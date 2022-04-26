Армия вернула финальную серию в Москву. ЦСКА в овертайме вырвал победу над «Металлургом»

Во втором периоде, когда «сталевары» начали затягивать петлю на шеях армейцев, гости распечатали ворота Василия Кошечкина, успевшего освежить «сухой» вратарский рекорд в финалах. Прежнее достижение (120:45) принадлежало Илье Сорокину – MVP плей-офф-2019. А самый ценный кубковый игрок в 2017-м – Кошенчкин – поднял планку до 137:56.

Гол он пропустил прямым броском с точки из правого круга. Капитан хозяев Егор Яковлев долго поднимался со льда после «хита» Сергея Плотникова за воротами «сталеваров». За это время шайба совершила вояж в армейскую зону, вернулась обратно. Яковлев же со своим партнером Артемом Земченком (героем матча №4) не поделили Окулова, расстелив перед ним чуть ли не ковровую дорожку. Форвард бросил в дальний угол впритирку со стойкой. Это его фишка!

В скорости «сталевары» превосходили армейцев, но те отвечали контратаками. Одну из них мог завершить Андрей Светлаков, убежавший в меньшинстве к воротам, но помешал ценой фола защитник Линус Хультстрем. Гости хотели буллит, но судьи ограничились удалением.

Соперники не щадили друг друга. Досталось Светлакову и его тезке Чибисову, Яковлеву и Егору Коробкину.

Именно последний из них заслуживал звания героя матча №5. В конце второго периода форвард четвертого звена заработал численное преимущество, попав под шлагбаум могучего, но прямолинейного Павла Карнаухова. Большинство реализовал… Светлаков, в падении отправив шайбу в свои ворота в попытке прервать передачу Максима Карпова на дальнюю штангу. Показалось, адресат – Филипп Майе - передачу не принял бы.

Вскоре хозяева развили успех. Не без помощи защитника Джона Гилмора и настырности Коробова. Нападающий насел на канадца, выводившего шайбу из зоны, обокрал его, воспользовавшись маленькой заминкой (помешал застывший на перекрестии у синей лини Плотников), бросил с той самой окуловоской точки и прошил Ивана Федотова. Вратаря было откровенно жаль: такая «бабочка» после стольких сэйвов!

Гости не рассыпались и продолжили поиски путей к владениям Кошечкина. Тучи сгустились над ними, когда в штрафной бокс присел Анатолий Никонцев. Дважды вышел из тени Михаил Григоренко, отправив шайбу в «подушку безопасности» вратаря. Та не подвела. Затем Кошечкин успел положить щиток и задержать шайбу, скользящую в ворота от конька Плотникова.

Гостям посчастливилось сравнять счет после коллективной ошибки «сталеваров» на пятачке и проворству армейского джокера Данила Юртайкина. Из-за травмы новичок ЦСКА пропустил полсезона, а ведь было объявлено, что чемпионат для него завершен. Майе, выбрасывая по борту шайбу, угодил в пятую точку Яковлева, защитник Ярослав Хабаров отправился на дальнюю штангу, Юртакин же нашел Максима Соркина на ближней. Кошечкин не успел перекрыть все ворота. «Сталеварам» оставалось продержаться 6 минут.

Первый в финале овертайм завершился для подопечных Ильи Воробьева трагически. Армейцы подарили им шанс, нарушив (как и предыдущем матче) численный состав. Федотов устал отражать броски. Не забив, хозяева пропустили. Сначала Окулов и Ко, разыграв эффектную комбинацию в позиционной атаке, простили Кошечкина. Однако тут же защитники Никита Нестеров и Клас Дальбек соорудили гол. Олимпионик вспомнил, как играл в финале-2013 нападающим (за «Трактор»): он на скорости обогнул ворота и после паузы выложил шайбу поддержавшему атаку шведу. Бросок метров с 8-10 десяти в ближний верхний угол поставил Кошечкина в тупик.

ЦСКА победил и вернул серию в Москву, где «Магнитка» одержала в этом финале две победы и завоевала Кубок Гагарина в 2016-м (три виктории из четырех).

ТАБЛО

«Металлург» - ЦСКА – 2:3 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 0:1). Голы: Карпов, Коробкин – Окулов, Соркин, Дальбек.

Счет в серии: 3:2 (1:3, 6:4, 4:0, 1:0, 2:3ОТ, 28 апреля, 30*)

*Если потребуется.