас Дальбеку?
- Шайба вышла из зоны, «Металлург» поехал меняться. Заметив это, я включил ноги и побежал. Все как в детстве учили.

- Почувствовали, что вам сегодня не давали бросать?
- Все команды разбирают соперника. В голевом моменте овертайма все свалились в мою сторону, а я увидел Дальбека и решил отдать на него.

- Перестановки в звеньях взбодрили команду?
- У нас все в обойме, все готовы играть. Но думаю, что встряхнулись ребята.

- Есть ли у игроков ЦСКА какой-то мандраж перед Кошечкиным? Долго не удавалось распечатать его…
- Без голов не выиграть, но это к нападающим больше вопрос. Наше дело ловить шайбу на себя и отдавать ее форварду.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Рано обниматься»: что говорили в Магнитогорске о пятом матче финальной серии
«Рано обниматься»: что говорили в Магнитогорске о пятом матче финальной серии
Наставник «Магнитки» Илья Воробьев и автор заброшенной шайбы, форвард Егор Коробкин поделились своими эмоциями.
26.04.2022 21:02
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Армия вернула финальную серию в Москву. ЦСКА в овертайме вырвал победу над «Металлургом»
Армия вернула финальную серию в Москву. ЦСКА в овертайме вырвал победу над «Металлургом»
Как и в финале-2016, матч жизни или смерти для армейцев в Магнитогорске, выиграли гости в овертайме, причем с тем же счетом – 3:2. Тогда отличился джокер Михаил Юньков, сегодня – шведский защитник Клас Дальбек. ЦСКА по-прежнему не имеет права на ошибку. «Магнитка» может позволить себе отложить решение задачи до седьмого матча, домашнего.
26.04.2022 20:56
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Сергей Федоров: У нас были нелегкие 48 часов
Сергей Федоров: У нас были нелегкие 48 часов
Главный тренер ЦСКА подвел итог пятого матча финала Кубка Гагарина, где его команда сумела добыть победу в овертайме и перенесла серию с «Магниткой» в Москву.
26.04.2022 20:54
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Никита Нестеров: «Включил ноги и побежал».
Никита Нестеров: «Включил ноги и побежал».
Защитник ЦСКА поделился впечатлением от пятого матча финала Кубка Гагарина, который армейцы выиграли в овертайме со счетом 3:2 (ОТ).
26.04.2022 20:47
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Изоляция по-вашингтонски: русские хоккеисты в центре внимания в столице США. И даже – в Белом доме
Изоляция по-вашингтонски: русские хоккеисты в центре внимания в столице США. И даже – в Белом доме
Вчера в политическом сердце Соединенных Штатов состоялись две необычные фотосессии. Это поразительно, но в обоих случаях в центре внимания в логове мирового империализма оказались наши посланцы!
26.04.2022 12:25
Хоккей
автор: Виталий Славин
«Бойцы ледяных полей». Как описывались в «Советском спорте» первые шаги «канадского хоккея»
«Бойцы ледяных полей». Как описывались в «Советском спорте» первые шаги «канадского хоккея»
Листать страницы «Советского спорта» и других газет в архивах за 1945-1946 гг. – крайне увлекательное занятие.
25.04.2022 20:00
Хоккей
автор: Николай Яременко
Третьяк – глоток свежего воздуха
Третьяк – глоток свежего воздуха
«Советский спорт» подготовил к 70-летию легендарного вратаря специальное издание «Советский спорт – Хоккей». Старые газетные вырезки, архивные фотографии, уникальные истории. Ниже приводим «Письмо редактора», открывающее номер.
25.04.2022 18:37
Хоккей
автор: Николай Яременко
Как Третьяк доверил сборную Быкову и тот вернул ее на трон
Как Третьяк доверил сборную Быкову и тот вернул ее на трон
Страницы истории. Летом 2006 года президент ФХР Владислав Третьяк нашел для сборной нового тренера – Вячеслава Быкова. Ему удалось не только решить главную задачу, поставленную Президентом РФ, но и в корне изменить отношение к главной команде страны.
25.04.2022 18:24
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Владислава Третьяка поздравляют друзья
Владислава Третьяка поздравляют друзья
Круглая дата у легенды нашего хоккея вызвала поток поздравлений, теплых слов, а главное – искренних воспоминаний!
25.04.2022 17:38
Хоккей
Цифры и факты. Основные достижения Владислава Третьяка в составе национальной сборной
Цифры и факты. Основные достижения Владислава Третьяка в составе национальной сборной
25.04.2022 17:05
Хоккей
Швед спасает нашу «армию»! Как гол Дальбека оставил ЦСКА в борьбе за Кубок Гагарина
В пятом матче финала плей-офф КХЛ московские армейцы в гостях вырвали победу в овертайме у магнитогорского «Металлурга» (3:2) благодаря шайбе Класа Дальбека и вернули серию при счете 3-2 в пользу уральцев в столицу, где в 28 апреля пройдет шестой матч.
Канадский флаг для любимца Кадырова, первый титул для Потаповой. Новые приключения «нейтралов»
Традиционный обзор соревнований, где российские спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе.
Капризов готовится к «русскому блюзу», Панарин ждет Овечкина или Малкина. Как формируется сетка Кубка Стэнли
В последний день апреля за океаном финиширует регулярный чемпионат НХЛ, а уже 2 мая стартует плей-офф. Сейчас известны 13 из 16 команд, которые разыграют Кубок Стэнли, причем на «Востоке» кубковая восьмерка определилась полностью.
Бунт против диктатора. Как игроки выгнали Анатолия Тарасова из ЦСКА
В 1961 году Анатолий Тарасов пережил самое большое разочарование в своей карьере. Игроки ЦСКА коллективно изгнали тренера из клуба, обвинив в диктаторских замашках.
«Зенит» может стать чемпионом уже 30 апреля! Победа над «Краснодаром» вплотную приблизила питерцев к золоту
В заключительном матче 26-го тура РПЛ «быки» дома не устояли перед лидером, проиграв 1:3.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 25.04.2022: на кону 5 550 000 рублей!
25 апреля 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Эх, если бы в фигурном катании отменили санкции… Кто бы тогда выиграл матч Россия — Мир?
Сейчас проведение подобного состязания, к сожалению, невозможно - а жаль. Поединок двух звездных команд мог бы получиться суперзрелищным – и вдобавок предельно непредсказуемым.
Месси и Азмуна — с почином, «Баварию» и Роналду — с «круглыми» рекордами. Главные цифры футбольного уик-энда
Самая интересная статистика европейских чемпионатов за выходные.
«Не понимаю, почему нас до сих пор нет в программе Олимпиады». Чемпион мира Никоноров — о пляжном футболе
На прошлой неделе в Москве прошла церемония награждения лауреатов пятой премии Sport Business Awards. Участие в мероприятии принял чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров, который ответил на вопросы «Плеймейкера».
«Готов написать гимн «Торпедо». Лучший аккордеонист страны Марк Майер — о фигурном катании и футболе
На прошлой неделе в Москве прошла церемония награждения лауреатов пятой премии Sport Business Awards. Почетным гостем мероприятия стал лучший аккордеонист России Марк Майер, который ответил на вопросы «Плеймейкера».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика