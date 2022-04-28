ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Сергей Федоров: Если Дальбек сможет ходить, то сможет и сыграть

Наставник ЦСКА о победе в шестой игре финала Кубка Гагарина. Армейцы обыграли «Металлург» со счетом 2:1. Теперь нас ждёт седьмой решающий матч
Сергей Федоров: Если Дальбек сможет ходить, то сможет и сыграть
28 апреля 2022 22:24
автор: Елена Кузютина
автор фото: ХК ЦСКА

- Сергей Викторович, какие эмоции?
- Парни - молодцы. Забили два гола, сделали преимущество, но потом не смогли реализовать моменты. Мобильный соперник, было нелегко.

- Дальбек как чувствует себя? Сможет сыграть в Магнитогорске?
- Если сможет ходить, то сможет и сыграть.

- Что делать с ненужными удалениями? Карнаухов, Светлаков особо грешат этим...
- Все горят, все хотят. Включая тренерский штаб. Но нужно, чтобы эмоции шли на пользу команде, а не во вред.

- Как тренер Федоров переживает такие непростые дни финала?
- Я переживаю как все. Но у меня есть важная обязанность - выпускать тройки на лед. Поэтому нужно быть собранным.

- Седьмой матч - что это для вас?
- Это новый опыт. Он необычный, я не думал еще об этом много. Постараемся готовить в штатном режиме, найти для ребят слова, хотя они понимают даже больше, чем тренерский штаб.

- Вы играли в Магнитогорске. Есть ли какие-то особые чувства?
- Хорошая мысль. Я благодарен Магнитогорску, тем людям, с кем меня свела судьба там. Будут ли особые ощущения? Оставлю это при себе. Едем на седьмой матч.

Это интересно:
Владислав Каменев: У ЦСКА есть должок перед «Магниткой»
Владислав Каменев: У ЦСКА есть должок перед «Магниткой»
Нападающий московских армейцев поделился эмоциями от победы в шестом матче финала Кубка Гагарина.
28.04.2022 22:44
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Андрей Чибисов: Мне 4 матча били в голову, удаление не давали
Андрей Чибисов: Мне 4 матча били в голову, удаление не давали
После проигрыша нападающий «Магнитки» был немногословен. Теперь «сталеварам» придётся начинать все сначала. Впереди — седьмой матч.
28.04.2022 22:33
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Сергей Федоров: Если Дальбек сможет ходить, то сможет и сыграть
Сергей Федоров: Если Дальбек сможет ходить, то сможет и сыграть
Наставник ЦСКА о победе в шестой игре финала Кубка Гагарина. Армейцы обыграли «Металлург» со счетом 2:1. Теперь нас ждёт седьмой решающий матч
28.04.2022 22:24
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Доигрались до седьмого. Дубль два. ЦСКА сравнял счет в финальной серии
Доигрались до седьмого. Дубль два. ЦСКА сравнял счет в финальной серии
Армейцы одержали победу благодаря двум быстрым голам. «Металлург» потерпел первое поражение в гостях в финале и второе в плей-офф. Как и в противостоянии со СКА, ЦСКА затащил серию в седьмой матч.
28.04.2022 21:51
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
В Кубке Стэнли-2022 сыграют почти три десятка россиян
В Кубке Стэнли-2022 сыграют почти три десятка россиян
До конца регулярного чемпионата командам осталось провести по одному – двум матчам, а все 16 участников плей-офф уже определены. Посмотрим, кого мы потеряли, а кто сразится за главный трофей НХЛ.
28.04.2022 10:24
Хоккей
автор: Виталий Славин
Алчная команда Дадонова пренебрегла предостережением Шекспира и сгинула в зыбучих песках Невады
Алчная команда Дадонова пренебрегла предостережением Шекспира и сгинула в зыбучих песках Невады
Невероятное фиаско «Вегаса» в трех последних турах привело к тому, что «рыцари» впервые не попали в плей-офф. Сегодня определились все 16 участников Кубка Стэнли-2022.
28.04.2022 10:07
Хоккей
автор: Виталий Славин
В Музее хоккея открыта выставка Владислава Третьяка
В Музее хоккея открыта выставка Владислава Третьяка
В Музее хоккейной славы состоялось торжественное открытие выставки, посвященной 70-летию президента ФХР Владислава Третьяка.
27.04.2022 17:23
Хоккей
автор: Сергей Иванов
В Вашингтоне и Нью-Йорке – тревога! Без Овечкина и Панарина их клубы проиграли. Еще и картина упала
В Вашингтоне и Нью-Йорке – тревога! Без Овечкина и Панарина их клубы проиграли. Еще и картина упала
Плей-офф стартует уже на следующей неделе, а в «Кэпиталз» и «Рейнджерс» пока не знают, когда в состав вернутся их лидеры и самые высокооплачиваемые игроки – Александр Овечкин и Артемий Панарин.
27.04.2022 10:30
Хоккей
автор: Виталий Славин
«Не тренер, а тиран». Правда ли, что игроки ненавидели Анатолия Тарасова?
«Не тренер, а тиран». Правда ли, что игроки ненавидели Анатолия Тарасова?
В 1961 году Анатолий Тарасов пережил самое большое разочарование в своей карьере. Игроки ЦСКА коллективно изгнали тренера из клуба, обвинив в диктаторских замашках.
26.04.2022 23:50
Хоккей
автор: Михаил Боков
«Рано обниматься»: что говорили в Магнитогорске о пятом матче финальной серии
«Рано обниматься»: что говорили в Магнитогорске о пятом матче финальной серии
Наставник «Магнитки» Илья Воробьев и автор заброшенной шайбы, форвард Егор Коробкин поделились своими эмоциями.
26.04.2022 21:02
Хоккей
автор: Елена Кузютина
«В 18 лет смотрел на Кошечкина снизу вверх…» Форвард ЦСКА — и своем голе и ничьей в финале Кубка Гагарина
Владислав Каменев, открыв счет в шестом матче финала Кубка Гагарина, помог армейцам одержать победу (2:1) и восстановить равновесие в серии (3-3), а после финальной сирены пообщался с журналистами, в том числе – корреспондентом «Плеймейкера».
Седьмому матчу — быть! Как ЦСКА затащил финал Кубка Гагарина в решающий поединок
Столичные армейцы сумели победить дома «Металлург» (2:1) в шестом матче финала плей-офф КХЛ, сравняли счет в серии (3-3) и отложили развязку на седьмую игру в Магнитогорске в ближайшую субботу.
Красавчик! Как НХЛ строит козни против Кирилла Капризова, пока он выдает лучший в жизни сезон
«Плеймейкер» рассказывает, как все в НХЛ грубят на Кирилле Капризове, пока наш лидер и рекордсмен «Миннесоты» идет к успеху.
Мама фигурного катания. Как Татьяна Тарасова стала величайшим тренером всех времен
Нашу портретную галерею, приуроченную к 30-летию российского спорта, продолжает легендарный тренер, чьи ученики выиграли огромную гору медалей во всех видах «фигурки».
Букмекеры не верят в «чудо от Тен Хага»! Шансы «МЮ» на чемпионство-2023 — минимальные за всю историю АПЛ
После объявления о предстоящем назначении Эрика тен Хага главным тренером «МЮ» британские букмекеры обновили линию на результаты АПЛ-2022/23.
Из Эмери едва не сделали тренеришку. Как «Ливерпуль» за две минуты нокаутировал «Вильярреал»
В первом матче полуфинала Лиги чемпионов команда Юргена Клоппа по всем статьям переиграла обидчика «Баварии» (2:0).
Футбол, после которого Абрамович решил купить «Челси»… 19 лет назад «Реал» уже проигрывал в Манчестере со счетом 3:4
Фантастика, которую мы увидели 26 апреля 2022 года на «Этихаде» в матче «Ман Сити» - «Реал», воскресила в памяти легендарную игру 23 апреля 2003 года. Дело тоже было в плей-офф Лиги чемпионов. Тоже в Манчестере. И «Реал» тоже проиграл 3:4.
«Если и отпускать кого-то в НХЛ — только для борьбы за Кубок Стэнли». Роман Ротенберг — о ситуации в СКА
Первый вице-президент ФХР, главный тренер СКА Роман Ротенберг на церемонии, посвященной 70-летию Владислава Третьяка, прокомментировал последние сообщения о клубе из Санкт-Петербурга.
«Чувствую себя молодым!» Владислав Третьяк — о ФХР, юбилее, политике и будущем нашего хоккея
Президент Федерации хоккея России и лучший хоккеист XX века Владислав Третьяк после открытия выставки его имени в Музее хоккея ответил на вопросы журналистов в рамках пресс-конференции по случаю своего 70-летия.
Лизун, крыса, истеричка. Почему Брэд Маршан бесит всех, а не только нашего Панарина
«Плеймекер» вспоминает главные выходки форварда «Бостон Брюинз» Брэда Маршана, с которым наверняка не раз придется столкнуться российским звездам НХЛ в стартующем скоро плей-офф.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика