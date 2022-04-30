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У ЦСКА – 36-е золото! Но только Тарасову, Локтеву и Федорову удавался этот трюк

В сезон 75-летия отечественного хоккея у нас очень достойный чемпион. ЦСКА стал первым в стране в 36-й раз! И пусть кто-нибудь скажет, что победили армейцы не по делу.
У ЦСКА – 36-е золото! Но только Тарасову, Локтеву и Федорову удавался этот трюк
30 апреля 2022 21:06
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК ЦСКА

Давеча я заглянул на западный финал Кубка Гагарина в Парк легенд. Испытал настоящий шок, когда на видеокубе на представлении команд прочитал что-то типа: у ЦСКА за историю взаимоотношений со СКА – 30 побед, у петербуржцев – 31.

Что за бред? Как это понимать? Что-то я не помню, чтоб в советские времена у москвичей когда-то возникали проблемы с ленинградскими одноклубниками. За исключением разве что 1984 года, когда СКА в четвертом круге сенсационно поверг по сути Красную машину Тихонова – 3:1, чем сорвал стопроцентный результат москвичей – 43 победы в 44 турах.

Ладно! Конечно, я утрирую. Все тут совершенно ясно. У некоторых руководителей КХЛ, видно, запредельная мания величия: они хотят всех убедить, что хоккей в России начался с них. Вот только как мне объяснить внукам, почему ЦСКА весь минувший сезон отыграл в свитерах со звездой на груди, внутри которой – 75. Равно как что под сводами арены в Петровском парке делают памятные баннеры десятков армейских и мировых звезд, которые не просто никогда в КХЛ не выступали, но и представить не могли, что когда-то развалится великий Советский Союз, а на его руинах возникнут всякие МХЛ, РХЛ, Суперлига, КХЛ…

Нет, друзья, подобное отношение к родной истории никуда не годится. «Кто плюет в прошлое, того казнит будущее», - сказал Михаил Задорнов. Расул Гамзатов сформулировал мою мысль еще жестче: «Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки». В ЦСКА это прекрасно осознают. В КХЛ, похоже, живут своей местечковой жизнью тинейджера, родившегося в 2008 году.

К чему я клоню? К тому, что мы присутствуем при эпохальном моменте: Сергей Федоров стал третьим армейцем после Анатолия Тарасова и Константина Локтева, кто становился чемпионом в качестве игрока и главного тренера. Правда, в 1961 году москвичей привел на вершину Александр Виноградов, но он уже по ходу того чемпионата принял команду у Тарасова. В последний раз это случилось в 1977 году, когда Константина Борисовича уволили из золотого ЦСКА ради того, чтобы после двух провалов на чемпионате мира Виктор Тихонов, считавший себя динамовцем, возглавил одновременно армейский клуб и сборную СССР.

Спустя девять лет у нашего самого титулованного тренера дебютировал в высшей лиге 16-летний паренек из Пскова. Чтобы стать с Тихоновым трехкратным чемпионом Союза, дважды выиграть мировое первенство, взять с Боуменом три Кубка Стэнли, а на излете карьере помочь России в Квебеке вернуть титул после 15-летнего перерыва.

Поздравляю, Сергей Викторович, с первой большой тренерской викторией. Верю, что у вас в ЦСКА и сборной России все только начинается!

источник: «Советский спорт»
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