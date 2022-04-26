«Рано обниматься»: что говорили в Магнитогорске о пятом матче финальной серии

«Магнитка» была близка к Кубку, но ЦСКА сумел забить в овертайме и «пригласить» уральцев в столицу. Встреча закончилась со счетом 3:2 (ОТ) в пользу москвичей. Главный тренер Илья Воробьев и нападающий Егор Коробкин поделились впечатлением от матча.

Илья Воробьев:

«Плотная игра, команды действовали хорошо. Такое бывает. Сделали ошибку в овертайме и пропустили гол. Готовимся дальше. Изменения в составе ЦСКА комментировать не буду, не мне судить. Коростелев отсутствовал по тренерскому решению. У нас были моменты. Неплохо сыграли. Разберем, посмотрим игру. В овертайме если бы Карри забил в пустые, все было бы по-другому. В большинстве в овертайме нам не хватило финального броска», — сказал наставник уральцев.

Егор Коробкин:

«Пока чувствую опустошение. Будем разбираться. Был хороший момент в большинстве в овертайме. Получили гол на контратаке. Едем в Москву, нужно там забирать серию. ЦСКА был тот же. Агрессивные атаки, броски со всех позиций. Но у нас где-то руки дрожали, где-то шайба через клюшку перепрыгивала. Ребята начали обнимать после гола, а я сказал, что нам еще 12 минут играть. Было рано, рано», — резюмировал форвард «Металлурга».

Шестой матч финала Кубка Гагарина пройдет 28 апреля в 19.30 на ЦСКА-Арене.