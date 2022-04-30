Армия Федорова завоевала Кубок Гагарина. Вытащив финальную серию с 1-3

Александр Попов играл в финале против «Магнитки» - страшно вспомнить – в 2001 году. В начале XXI века! Забил три шайбы, но его родной «Авангард» (капитанскую нашивку носил Равиль Якубов, ныне тренер ЦСКА) уступил 2-4.

В третьем матче ветеран покинул лед еще в первом периоде, а вернулся только сегодня. И забросил вторую шайбу с передачи неутомимого Андрея Светлакова, обокравшего за воротами тезку-олимпийца Чибисова. Того самого, кто подарил в матче №6 «сталеварам» надежду невероятным голом. В третьем периоде Попов не играл, его заменил молодой Тахир Мингачев.

Сан Саныч, которого заслуженно назвали MVP плей-офф, даже не вышел на награждение – возможно, усугубил повреждение.

Счет открыл Павел Карнаухов, в прошлый четверг отполировавший лавку штрафников, в своем ключе: выиграв единоборство на пятачке у защитника Григория Дронова. Похвалим и Константина Окулова, отобравшего шайбу у нерасторопного защитника-старожила Ярослава Хабарова.

Гости могли снять все вопросы о победителе и обладателе Кубка Гагарина еще до первого перерыва. Но выручил другой ветеран – Василий Кошечкин. А во второй 20-минутке гости отдали территория, хозяева, поддерживаемые двумя парнями в полосатых джерси, полетели на ворота Ивана Федотова. Армейцы жалили на контратаках.

Одну из них завершил точным броском Окулов, отблагодарив Михаила Григоренко за изящную подкидку. 0:3 – занавес?

Нет. Три удаления подряд все-таки подкосили красно-синих. Особенно нелепым выглядел фол Антона Слепышева, засветившего клюшкой в лицо защитнику Михаилу Пашнина, которое, к счастью, защищала полная маска в массивной «бородой» (пластиковой, своя тоже имелась).

Хозяева вернулись в игру каким-то невероятным образом. Казалось, какую опасность может таить вбрасывание в средней зоне за 6,0 секунды до сирены на перерыв? Филипп Майе и Андрей Чибисов ответили «еще как может» и распечатали ворота поймавшего кураж Ивана Федотова. Канадец выиграл «точку» у самого Сергея Андронова в левую от себя сторону, шайба прошмыгнула между ног Максима Соркина, нашла Чибисова. Ему навстречу опрометчиво выдвинулся Никита Нестеров, последовал мягкий пас на ход и неотразимый бросок Майе в касание. До перерыва оставалось 1,6 (!) секунды.

Третий период прошел без удалений. Кстати, хозяева третий матч финала не посетили штрафной бокс. Хотя экс-армеец Николай Голдобин, дважды заработавший численное преимущество, не собирался останавливаться на достигнутом. Но судьи Алексей Раводин и Константин Оленин не реагировали на его нырки. Как и на волшебный полет Светлакова после сомнительного приема того же Голдобина (это в третьем периоде), а также явный удар рукой в грудь Слепышева Пашниным в первом.

Владислав Каменев, усиливший ЦСКА по ходу сезоне, поставил точку броском в пустые ворота.

Московские армейцы вытащили серию с 1-3, что в КХЛ удавалось московскому «Динамо» Олега Знарка в 2012-м, - Сан Саныч Попов, игравший тогда за Омск, не даст слукавить.

Сергей Федоров ознаменовал свой дебютный сезон в статусе главного тренера чемпионством. С восьмью новичками в команде! Вопреки мрачным прогнозам оракулов, снимавших его дружину с кубкового пробега перед каждым раундом.

- ЦСКА всегда будет первым! – ревел с лавки счастливый президент хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович, повторивший успех 2019 года. Тогда команда была опытнее и сильнее, о чем красноречиво свидетельствует счет финала с «Авангардом» - 4-0.

А за наставника «Металлурга» Илью Воробьева обидно. Вести 3-1 и упустить Кубок, проиграв три из четырех матчей в родных стенах. Первый сезон «Магнитки» без своего многолетнего лидера и капитана Сергея Мозякина, дважды поднимавший трофей и столько же раз получавший маленький кубок как самому ценному игроку плей-фф, завершился кляксой. Болельщики в Магнитогорске разочарованы.

Зато Москва хоккейная торжествует!

ТАБЛО

«Металлург» - ЦСКА 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Голы: Майе – Карнаухов, Попов, Окулов, Каменев

Счет в серии: 3-4 (1:3, 6:4, 4:0, 1:0, 2:3ОТ, 1:2, 1:4)