Владислав Каменев: У ЦСКА есть должок перед «Магниткой»

- Владислав, легче стало после гола Окулова прошлом матче?

— Я думаю, что многие выдохнули. А то все около да около. Вроде на ленточке лежит, только коснись.

- С каким настроением летите в Магнитогорск?

— С каким настроением можно лететь, отыгравшись с 3:1? Конечно, хорошим!

- Вы отобрали пару голевых передач у Окулова и Григоренко. Что они Вам сказали?

— Пару плохих слов сказали, особенно Грига.

- Вы начинали в Магнитогорске, а Кошечкин уже играл там...

— Я начинал, когда мне 17 лет было. Смотрел — ничего себе мастера. А теперь играю против них, у меня другая роль.

- Плотников, Слепышев — найден баланс звеньев?

— Хорошо, что эта встряска дала свои плоды.

- Прошлая финальная серия доходила до седьмого матча в 2016 году. Тогда играли ЦСКА и «Металлург». Это сильнейшие соперники?

— На данный момент, да. У ЦСКА есть должок перед «Магниткой».

- Седьмой матч — что это для Вас?

— Я буду также настраиваться, делать рутинные вещи. Понятно, что это последний матч сезона, силы беречь некуда. Надо все отдать на льду.

- Нашли противоядие против тройки Голдобина? Они не забивают несколько матчей...

— Разбираем их, стараемся играть ближе. Будем продолжать в том же духе.