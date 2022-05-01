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Есть первый гол вратаря за сборную России! В Туле отличился ноунейм Николаев

Первый матч сборной России после Олимпиады в Пекине прошел весело. Наши выиграли у белорусов 5:2. Гол, снявший вопросы о победителе, забил голкипер хозяев Дмитрий Николаев броском по пустым воротам.
Есть первый гол вратаря за сборную России! В Туле отличился ноунейм Николаев
01 мая 2022 19:05
автор: Владислав Домрачев
автор фото: Федерация хоккея России

Как это было? За две с копейками минуты до сирены при счете 3:2 наши держали оборону в меньшинстве. После вбрасывания шайба пришла в площадь ворот. По всем канонам голкипер Дмитрий Николаев должен был прижать ее или отбросить в сторону. Однако он взял паузу, прицелился и через центр зоны запустил свечу. Защитник на синей линии тщетно пытался клюшкой поймать шайбу. Степану Фальковскому из СКА ростом 205 см это наверняка удалось бы (до сих пор перед глазами его баскетбольный перехват во втором матче серии с ЦСКА). Теперь же шайба, пролетев полплощадки, заползла в пустую рамку.

На радостях Николаев ринулся к лавке праздновать исторический гол – ручкаться с партнерами. А это с точки зрения правил «криминал», за который полагается 2-минутный срок. К счастью, тренеры во главе с Сергеем Зубовым это просекли и заменили вратаря-голеадора на Третьяка. Нет, не Владислава, недавно отметившего 70-летний юбилей. А на его внука Максима, добившегося прогресса в «Сочи».

Перед игрой в Туле вообще-то казалось, что пост номер один доверят именно Третьяку. Но в голу играл ноунейм из системы СКА Николаев. Кто это такой? Парень 2000 года рождения, который засветился в конце прошлого года в армейском дерби на «ЦСКА Арене». В первом периоде он заменил пропустившего три шайбы подряд шведа Ларса Юханссона и до финальной сирены сохранил ворота на замке. Хозяева победили 3:1.

Вряд ли голкипер-рекордсмен сумеет вытеснить из основы Александра Самонова, успешно сыгравшего на ЧМ-2021 в Риге и на днях продлившего контракт со СКА. Но в историю сборной России Николаев вписал яркую страницу.

К слову, Третьяк-старший не дружил с клюшкой. Как и один из героев Пекина-2022 Иван Федотов. Легко управлялся с «гитарой» Артур Ирбе, признанный лучшим вратарем ЧМ-1990 в Швейцарии. Но иногда она его подводила, как, например, в финале плей-офф-1988 с ЦСКА.

А матч в Туле удался. В третьем периоде Федор Свечков вывел наших вперед – 3:2, а потом мы стали свидетелями исторического гола.

Вышедший на несколько секунд Третьяк успел выручить команду, зафиксировав шайбу в ловушке после опасного броска. Молодец! Украсил дебют эффектным сэйвом. Завтра в повторном матче ждем Максима в воротах со стартового вбрасывания.

Капитаном экспериментальной сборной стал Марат Хуснутдинов, сыгравший весь плей-офф за СКА (иногда выходивший даже в первом звене с Андреем Кузьменко и Антоном Бурдасовым), а также зацепивший финал Кубка Харламова. А ведь в составе был даже пекинский олимпиец – защитник «Трактора» Сергей Телегин.

На лавке командой руководил Сергей Зубов (рулевой молодежной сборной в Эдмонтоне-2022), которому помогали Александр Титов и новое лицо в сборной Андрей Разин. За связь с верхотурой отвечал Алексей Бабинцев, работавший в плей-офф КХЛ и МХЛ.

На трибуне – Роман Ротенберг, с сотовым телефоном и… рацией. Любопытно, кому и что он передавал.

Приятно, что в Туле наша молодая команда одержала победу 5:2. Кстати, 19 мая 1999 года футбольная сборная России на стадионе «Арсенал» этого города-героя довольствовалась ничьей 1:1 с… белорусами. Гол тогда забил Александр Мостовой. Рядом с ним играли Станислав Черчесов и Сергей Овчинников, Валерий Карпин и Виктор Онопко, Егор Титов и Андрей Тихонов…

Спустя две недели российские футболисты одержали историческую победу 3:2 над действующими чемпионами мира на «Стад де Франс». Будем верить, что их примеру последуют Свечков и Никита Чибриков, Хуснутдинов и Никита Тертышный, открывший сегодня счет, Николаев и Третьяк… Их ждут большие дела.

ТАБЛО

Россия – Белоруссия – 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)

Голы у наших: Тертышный, Хайруллин (2), Свечков, Николаев

источник: «Советский спорт»
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Есть первый гол вратаря за сборную России! В Туле отличился ноунейм Николаев
Есть первый гол вратаря за сборную России! В Туле отличился ноунейм Николаев
Первый матч сборной России после Олимпиады в Пекине прошел весело. Наши выиграли у белорусов 5:2. Гол, снявший вопросы о победителе, забил голкипер хозяев Дмитрий Николаев броском по пустым воротам.
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