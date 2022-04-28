Андрей Чибисов: Мне 4 матча били в голову, удаление не давали

- Андрей, прокомментируйте встречу...
— Соперник выиграл, мы проиграли.
- Держали в голове то, что нужно добить или гол получился спонтанным?
— Был игровой момент, так получилось.
- Показалось, что в первом периоде ЦСКА вас перебегал-перебил...
— Вам показалось.
- Не чувствуете своей вины в удалении Карри? Может чуть придавили его в той ситуации...
— Не чувствую. Мне 4 матча подряд в голову били — не давали удаление. Тут дали.
- Есть ли понимание почему не получается реализовать большинство?
— Будем в раздевалке разбираться, что у нас не получается.
источник: «Советский спорт»