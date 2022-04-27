В Вашингтоне и Нью-Йорке - тревога! Без Овечкина и Панарина их клубы проиграли. Еще и картина упала

вариантов. Ньюйоркцы продули «Каролине» - 3:4, а вашингтонцы – «Айлендерс» с еще более крупным счетом 1:4. Впрочем, пусть вас не вводит в заблуждение минимальный разрыв в «Медисон Сквер Гарден». Гости повели в дебюте заключительной трети – 4:1 и попросту решили потренировать нашего вратаря-новичка. Петр Кочетков справился, хотя под занавес и пропустил пару шайб. Но победу сохранил – третью в трех сыгранных им матчах. Блистательный дебют!

- Мы приятно удивлены игрой Петра, потому что понятия не имели, кто это такой, - констатировал тренер «Каролины» Род Бриндамор. – Никто у нас его не знал. Но пока это хорошая история.

Если кто забыл, Кочетков в минувшем регулярном чемпионате КХЛ защищал ворота нижегородского «Торпедо». Последний матч провел 7 января в Санкт-Петербурге – 0:3 от СКА. На этом сезон для волжан завершился. Петр перебрался в АХЛ, где добился неплохих показателей: в 15 играх за «Чикаго Вулвз» - 92,1% отраженных бросков и 2,09 пропущенной шайбы в среднем за матч.

Вызов в НХЛ пришел, после того как основной голкипер «ураганов» Фредерик Андерсен выбыл на пару недель из-за травмы. А тут еще открылось повреждение у сменщика датчанина Антти Раанты. Сегодня финн сидел на скамейке, а в рамке «Каролины» феерил лучший вратарь молодежного ЧМ-2019. Кочетков парировал 31 бросок, а всего в трех турах – 61 при шести голах. Его оппонент Игорь Шестеркин не справился с четырьмя бросками из 36. Однако по-прежнему лидирует в НХЛ по проценту отраженных бросков – 93,5 и числу пропущенных шайб в среднем за игру – 2,07.

Помимо того, что «рейнджеры» потерпели поражение в решающей встрече за победу в Столичном дивизионе – «Каролина» гарантировала себе первое место, они лишились сразу двух ключевых нападающих. Новичок клуба Копп откатал менее семи минут. Его партнер по тройке Панарин продержался чуть больше – восемь минут. Оба отправились в раздевалку до середины второго периода, после чего игра хозяев резко померкла. У Артемия что-то случилось со спиной, у американца - проблемы с нижней частью тела.

- Думаю, если бы это был матч Кубка Стэнли, а не регулярного чемпионата, они смогли бы продолжить игру, - комментирует тренер ньюйоркцев Жерар Галлан. – Считайте, мы их придержали из соображений безопасности.

Куда все серьезнее у русского капитана. В понедельник «Вашингтон» не тренировался и собрался на арене исключительно ради командного фото. Во вторник перед поединком с «Айлендерс», как всегда, провели раскатку, на которой Овечкин так и не появился. Александр остается в категории «возвращение со дня на день». Однако когда это самое возвращение состоится, никому неизвестно. В «Кэпиталз» осторожно говорят, что к плей-офф, который для «столичных» начнется 2-го или 3 мая, Алекс точно должен восстановиться. Но форсировать события, разумеется, никто не хочет.

Матчем с «островитянами» регулярный сезон в Вашингтоне закрывался. Потому перед стартовым вбрасыванием минут на десять устроили пышную церемонию чествования Ови, установившего в этом чемпионате массу исторических достижений. Россиянин в стильном костюме появился на льду вместе с хозяином «Кэпиталз» Тедом Леонсисом, который почему-то избрал демократичный вариант - кроссовки и спортивную куртку из масс-маркета.

Сзади установили что-то, закрытое черной тканью. Когда на видеокубе запустили кадры памятных голов Овечкина, вся конструкция вдруг рухнула и чудом не задела героя вечера и большого босса. Александр среагировал на шум за спиной, с удивлением обернулся и засмеялся:

- Ну ребята дают! – сказал Леонсису.

Американский грек в ответ улыбнулся:

- Вот, черти! Выдали наш сюрприз!

- Ха-ха. Узнаю этого парня в центре, - показал на себя русский капитан на специально изготовленной картине. Овечкина на ней окружает легенды, которых он обошел в исторической гонке за Горди Хоу и Уэйном Гретцки. А именно – Фил Эспозито, Бретт Халл, Яромир Ягр и Марсель Дионн.

По ходу трогательной церемонии на глазах у многих зрителей выступили слезы. Расчувствовался и сам Александр. Особенно после поздравлений из родного дома от родителей и красавицы-супруги с двумя сынишками, выкрикнувшими на английском-русском:

- Отличная работа, папа!

Вот только партнеры не поддержали вожака. Это признал и тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт:

- Мы не имеем права так играть, как сегодня. Тем более накануне плей-офф. Это не то, кто мы есть на самом деле. Это не наш модус операнди. Но это был один вечер. Одна паршивая игра. Все! Забыли…

Первым это надо сделать вратарю Илье Самсонову. Хуже игры в его исполнении я в нынешнем чемпионате не видел. А вот голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин действовал блестяще и по праву получил первую звезду матча.

В этот день из россиян в трио лауреатов еще попал только Кучеров. «Тампа» дома разгромила «Коламбус» - 4:1. Все четыре шайбы чемпионов организовал наш Никита – гол и три передачи. Он забивает семь туров кряду. Заявка на третий Кубок Стэнли что надо!