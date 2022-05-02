Кучеров идет за третьим Кубком Стэнли, Тарасенко – за вторым, а Капризов – за первым

ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

КАРОЛИНА (116 очков в регулярке) – БОСТОН (107)

Матчи в чемпионате: 3:0 (дома), 7:1 (выезд), 6:0 (в)

Наши: нап. Андрей Свечников (очки в чемпионате: 30+39=69), вр. Петр Кочетков (2,42 пропущенные шайбы в среднем за игру; 90,2% отраженных бросков) - нет

«Каролина» провела прекрасный регулярный чемпионат и по идее должна без проблем пройти ветеранский «Бостон», где по-прежнему все крутится вокруг тройки Бержерона с Маршаном и Пастрняком. Тем более что все три игры сезона «ураганы» увенчали разгромом: за 180 минут «Брюинз» сподобились лишь на одну шайбу.

Другой вопрос – непонятно, в какой форме встречают плей-офф основные вратари «Каролины» Андерсен и Раанта. Первый из-за травмы пропустил последние шесть туров. Второго на финише задвинул в запас наш дебютант Кочетков: сыграл три матча из четырех, причем победил во всех трех! Не удивлюсь, если против «Бостона» начнет Петр, еще в январе защищавший ворота нижегородского «Торпедо».

Наш прогноз: 4-1

ТОРОНТО (115) – ТАМПА (110)

Матчи в чемпионате: 2:1 ОТ (д), 3:5 (д), 6:2 (в), 1:8 (в)

Наши: нап. Илья Михеев (21+11=32), защ. Илья Любушкин (2+13=15) – нап. Никита Кучеров (25+44=69), защ. Михаил Сергачев (7+31=38), вр. Андрей Василевский (2,49; 91,6%)

«Торонто», как и «Каролине», удался выдающийся чемпионат. «Листья» установили клубные рекорды по победам (54), очкам (115) и по голам одного игрока. Меттьюз наколотил 60 шайб и стал лучшим снайпером лиги. Вот только в плей-офф все это может быть мгновенно перечеркнуто победителем двух последних Кубков Стэнли. Тем более что «Торонто» не выигрывал серию плей-офф с 2004 года, а главный трофей НХЛ последний раз завоевывал более полувека назад - в 1967 году.

Судя по ударному финишу регулярки, «Тампа» намерена стать чемпионом в третий раз кряду. Недаром «молнии» 22 апреля грохнули «Торонто» - 8:1!

У южан все штыки в строю. Капитан Стэмкос впервые в карьере пробил отметку в сто очков. Кучеров по результативности в среднем за игру уступил только Макдэвиду. В полном порядке Василевский, Хедман и Пойнт. Большинство, как всегда, работает на ура. Всего в составе 13 двукратных обладателей Кубка Стэнли-2020 и 2021. Все ингредиенты для золотого хет-трика налицо.

Наш прогноз: 2-4

ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

МИННЕСОТА (113) – СЕНТ-ЛУИС (109)

Матчи в чемпионате: 4:6 (д), 3:4 ОТ (в), 5:6 ОТ (в)

Наши: нап. Кирилл Капризов (47+61=108), защ. Дмитрий Куликов (7+17=24) – нап. Владимир Тарасенко (34+48=82), нап. Павел Бучневич (30+46=76), нап. Иван Барбашев (26+34=60), нап. Клим Костин (4+5=9), нап. Алексей Торопченко (2+0=2)

Самая русская пара первого раунда. За кого болеть – непонятно! Будем утешать себя тем, что, кто бы ни выиграл, Россия не проиграет. Минимум два представителя нашей страны пройдут в следующий раунд.

В регулярке «блюзмены» взяли верх во всех трех стыках. Но ведь на тоненького! А ведь в плей-офф дополнительные пятиминутки «три на три» не предусмотрены. При ничьей в основное время придется рубиться в полных составах в бесконечных овертаймах. Вот здесь-то и должен сказаться более высокий на круг уровень духовитой «Миннесоты»: результат готовы делать три звена. Хотя основная угроза исходит, конечно, от Капризова. Но в апреле здорово прибавил швейцарец Фиала, а в ворота выписали из «Чикаго» перед закрытием трансферного рынка самого Флери.

«Сент-Луис» не выглядит подобным монолитом. Вполне могут просесть нижние звенья. Вместе с тем в обойме хватает игроков, помнящих вкус шампанского из Кубка Стэнли-2019. Среди них – Тарасенко и Барбашев.

В любом случае это самая непредсказуемая пара. Все может решить преимущество своего льда «Миннесоты».

Наш прогноз: 4-3

ЭДМОНТОН (104) – ЛОС-АНДЖЕЛЕС (99)

Матчи в чемпионате: 1:5 (д), 5:2 (в), 4:3 Бул (д), 3:2 (в)

Наши: нет – нет.

А вот это пара России в принципе по барабану. Наших игроков оба клуба не привечают. Ну и ладно – их проблемы. Далее второго раунда им точно не продвинуться.

Капитан «Эдмонтона» Макдэвид в четвертый раз стал лучшим бомбардиром чемпионата. Но за всю его семилетнюю карьеру в НХЛ «нефтяники» выгрызли лишь одну кубковую серию, а трижды вовсе пролетели мимо плей-офф.

Могут они повторно выйти во второй круг, тем более что из-за травмы сезон уже завершил лидер обороны «Лос-Анджелеса» Даути? Могут.

Но и «короли» могут упереться. Точнее – обязаны. К тому же их тренер Маклеллан отлично знает коллегу из «Ойлерз» Вудкрофта. Вместе работали в трех клубах более десяти лет, причем выше по рангу всегда стоял Маклеллан. Тренерская дуэль все и решит в пользу «Кингз».

Наш прогноз: 3-4