Кто сказал, что в НХЛ не играют в поддавки? В цирке поучаствовали и экс-армейцы Мамин с Романовым

Но для начала все-таки назовем все пары.

ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Флорида» (122 очка) – «Вашингтон» (100)

«Каролина» (116) – «Бостон» (107)

«Торонто» (115) – «Тампа» (110)

«Рейнджерс» (110) – «Питтсбург» (103)

ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Колорадо» (119) – «Нэшвилл» (97)

«Миннесота» (113) – «Сент-Луис» (109)

«Эдмонтон» (104) – «Лос-Анджелес» (99)

«Калгари» (111) – «Даллас» (98)

Больше всего возмущает, конечно, позор победителя регулярного чемпионата в Монреале. «Флорида» умудрилась продуть худшей команде лиги – 2:10. Фишка в том, что «пантерам» этот визит в Канаду даром был не нужен. Потому резонно всех основных игроков, включая вратарей Бобровского и Найта, капитана Баркова, лучшего бомбардира Юбердо, экс-капитана «Филадельфии» Жиру, оставили в запасе. Более того, даже на полный состав людей не набралось – играли в 16 полевых. Среди них Максим Мамин: экс-армеец схватил худшую полезность среди форвардов – «минус 4». Зато у его бывшего одноклубника по ЦСКА Александра Романова – «плюс 4».

Таким же макаром поступил и чемпион Запада. Без Ничушкина, Маккиннона, Макара, Кемпера «Колорадо» в гостях уступил «Миннесоте» – 1:4. «Дикие» тем самым гарантировали себе преимущество своего поля в споре с «Сент-Луисом». «Блюзмены», видимо, зная о развитии событий в Сент-Поле у конкурента, против «Вегаса» не особо усердствовали. В итоге – 4:7, хотя «музыканты» выставили всех сильнейших, в том числе наш квартет Тарасенко, Бучневич, Барбашев, Торопченко. Но россияне откатали вхолостую.

Зато Капризов, признанный лучшим игроком матча с «Колорадо», благодаря голу и результативному пасу еще выше поднял все три основных индивидуальных рекорда «Миннесоты» – 47 шайб, 61 передача, 108 очков. Это пятая сумма в лиге. Победил Макдэвид – 123 (44+79). Капитан «Эдмонтона» вместе с Драйзайтлем сегодня тоже получили отгул. «Нефтяники» с «Ванкувером» справились и без них – 3:2 по буллитам.

Попутно Кирилл вошел в топ-10 российских бомбардиров сезона за всю историю:

1) 2018/19. Никита Кучеров («Тампа») – 128 (41+87)

2) 1992/93. Александр Могильный («Баффало») – 127 (76+51)

3) 1993/94. Сергей Федоров («Детройт») – 120 (56+64)

4) 2008/09. Евгений Малкин («Питтсбург») – 113 (35+78)

5) 2007/08. Александр Овечкин («Вашингтон») – 112 (65+47)

6) 1992/93. Павел Буре («Ванкувер») – 110 (60+50)

7) 2008/09. Александр Овечкин («Вашингтон») – 110 (56+64)

8) 2009/10. Александр Овечкин («Вашингтон») – 109 (50+59)

9) 2011/12. Евгений Малкин («Питтсбург») – 109 (50+59)

10) 2021/22. Кирилл Капризов («Миннесота») – 108 (47+61)

Отличился и маэстро Малкин. Забросил 20-ю шайбу в чемпионате, открыв счет в поединке с «Коламбусом». Затем добавил ассистентский балл. В награду – вторая звезда матча, победа 5:3 и новый рекорд НХЛ. Джино стал 136-м игроком с 20+ голами в нынешнем чемпионате. Побито достижение 1981 года. Всего на одну персону!

Плохие новости пришли с Бродвея. Русская финальная вечеринка в «Медисон Сквер Гарден» сорвалась. Панарин и Овечкин застряли в лазарете. Второй матч подряд пропустил Шестеркин, которого признали лучшим в «Рейнджерс»-2022. Без русского капитана «Вашингтон» уже по традиции продул в третий раз подряд – 2:3. Самсонов проиграл вратарскую дуэль Георгиеву, а Александра удостоили второй звезды.

Увы, Хлебушку так и не удалось выбить сотню – 96 (22+74) очков. Из-за травмы спины он не доиграл матч с «Каролиной», а затем не вышел на лед против «Монреаля» и «Вашингтона». Но кубковая заруба против «Питтсбурга» Малкина и Кросби будет что надо!

Ну и напоследок про действующих чемпионов. На Лонг-Айленде «молнии» пять раз пробили Сорокина, а шестую шайбу отправили в пустую рамку – 6:4. Это 39-я победа Василевского. Андрей догнал лидера сезона Сергей Бобровского. По проценту отраженных бросков и числу шайб в среднем за игру в регулярке первенствовал Игорь Шестеркин – 93,5% и 2,07.

Кучеров отметился двумя передачами и довел лицевой счет до 69 (25+44) очков в 47 матчах. Важнейшая деталь: если бы Никита не пропустил почти всю первую половину чемпионата, он вполне мог посоревноваться с Макдэвидом за титул топ-бомбардира. По результативности в среднем за игру россиянин уступил только канадцу:

1) Макдэвид («Эдмонтон») – 1,54 очка

2) Кучеров («Тампа») – 1,47

3) Меттьюз («Торонто») – 1,45

4) Юбердо («Флорида») – 1,44

5) Годро («Калгари») – 1,40…

9) Капризов («Миннесота») – 1,33…

12) Панарин («Рейнджерс») – 1,28…

23) Овечкин («Вашингтон») – 1,17

Кубок Стэнли-2022 стартует в ночь со 2-го на 3 мая по московскому времени.