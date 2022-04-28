Доигрались до седьмого. Дубль два. ЦСКА сравнял счет в финальной серии

«Магнитка» не успешна в шестых матчах финала. Но только в КХЛ: в 2016-м «сталевары» в родных стенах уступили ЦСКА, в 2014-м – в Праге «Льву». При этом забрав седьмые игры и Кубок Гагарина. Для информации: в суперлиге «Металлург» обе шестые встречи финальных серий (в 1999-м у «Динамо» и в 2001-м у «Авангарда») выиграл. К слову, обе оказались золотыми.

Перед сегодняшней сшибкой главный тренер гостей Илья Воробьев решил освежить первое и четвертое звено. К Джошу Карри вернулся Никита Коростелев. А в четвертую линию внедрили казахстанца Павла Акользина вместо Архипа Неколенко (в центр переместился Линус Виделль). Между прочим, Акользин в этом сезоне забивал на «ЦСКА Арене», причем в меньшинстве. Тот матч регулярного чемпионата, превративший принес победу хозяевам 6:4. Правда, в голу играли не нынешние участники финала Иван Федотов и Василий Кошечкин, а Адам Рейдеборн (шведа все-таки его засветили в матче №3) и Юхо Олкинуора (финн сбежал после поражения в первой игре с «Нефтехимиком»). В линии обороны уставшего гвардейца Ярослава Хабарова заменил экс-армеец Михаил Пашнин – мастер по раскалыванию соперников. Но как тут хитовать, если он вышел в полной лицевой маске с усиленной защитой челюсти. Кстати, Пашнин в форме «Локомотива» снимал ЦСКА с кубковой дистанции в 2017-м.

Главком армейцев Сергей Федоров вернул в запас не выходившего в Магнитогорске на лед в Матвея Гуськова, вернул в основу джокера Семена Панкратова, а также юного защитника Владимира Грудинина.

Потерял тренерское доверие опытный Богдан Киселевич, готовится к седьмому матчу 41-летний Александр Попов, забивавший «Магнитке» в финале-2001 (за «Авангард»).

Гости начали с преимуществом, создавали полумоменты. Но пропустили от экс-«сталевара» Владислава Каменева, которому по итогам предыдущих матчей можно без натяжки назвать своим игроком в чужой команде. Достаточно вспомнить, как Каменев лишил гола Константина Окулова и первой встрече. Может, поэтому ему предоставили столько времени и пространства на дальнем пятачке.

Армейцы увеличили счет в большинстве. «Меньшивики» выказали самоуверенностью и получили от Михаила Григоренко. Тот бросал из-под ног, шайба могла залететь в ворота только низом, Кошечкин пропустил.

Судьи по сравнению с матчем №5 резко подняли планку жесткости. В Магнитогорске они пропускали сомнительные хиты, теперь карали за мелкий фол. В результате прописался в штрафном боксе беспощадный, но инертный Павел Карнаухов. Трижды он хватал глупые удаления, за которые, впрочем, «сталевары» не наказали.

А когда пошла последняя минута второго периода, гости неожиданно для себя распечатали ворота. Андрей Чибисов, которому тяжело после Пекина восстановить кондиции, вошел в зону, бросил низом и сам успел на добивание шайбы, отскочившей от щитков вратаря. Перед форвардом расположились четверо соперников, но никто не помешал ему нанести два точных броска. Ситуация чем-то напомнила второй гол Владиславу Третьяку в том самом роковом матче с американскими студентами в Лейк-Плэсиде-80, после которого основного голкипера отправили на лавку.

Третий период стартовал с удаления до конца игры Карри, задевшего голову защитника Дальбека. Швед покинул лед и больше не появлялся. Армейцы в большинстве не преуспели и доигрывали матч в пять оборонцев. Магнитогорск этим не удивишь, в бородатом 2007-м «Металлург» сдержал «Ак Барс»с с ее птицей-тройкой Морозов – Зиновьев – Зарипов силами трех защитников. Многое повидавшего на своем веку Биллу оставалось лишь качать головой.

Однако героическая оборона и потеря центрфорварда первого звена (его заменил Виделль) отняли слишком много сил. Гости слабо сыграли в большинстве, когда Андрей Светлаков в третий раз за матч посетил штрафной бокс. Тщетно Илья Воробьев поднимал два пальца над головой, требуя выписать малый штраф вратарю Федотову, приехавшего на лавку подремонтировать ловушку. Пришлось Федорову в спешном порядке брать тайм-аут.

Хозяева без особых проблем довели дело до победы. Обладатель Кубка Гагарина определится в субботу, 30 апреля. До встречи в Магнитогорске.

ТАБЛО

ЦСКА – «Металлург» - 2:1 (2:0, 0:1, 0:0). Голы: Каменев, Григоренко - Чибисов

Счет в серии: 3-3 (3:1, 4:6, 0:4, 0:1, 3:2ОТ, 2:1, 30 апреля)