В Кубке Стэнли-2022 сыграют почти три десятка россиян

Расстраиваться нам особо нечего. Из по-настоящему серьезных персон в нокаут-раунде мы не увидим вратарей «Айлендерс» Илью Сорокина и Семена Варламова, нападающих Евгения Дадонова («Вегас»), Александра Барабанова («Сан-Хосе»), защитников Владислава Гаврикова («Коламбус»), Ивана Проворова («Филадельфия»), Артема Зуба («Оттава»), Александра Романова («Монреаль»). Согласитесь, все это фигуры не первого ряда, за исключением разве что «островитян». Из полевых игроков никто даже 45 очков не набрал.

Зато все наши премьеры и герои сезона по-прежнему в деле. Жаль только, что уже после стартового раунда мы лишимся удовольствия следить далее за Капризовым либо нашими славными «блюзменами». Ибо «Миннесота» и «Сент-Луис» гарантированно начнут плей-офф в одной паре.

Вот кто представит нашу страну в Кубке Стэнли-2022.

ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Флорида» (120 очков, 2 игры осталось) — в. Сергей Бобровский, н. Максим Мамин

«Каролина» (114/1) — н. Андрей Свечников

«Торонто» (113/1) — з. Илья Любушкин, н. Илья Михеев

«Тампа» (108/2) — в. Андрей Василевский, з. Михаил Сергачев, н. Никита Кучеров

«Рейнджерс» (108/1) — в. Игорь Шестеркин, в. Александр Георгиев, н. Артемий Панарин

«Бостон» (105/2) — нет

«Питтсбург» (101/1) — н. Евгений Малкин

«Вашингтон» (100/2) — в. Илья Самсонов, з. Дмитрий Орлов, н. Евгений Кузнецов, н. Александр Овечкин

ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Колорадо» (118/2) — н. Валерий Ничушкин

«Калгари» (110/2) — з. Никита Задоров

«Миннесота» (109/2)— з. Дмитрий Куликов, н. Кирилл Капризов

«Сент-Луис» (109/1) — н. Иван Барбашев, н. Павел Бучневич, н. Владимир Тарасенко, н. Алексей Торопченко, н. Клим Костин

«Эдмонтон» (100/2) — нет

«Лос-Анджелес» (98/1) — нет

«Даллас» (96/1) — н. Денис Гурьянов, н. Владислав Наместников, н. Александр Радулов

«Нэшвилл» (95/2) — н. Яков Тренин

На Востоке у нас тоже намечается нежелательный стык. Даже два!

«Флорида» русско-финского капитана Баркова на сегодня выходит на «Вашингтон», за который болеет вся Россия. Впереди у «Кэпиталз» выезд к «Айлендерс» и «Рейнджерс». Но если «столичные» кого и подвинут в итоговой таблице, то только «Питтсбург», который пока попадает на «рейнджеров». Тогда против Бобровского придется сразиться Малкину, а Овечкин и Ко зарубятся с Панариным и Шестеркиным. Тоже та еще перспектива!

«Тампа» почти наверняка откроет плей-офф серией с «Торонто». Вряд ли «Бостон» ликвидирует дефицит в три очка за два тура до финиша.

Кроме «Миннесоты» и «Сент-Луиса», на Западе точно сыграют между собой «Эдмонтон» и «Лос-Анджелес».