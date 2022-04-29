Без Овечкина и Василевского «Вашингтон» и «Тампа» превратились в тыкву, а Капризов тащит «Миннесоту»

Похоже, «Вашингтон» станет лакомым, даже самым желанным блюдом в плей-офф и вылетит четвертый раз подряд в первом же раунде Кубка Стэнли. Стоило Великой восьмерке после подлой подножки шведского вратаря-негодяя «Торонто» выбыть из строя, как «Кэпиталз» сразу посыпались.

Позавчера после пощечины от «островитян» на своем льду (1:4) тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт негодовал:

- Мы не имеем права так играть! Тем более накануне плей-офф. Это не то, кто мы есть на самом деле. Это не наш модус операнди. Но это был один вечер. Одна паршивая игра. Все! Забыли…

Легко сказать. Нет, уважаемый коуч, именно такой - лузерский! - у вашей команды и есть модус операнди, когда Русская машина все-таки на какое-то время ломается. На Лонг-Айленде «островитяне» это ярко доказали, сокрушив вас вообще одной левой – 5:1. Семену Варламову не хватило до сухаря 42 секунд, что не помешало ему получить первую звезду матча. Однако теперь Лавиолетт высказался предельно эвфемистично – и правильно, зачем самого себя хлестать по щам:

- Наши специальные команды сегодня не сработали. Казалось, у нас было много хороших отрезков, но они не сложились в целостную картину. Соперник плотно действовал в обороне и создавал моменты в равных составах. В этом и вся разница…

А я-то, наивный, полагал, что разницу сделала травма левого плеча Овечкина. Без него большинство действительно обнулилось напрочь – зеро голов при шести попытках. Зато «айлы» реализовали три из пяти удалений гостей.

Единственная добрая весть для поклонников «Вашингтона» – на утреннюю раскатку перед встречей с ньюйоркцами Александр все-таки вышел на лед. Впервые за четыре дня. Занимался вместе со всеми вроде бы без ограничений, но по-прежнему все молчат, когда капитан вернется в основу. Более того, Лавиолетт уточнил: если бы плей-офф уже стартовал, Ови все равно не сыграл бы точно.

Вот такая, понимаешь, загогулина нарисовалась в столице США.

А вот «Тампе», неожиданно капитулировавшей скромным «синим мундирам» в Колумбусе – 2:5, беспокоиться не стоит. Никита Кучеров забил в восьмом туре подряд и повторил клубный, а также российский рекорд Александра Могильного (1993 год) и Павла Буре (1994). Стивен Стэмкос набрал очередные два очка и довел личное сезонное достижение до 103 (39+64) баллов. Прежде капитан «молний» никогда сотню не пробивал.

Причина поражения чемпионов тривиальна – дали отдохнуть Андрею Василевскому. Его канадский сменщик Эллиотт, мягко сказать, не выручил.

В кубковой восьмерке Востока сложилась прелюбопытная расстановка. «Бостон» уничтожил «Баффало» (5:0) и вплотную приблизился к «Тампе» - 107 очков против 108. Пока «Брюинз» начинают плей-офф серией с «Каролиной», а «Лайтнинг» - с «Торонто». Но все может поменяться, если в заключительном туре «Бостон» выиграет, а «Тампа» проиграет.

И тут самое интересное! «Молнии» завтра нанесут визит на Лонг-Айленд, а «медведей» ждут в Торонто. То есть «листья» могут выбрать себе первого соперника по плей-офф! Что-то подсказывает мне, что стартовать в плей-офф сшибкой с действующими чемпионами «Мейпл Лифс» желанием не горят и в поединке с «Бостоном» упираться не станут. Впрочем, если «Тампа» возьмет верх над «Айлендерс», результат игры в Торонто уже не будет иметь никакого значения.

Свои расклады у «Миннесоты». Да, она гарантированно в первом раунде сразится с «Сент-Луисом». Но у кого будет преимущество своего льда? Потому для «диких» крайне важной представлялась встреча с «Калгари», второй командой Запада. У «Флеймз» вдруг прорезался дар ассистента у защитника Никиты Задорова – две передачи. Однако все решил в овертайме выстрел в касание в большинстве Кирилла Капризова – 3:2. Есть 46-я шайба и 106-е очко в чемпионате, а в награду – первая звезда матча.

«Миннесота» опережает «Сент-Луис» на два очка. Нужно еще одно, чтоб забронировать себе домашнюю площадку. Но впереди у «диких» чемпион Запада «Колорадо», а «блюзмены» завтра примут «Вегас», которому уже ничего не нужно.