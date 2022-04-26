Никита Нестеров: «Включил ноги и побежал».

- Никита, сегодня был самый сложный матч в карьере в плане психологии?

- У меня уже было нечто подобное в 2012 году, тогда с «Трактором» играли с Казанью. Тоже горели в серии. Сегодня вышли играть на победу. Рад, что получилось.

- Расскажите, как решились на голевой пас Дальбеку?

- Шайба вышла из зоны, «Металлург» поехал меняться. Заметив это, я включил ноги и побежал. Все как в детстве учили.

- Почувствовали, что вам сегодня не давали бросать?

- Все команды разбирают соперника. В голевом моменте овертайма все свалились в мою сторону, а я увидел Дальбека и решил отдать на него.

- Перестановки в звеньях взбодрили команду?

- У нас все в обойме, все готовы играть. Но думаю, что встряхнулись ребята.

- Есть ли у игроков ЦСКА какой-то мандраж перед Кошечкиным? Долго не удавалось распечатать его…

- Без голов не выиграть, но это к нападающим больше вопрос. Наше дело ловить шайбу на себя и отдавать ее форварду.