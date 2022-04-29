Большой хоккей возвращается в Санкт-Петербург

Турнир с участие молодежной и национальной сборных России и сборной Белоруссии пройдет 5-8 мая в Санкт-Петербурге. 5-7 мая состоятся матчи группового этапа, финал турнира — 8 мая.

Штаб сборной определил состав молодежной сборной России U20 (игроки до 20 лет) для подготовки в УТЦ «Новогорск» к турниру «Liga Stavok St. Petersburg Cup» (5-8 мая, Санкт-Петербург).



Вратари: Кирилл Герасимюк, Сергей Иванов (оба — CКА), Илья Набоков («Металлург» Мг).



Защитники: Всеволод Альметкин («Ак Барс»), Артём Барабоша, Владимир Грудинин, Артём Дуда, Николай Макаров (все — ЦСКА), Ярослав Бусыгин («Витязь»), Даниил Булыгин («Спартак»), Никита Новиков («Динамо» М), Богдан Крохалев («Металлург» Мг), Александр Фигурин («Авангард»).



Нападающие: Матвей Аверочкин, Никита Шалышкин (оба — ЦСКА), Александр Волков, Александр Перевалов (оба — «Локомотив»), Никита Гребёнкин, Данила Юров (оба — «Металлург» Мг), Илья Иванцов, Григорий Кузьмин, Даниил Лазутин (все — СКА), Дмитрий Кателевский, Иван Меховов (оба — «Ак Барс»), Павел Леука, Глеб Трикозов (оба — «Авангард»), Виктор Неучев («Автомобилист»), Илья Федотов («Торпедо»).



Тренерский штаб: Владимир Филатов — главный тренер, Андрей Миронов, Павел Канарский — тренеры, Дмитрий Мезенцев — тренер вратарей.



В тренировочном плане команды — занятия на льду и в атлетическом зале. 4 мая молодежная сборная отправится в Санкт-Петербург, где с 5 по 8 мая сыграет на турнире «Liga Stavok St. Petersburg Cup». Участие в нем также примут национальная сборная России и сборная Белоруссии.

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