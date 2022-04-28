Сергей Федоров: Если Дальбек сможет ходить, то сможет и сыграть

- Сергей Викторович, какие эмоции?

- Парни - молодцы. Забили два гола, сделали преимущество, но потом не смогли реализовать моменты. Мобильный соперник, было нелегко.

- Дальбек как чувствует себя? Сможет сыграть в Магнитогорске?

- Если сможет ходить, то сможет и сыграть.

- Что делать с ненужными удалениями? Карнаухов, Светлаков особо грешат этим...

- Все горят, все хотят. Включая тренерский штаб. Но нужно, чтобы эмоции шли на пользу команде, а не во вред.

- Как тренер Федоров переживает такие непростые дни финала?

- Я переживаю как все. Но у меня есть важная обязанность - выпускать тройки на лед. Поэтому нужно быть собранным.

- Седьмой матч - что это для вас?

- Это новый опыт. Он необычный, я не думал еще об этом много. Постараемся готовить в штатном режиме, найти для ребят слова, хотя они понимают даже больше, чем тренерский штаб.

- Вы играли в Магнитогорске. Есть ли какие-то особые чувства?

- Хорошая мысль. Я благодарен Магнитогорску, тем людям, с кем меня свела судьба там. Будут ли особые ощущения? Оставлю это при себе. Едем на седьмой матч.