В Музее хоккея открыта выставка Владислава Третьяка

Экспозиция отражает основные вехи выдающейся карьеры лучшего вратаря ХХ века, трехкратного олимпийского чемпиона, 10-кратного чемпиона мира.

Среди экспонатов – свитеры, клюшки и другая экипировка, в которой Владислав Александрович одерживал яркие победы на внутренней и международной арене в составе ЦСКА и сборной СССР, медали, кубки и многочисленные индивидуальные и командные призы, завоеванные за годы выступлений, а также памятные подарки от восхищавшихся его талантом поклонников и отдававших дань уважения непревзойденному мастерству соперников.

Фото: Пресс-служба ФХР

Есть там и артефакты новейшего времени – спортивный костюм, в котором 7 февраля 2014 года Третьяк вышел на арену стадиона «Фишт», и факел, от которого был зажжен огонь Зимних Олимпийских игр Сочи-2014. Этой высокой чести Владислав Александрович был удостоен вместе с другой прославленной спортсменкой, трехкратной олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Ириной Родниной.

Фото: Пресс-служба ФХР

Юбиляр торжественно перерезал красную ленточку и рассказал журналистам о представленных экспонатах, начиная с билета на эпохальный матч «Монреаль Канадиенс» - ЦСКА 31 декабря 1975 года и кончая золотой олимпийской медалью Пхенчхана-2018, завоеванной нашей командой в то время, когда Владислав Александрович уже возглавлял Федерацию хоккея России.

– Хоккей подарил мне много друзей, которые живут на разных континентах, – сказал Третьяк. – В последние дни я получил массу поздравлений. В том числе от наших ребят из НХЛ: Варламова, Овечкина, Бобровского. Фил Эспозито тоже поздравил. Хочу сказать всем спасибо! Все мои награды, а у меня их рекордное количество, я разделяю со своими товарищами, тренерами.

На пресс-конференции, Владислав Александрович сделал важное заявление:

– Я принял решение, что выдвину свою кандидатуру на следующий четырехлетний срок и планирую продолжить работу, которую осуществляю с 2006 года по поручению президента Владимира Владимировича Путина.

Фото: Пресс-служба ФХР

Во время пресс-конференции Владислав Третьяк отметил ключевую роль спонсоров и партнеров ФХР в развитии хоккея. По словам прославленного вратаря, «без них наш национальный вид спорта не мог бы развиваться». Напомним, что с 2017 года официальным партнером ФХР и сборной России выступает букмекерская компания «Лига Ставок». Юрий Красовский, вручил президенту ФХР памятные подарки и почетную грамоту за активное участие Федерации в совместных социальных проектах, направленных на поддержку детско-юношеского спорта.

– Я самый счастливый человек, – признался президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский – Прекрасно помню, как скакал перед телевизором во время хоккейных матчей, и чаще всего тогда звучала фамилия Третьяк. А сегодня я стою здесь, рядом с вами, и поздравляю с юбилеем. Это большая честь лично для меня, для всей компании «Лига Ставок» и нашего Фонда «Созвездие Добра», который создан, в том числе для помощи молодым спортсменам. В столь непростые времена любая страна, любой народ живут своими героями. И мы берем с вас пример, когда помогаем будущим чемпионам.