Андрей Чибисов: Мне 4 матча били в голову, удаление не давали

- Андрей, прокомментируйте встречу...

— Соперник выиграл, мы проиграли.

- Держали в голове то, что нужно добить или гол получился спонтанным?

— Был игровой момент, так получилось.

- Показалось, что в первом периоде ЦСКА вас перебегал-перебил...

— Вам показалось.

- Не чувствуете своей вины в удалении Карри? Может чуть придавили его в той ситуации...

— Не чувствую. Мне 4 матча подряд в голову били — не давали удаление. Тут дали.

- Есть ли понимание почему не получается реализовать большинство?

— Будем в раздевалке разбираться, что у нас не получается.