Такой ЦСКА Федорова победить было невозможно. Послесловие к Кубку Гагарина- 2022

Как все прекрасно помнят, в полуфинале плей-офф триумфального для нас олимпийского 1988 года Красная машина Виктора Тихонова, замаскированная под ЦСКА, сошлась с «Крыльями Советов» Игоря Дмитриева. И чудом не капитулировала!

Все три матча завершились вничью в основное время. По буллитам сперва верх взяли сетуньцы. Армейцы восстановили равновесие. Все решалось в третьей игре. Фетисов, Макаров, Крутов, Ларионов, Касатонов, Быков, Хомутов, Каменский, Гусаров, Константинов, Кравчук, Стариков, Могильный, Федоров реально болтались на волоске, когда Сергей Немчинов в овертайме выкатил на ударную позицию и… ЦСКА спасла штанга! В серии штрафных бросков самые крепкие нервы оказались у двукратных олимпийских чемпионов Владимира Крутова и Андрея Хомутова. Только они реализовали свои попытки.

В финале рижское «Динамо» Владимира Юрзинова, и так прыгнувшее выше головы, не особо сопротивлялось: уступило 1-3 в серии. Хотя тройка Олега Знарка и Харийса Витолиньша с моим давним корешем Вовкой Шашовым в центре сражалась до конца.

Это был последний плей-офф при СССР. Сергей Федоров в том чемпионате откатал за ЦСКА 48 матчей и набрал 16 (7+9) очков, а, к примеру, Павел Буре – только пять игр, но успел по разу забить и отдать.

Короткий экскурс в нашу славную историю для неофитов, убежденных, что до КХЛ в России хоккея не было, завершаем. Переходим к свершениям золотого тренера-дебютанта в Кубке Гагарина-2022.

ПЕРЕВЕРТЫШИ

Когда ЦСКА заставил сам себя поверить, что при 1-3 в серии и 1:2 в матче за шесть с хвостиком минут до конца основного времени, как это случилось в игре №5 в Магнитогорске, ничего не потеряно? Да по ходу всего плей-офф-2022!

С чего ведь все началось? С матча открытия нокаут-раунда. Там положение было похлеще: шла 57-я минута, а ЦСКА горел «Локомотиву» - 2:3. Но ничего: москвичи выплыли. Окулов восстановил равновесие, а будущий армейский герой 21-летний Соркин добил команду Игоря Никитина на четвертой минуте овертайма. Психологически ярославцы надломились и сумели зарубиться лишь на своем льду. Ничья сохранялась до четвертого овертайма – и снова Соркин все порешал.

Земляков из «Динамо» красно-синие тоже убрали за четыре встречи. Бело-голубые ни разу даже до дополнительного времени не добрались, а взбрыкнули только однажды: к 10-й минуте четвертого поединка повели в Петровском парке – 3:0. Однако Федоров нажал на пару тумблеров, включил турбулентный режим - и в дебюте третьего периода табло уже высвечивало 3:3. Далее в течение трех минут в ворота Еременко влетели еще три шайбы, на чем сезон для «Динамо» исчерпал себя.

Вот так ЦСКА готовил себя к самым опасным противникам – СКА и «Магнитке». В обеих сериях пришлось задействовать всю предусмотренную регламентом программу. Оба раза москвичи оказывались в роли догоняющих без права на ошибку. С той разницей, что у петербуржцев ЦСКА отыграл один матчбол, а у уральцев – два. Так чего же удивляться голу все того же Соркина в Магнитогорске за шесть минут и четыре секунды до конца, когда Кубок Гагарина, казалось бы, уже был в руках «сталеваров» Ильи Воробьева! Этот эпизод предрешил исход финала. «Металлург» морально сломался, как давеча «Локомотив». Все остальное было делом техники. Но не делом случая – ни в коем разе!

ВТОРОЙ ПЕРИОД

Обратить на них особое внимание будущих чемпионов заставил СКА. Вот расклад во второй двадцатиминутке в первом раунде с «Локомотивом» - 1:2, 0:0, 1:0, 0:0.

А вот с «Динамо» - 0:1, 1:1, 1:1, 1:0. То есть по сумме четырех поединков с обоими соперниками – полное равенство. Все круто изменилось в западном финале, ибо СКА давно не скрывает, что делает ставку именно на второй отрезок, когда скамейка – ближняя к зоне атаки.

Пока ЦСКА разбирался что к чему, СКА забрал четыре вторых периода кряду – 1:0, 2:0, 1:0 (при конечном результате 2:6), 3:1. В пятом матче сыграл вничью 1:1 и повел в серии 3-2. Вот тут Федоров снова нажал на свой потайной тумблер – и ЦСКА побил СКА его же оружием. Во втором периоде решающего стыка в Санкт-Петербурге – 2:0. В итоге 3:0 и 4-3 в серии.

В финале столичные армейцы уже двигались по накату – 2:1, 3:4, 0:1, 0:1, 1:0, 0:1, 1:1. Точнее скажем так: москвичи благодаря опыту противодействия СКА были полностью готовы к гримасам второго периода и не позволили «сталеварам» доминировать. Тем более делать в этот отрезок результат.

ОЛИМПИЙСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Два фронта регулярно губили нашу сборную даже в советские времена. Триумфы на Олимпиадах 1972 и 1976 годов оборачивались фиаско на ЧМ-1972 и 1976. То же самое произошло с «детским садом» Виктора Тихонова в 1992 году, когда на ЧМ мы впервые не попали в призеры. После золотого Пхенчхана сдулись в Кубке Гагарина-2018 оба базовых клуба сборной – ЦСКА и СКА, а сборная России на ЧМ в Копенгагене вылетела в четвертьфинале.

Все вроде как говорило за то, что в олимпийском сезоне и у ЦСКА в Кубке Гагарина шансов нет по определению. Вспомним, кого делегировали в Пекин красно-синие вместе с Федоровым и все четыре их оппонента в плей-офф.

ЦСКА (10 игроков): Сергей Андронов, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Иван Федотов, Антон Слепышев, Никита Нестеров (все – Россия), Лукас Вальмарк, Адам Рейдеборн, Йоаким Нордстрем (все – Швеция).

«Локомотив» (3): Александр Елесин, Артур Каюмов (оба – Россия), Эдди Паскуале (Канада).

«Динамо» (4): Вадим Шипачев, Владислав Войнов, Станислав Галиев (все – Россия), Эрик Оделл (Канада).

СКА (7): Александр Самонов, Никита Гусев (оба – Россия), Мэт Робинсон (Канада), Микко Лехтонен, Лео Комаров (оба – Россия), Оскар Фантенберг, Ларс Юханссон (оба – Швеция).

«Металлург» (3): Егор Яковлев, Артем Минулин, Андрей Чибисов (все – Россия), Юсси Олкинуора (Финляндия).

Мало того, что полкоманды ЦСКА перед Олимпиадой и по ходу Игр около месяца провела в жестких условиях противоковидной изоляции. Вскоре после старта Кубка Гагарина из России сбежали оба шведских форварда Вальмарк и Нордстрем. А ведь они считались чуть ли не основной ударной силой москвичей. К тому же надолго выбыл капитан красно-синих Андронов. Однако ЦСКА не сломался, потому что оперативно изыскал внутренние резервы.

О том, сколько энергии забирает олимпийский турнир, нагляднее всего свидетельствует пример вратарей «Локомотива» и СКА. Паскуале хватило всего на два поединка с ЦСКА. Юханссон продержался дольше, но на финише западного финала как минимум не выручил невских армейцев.

ЗАСАДНЫЙ ПОЛК

Впрочем, и российские олимпийцы ЦСКА не избежали спада. Но у Федорова нашлось, кому их подстраховать. Выше мы упомянули, что оба овертайма с «Локомотивом» остановил недавний юниор Соркин. В серии с «Динамо» голевой дар прорезался у вчерашних статистов Панкратова и Провольнева, напомнил о себе первой шайбой в влей-офф-2022 и суперветеран Попов.

В западном финале будущий MVP Кубка Гагарина вместе с партнерами по звену вовсе выдвинулся на первые роли. Попов забивал в трех стартовых матчах против СКА. Соркин отличился четырежды, еще две шайбы положил Светлаков. Гранды ЦСКА промолчали в четырех из пяти матчей и проснулись только к шестому. Но добрались бы до него москвичи без засадного полка – большой вопрос!

ПЛОТНИКОВ

Год назад его списали в Магнитке. Сергей доказал, что уральцы поступили опрометчиво. Дубль вице-чемпиона Пекина отправил в отпуск СКА. Финал он тоже начал ударно: забил в Магнитогорске в первой встрече, организовал погоню за хозяевами во второй. В Москве помог Каменеву и Григоренко забросить обе шайбы в ворота Кошечкина и вернуть в серии паритет – 3-3.

Но больше всего Плотников запомнился инсайдом на пресс-конференции после итоговой виктории над СКА. Оказывается, при счете 2-3 в серии армейцы собрались отдельно от тренеров и пообещали друг другу сделать все, чтобы вернуть западный финал в Питер. И выиграть его, во что бы то ни стало!

ФЕДОТОВ

Кто знал про Ивана еще в прошлом сентябре? Вспомните, как все мы запаниковали, когда НХЛ официально объявила, что не поедет в Пекин. Кому доверить ворота олимпийской сборной?

Федотов был далеко не самым очевидным кандидатом. Многие отдавали предпочтение петербуржцу Самонову, неплохо проявившему себя на ЧМ-2021 в Риге. Кубок Первого канала-2021 решил все! Московского армейца признали лучшим голкипером турнира. На Олимпиаду он отправлялся твердым первым номером и не подкачал. В плей-офф выступил блестяще.

Равно как в Кубке Гагарина-2022. С 1 марта по 30 апреля не пропустил ни одной игры, защищал ворота ЦСКА от звонка до звонка. Невероятная стабильность, а главное – психологическая устойчивость. Особенно в ключевые моменты всех четырех серий. Браво, Иван! «Филадельфии» здорово повезло. Россиянин способен надолго закрыть самую проблемную позицию «Флайерз».

ПОПОВ

Присуждение 41-летнему аксакалу КХЛ, забившему победный гол в заключительной игре финала, титула MVP Кубка Гагарина-2022 говорит само за себя. Но вот чтоб самый ценный игрок плей-офф не явился на награждение, такого что-то не припомню. Ни у нас, ни в НХЛ.

Оказывается, Александр вышел на главный матч сезона с порванными на ноге связками. Во втором периоде усугубил повреждение до такой степени, что не мог даже в раздевалке выпить шампанского из заветного серебряного кубка. Врачи не позволили подняться с кушетки.

ФЕДОРОВ

Сколько было скепсиса, когда его внезапно назначили главным прямо накануне первого летнего сбора. Позиции Игоря Никитина представлялись незыблемыми. Но где сейчас он со своим «Локомотивом» и где Федоров? Лично я, давно зная Сергея Викторовича, был уверен, что все у него получится. Но когда? Ведь, к примеру, Игорь Ларионов провалил тренерскую премьеру в молодежной сборной на чемпионате мира-2021 в Эдмонтоне.

Федоров сдюжил. И в качестве помощника Алексея Жамнова в Пекине. И с ЦСКА в КХЛ. Не припомню, чтоб за всю 75-летнюю историю отечественного хоккея абсолютный тренер-дебютант, даже с детьми не работавший, с ходу становился чемпионом страны!

Поражает спокойствие, с которым Федоров ведет игру на скамейке, общается с журналистами, растолковывая нюансы своих решений. А ведь он и игроком был таким. Никогда не расплескивал эмоции вхолостую, на всякую ерунду. Копил, сохранял их для игры, для главного удара.

А еще у него великолепный контакт с игроками. Какой командир, такие и бойцы. Не разрозненные прутики, а сокрушительный кулак, способный пробить любую стену. Воины Федорова сначала клянутся друг другу, что лягут костьми ради общего дела, а потом идут в решительный бой с порванными связками.

Такую армию победить невозможно.