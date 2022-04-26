Сергей Федоров: У нас были нелегкие 48 часов

- Сергей Викторович, поделитесь впечатлением…

- Неплохая игра, третий период неудачно начали. Рад, что нашли силы сравнять счет. Неоднозначный третий период. Рад за ребят, сообразили в моменте, довели игру до победы. Гол в овертайме — знакомая всем схема. Это игра ошибок. Тут ничего не поделаешь. Нелегкие у нас были 48 часов, вернули серию в Москву. Работаем и трудимся дальше.

- Вашу команду уже называют королями овертаймов…

- Это фраза для вас, журналистов. Мы же видим овертаймы иначе. Победы в них — это упорный труд, концентрация, внимание. Увидели ситуацию, защитник включился и бросил.

- Сомневались насчет Юртайкина – все-таки он не играл с октября, а тут сразу на финал?

- Сомневались. После операции период восстановления был тяжелым в плане психологии. Хоккеист должен играть, а не тренироваться. Нашли возможность поставить его сегодня. Знали, что физически он готов. Не знали психологическую составляющую, но Даниил справился и помог.

- У ЦСКА нет комплекса под названием «Кошечкин»? Он сегодня поставил рекорд по сухой серии…

- У нас были определенные моменты, где мы не можем переиграть вратаря соперника. Насчет рекорда Кошечкина я не знал, это отличное достижение для Васи.

- Был ли холодок по спине, когда в овертайме остались в меньшинстве?

- Холодка не было, разогрелись за три периода. Неприятный момент. Мы четко понимали, кто идет. Но мы работаем вместе и совершили ошибку. Рад за ребят, что выстояли. Это было здорово для нас. В результате победили. Теперь будем готовиться по знакомой ребятам программе.