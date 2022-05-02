ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Кучеров идет за третьим Кубком Стэнли, Тарасенко – за вторым, а Капризов – за первым

Сегодня ночью по московскому времени в четырех городах Канады и США стартует розыгрыш Кубка Стэнли. Представляем четыре первые пары.
Кучеров идет за третьим Кубком Стэнли, Тарасенко – за вторым, а Капризов – за первым
02 мая 2022 11:04
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК "Миннесота"

ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

КАРОЛИНА (116 очков в регулярке) – БОСТОН (107)

Матчи в чемпионате: 3:0 (дома), 7:1 (выезд), 6:0 (в)

Наши: нап. Андрей Свечников (очки в чемпионате: 30+39=69), вр. Петр Кочетков (2,42 пропущенные шайбы в среднем за игру; 90,2% отраженных бросков) - нет

«Каролина» провела прекрасный регулярный чемпионат и по идее должна без проблем пройти ветеранский «Бостон», где по-прежнему все крутится вокруг тройки Бержерона с Маршаном и Пастрняком. Тем более что все три игры сезона «ураганы» увенчали разгромом: за 180 минут «Брюинз» сподобились лишь на одну шайбу.

Другой вопрос – непонятно, в какой форме встречают плей-офф основные вратари «Каролины» Андерсен и Раанта. Первый из-за травмы пропустил последние шесть туров. Второго на финише задвинул в запас наш дебютант Кочетков: сыграл три матча из четырех, причем победил во всех трех! Не удивлюсь, если против «Бостона» начнет Петр, еще в январе защищавший ворота нижегородского «Торпедо».

Наш прогноз: 4-1

ТОРОНТО (115) – ТАМПА (110)

Матчи в чемпионате: 2:1 ОТ (д), 3:5 (д), 6:2 (в), 1:8 (в)

Наши: нап. Илья Михеев (21+11=32), защ. Илья Любушкин (2+13=15) – нап. Никита Кучеров (25+44=69), защ. Михаил Сергачев (7+31=38), вр. Андрей Василевский (2,49; 91,6%)

«Торонто», как и «Каролине», удался выдающийся чемпионат. «Листья» установили клубные рекорды по победам (54), очкам (115) и по голам одного игрока. Меттьюз наколотил 60 шайб и стал лучшим снайпером лиги. Вот только в плей-офф все это может быть мгновенно перечеркнуто победителем двух последних Кубков Стэнли. Тем более что «Торонто» не выигрывал серию плей-офф с 2004 года, а главный трофей НХЛ последний раз завоевывал более полувека назад - в 1967 году.

Судя по ударному финишу регулярки, «Тампа» намерена стать чемпионом в третий раз кряду. Недаром «молнии» 22 апреля грохнули «Торонто» - 8:1!

У южан все штыки в строю. Капитан Стэмкос впервые в карьере пробил отметку в сто очков. Кучеров по результативности в среднем за игру уступил только Макдэвиду. В полном порядке Василевский, Хедман и Пойнт. Большинство, как всегда, работает на ура. Всего в составе 13 двукратных обладателей Кубка Стэнли-2020 и 2021. Все ингредиенты для золотого хет-трика налицо.

Наш прогноз: 2-4

ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

МИННЕСОТА (113) – СЕНТ-ЛУИС (109)

Матчи в чемпионате: 4:6 (д), 3:4 ОТ (в), 5:6 ОТ (в)

Наши: нап. Кирилл Капризов (47+61=108), защ. Дмитрий Куликов (7+17=24) – нап. Владимир Тарасенко (34+48=82), нап. Павел Бучневич (30+46=76), нап. Иван Барбашев (26+34=60), нап. Клим Костин (4+5=9), нап. Алексей Торопченко (2+0=2)

Самая русская пара первого раунда. За кого болеть – непонятно! Будем утешать себя тем, что, кто бы ни выиграл, Россия не проиграет. Минимум два представителя нашей страны пройдут в следующий раунд.

В регулярке «блюзмены» взяли верх во всех трех стыках. Но ведь на тоненького! А ведь в плей-офф дополнительные пятиминутки «три на три» не предусмотрены. При ничьей в основное время придется рубиться в полных составах в бесконечных овертаймах. Вот здесь-то и должен сказаться более высокий на круг уровень духовитой «Миннесоты»: результат готовы делать три звена. Хотя основная угроза исходит, конечно, от Капризова. Но в апреле здорово прибавил швейцарец Фиала, а в ворота выписали из «Чикаго» перед закрытием трансферного рынка самого Флери.

«Сент-Луис» не выглядит подобным монолитом. Вполне могут просесть нижние звенья. Вместе с тем в обойме хватает игроков, помнящих вкус шампанского из Кубка Стэнли-2019. Среди них – Тарасенко и Барбашев.

В любом случае это самая непредсказуемая пара. Все может решить преимущество своего льда «Миннесоты».

Наш прогноз: 4-3

ЭДМОНТОН (104) – ЛОС-АНДЖЕЛЕС (99)

Матчи в чемпионате: 1:5 (д), 5:2 (в), 4:3 Бул (д), 3:2 (в)

Наши: нет – нет.

А вот это пара России в принципе по барабану. Наших игроков оба клуба не привечают. Ну и ладно – их проблемы. Далее второго раунда им точно не продвинуться.

Капитан «Эдмонтона» Макдэвид в четвертый раз стал лучшим бомбардиром чемпионата. Но за всю его семилетнюю карьеру в НХЛ «нефтяники» выгрызли лишь одну кубковую серию, а трижды вовсе пролетели мимо плей-офф.

Могут они повторно выйти во второй круг, тем более что из-за травмы сезон уже завершил лидер обороны «Лос-Анджелеса» Даути? Могут.

Но и «короли» могут упереться. Точнее – обязаны. К тому же их тренер Маклеллан отлично знает коллегу из «Ойлерз» Вудкрофта. Вместе работали в трех клубах более десяти лет, причем выше по рангу всегда стоял Маклеллан. Тренерская дуэль все и решит в пользу «Кингз».

Наш прогноз: 3-4

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Кучеров идет за третьим Кубком Стэнли, Тарасенко – за вторым, а Капризов – за первым
Кучеров идет за третьим Кубком Стэнли, Тарасенко – за вторым, а Капризов – за первым
Сегодня ночью по московскому времени в четырех городах Канады и США стартует розыгрыш Кубка Стэнли. Представляем четыре первые пары.
02.05.2022 11:04
Хоккей
автор: Виталий Славин
Есть первый гол вратаря за сборную России! В Туле отличился ноунейм Николаев
Есть первый гол вратаря за сборную России! В Туле отличился ноунейм Николаев
Первый матч сборной России после Олимпиады в Пекине прошел весело. Наши выиграли у белорусов 5:2. Гол, снявший вопросы о победителе, забил голкипер хозяев Дмитрий Николаев броском по пустым воротам.
01.05.2022 19:05
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Такой ЦСКА Федорова победить было невозможно. Послесловие к Кубку Гагарина- 2022
Такой ЦСКА Федорова победить было невозможно. Послесловие к Кубку Гагарина- 2022
По крутизне интриги с плей-офф чемпионата России-2022 может сравниться, пожалуй, только кубковая часть первенства СССР-1988. В обоих случаях победил ЦСКА с Сергеем Федоровым. Разберемся в деталях.
01.05.2022 12:58
Хоккей
автор: Виталий Славин
У ЦСКА – 36-е золото! Но только Тарасову, Локтеву и Федорову удавался этот трюк
У ЦСКА – 36-е золото! Но только Тарасову, Локтеву и Федорову удавался этот трюк
В сезон 75-летия отечественного хоккея у нас очень достойный чемпион. ЦСКА стал первым в стране в 36-й раз! И пусть кто-нибудь скажет, что победили армейцы не по делу.
30.04.2022 21:06
Хоккей
автор: Виталий Славин
Армия Федорова завоевала Кубок Гагарина. Вытащив финальную серию с 1-3
Армия Федорова завоевала Кубок Гагарина. Вытащив финальную серию с 1-3
Седьмой матч серии с «Металлургом» москвичи выиграли, по сути, в первом периоде, ошеломив соперника натиском и двумя безответными голами. Победный забил 41-летний Александр Попов, пропустивший из-за травмы три предыдущих игры.
30.04.2022 18:02
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Кто сказал, что в НХЛ не играют в поддавки? В цирке поучаствовали и экс-армейцы Мамин с Романовым
Кто сказал, что в НХЛ не играют в поддавки? В цирке поучаствовали и экс-армейцы Мамин с Романовым
За день до окончания регулярного чемпионата определились все пары первого раунда Кубка Стэнли-2022. Об интригах стартового этапа мы еще поговорим, а сейчас остановимся на странных результатах дня и первых итогах.
30.04.2022 10:36
Хоккей
автор: Виталий Славин
Большой хоккей возвращается в Санкт-Петербург
Большой хоккей возвращается в Санкт-Петербург
Сразу две сборных России — национальная и молодежная, а также сборная Белоруссии оспорят победу на «Liga Stavok St. Petersburg Cup».
29.04.2022 10:49
Хоккей
Без Овечкина и Василевского «Вашингтон» и «Тампа» превратились в тыкву, а Капризов тащит «Миннесоту»
Без Овечкина и Василевского «Вашингтон» и «Тампа» превратились в тыкву, а Капризов тащит «Миннесоту»
«Айлендерс» повторно громят «столичных», лишившихся русского капитана – 5:1. Чемпионы без MVP Кубка Стэнли-2021 летят в Колумбусе – 2:5. Автор золотого гола Пхенчхана добивает «Калгари» в овертайме – 3:2.
29.04.2022 09:41
Хоккей
автор: Виталий Славин
Владислав Каменев: У ЦСКА есть должок перед «Магниткой»
Владислав Каменев: У ЦСКА есть должок перед «Магниткой»
Нападающий московских армейцев поделился эмоциями от победы в шестом матче финала Кубка Гагарина.
28.04.2022 22:44
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Андрей Чибисов: Мне 4 матча били в голову, удаление не давали
Андрей Чибисов: Мне 4 матча били в голову, удаление не давали
После проигрыша нападающий «Магнитки» был немногословен. Теперь «сталеварам» придётся начинать все сначала. Впереди — седьмой матч.
28.04.2022 22:33
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Выход ЦСКА из кризиса оказался фейком. Как армейцы проиграли своему самому удобному сопернику
В 27-м туре РПЛ красно-синие уступили в Грозном «Ахмату» (0:2), который до этого победили всухую восемь раз подряд, и остались на четвертом месте.
«Давно привык к пенальти в ворота «Спартака». Джикия — о победе над «Крыльями»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия после победы над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 27-го тура РПЛ высказался о словах Валерия Карпина, желтой карточке и пропуске матча с «Уралом».
«Спартак» может выдохнуть? Как дубль Соболева отдалил красно-белых от опасной черты
В 27-м туре РПЛ команда Паоло Ваноли с трудом сломила сопротивление самарцев (2:1) и теперь не вылетит в ФНЛ напрямую.
Однажды кошмар закончится — и тогда… Как быстро снимали спортивные санкции с других стран
Вспоминаем, как раньше завершались периоды всемирных санкций, – вроде тех, под которыми сейчас оказалась наша страна.
«Большой ли тренер Семак? «Зенит» застрахован от судейских ошибок». Интервью Бышовца
Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец поделился с «Плеймейкером» мыслями об очередном чемпионстве команды из Санкт-Петербурга.
Ограбление по-ирландски. Как у Аманды Серрано украли победу в бою года против Кэти Тейлор
Главный бой в истории женского бокса, который прошел 1 мая на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, завершился скандальной победой ирландки Кэти Тейлор над пуэрториканкой Амандой Серрано.
«С такими переменами в составе статистика не работает — будет 1:1». Прогноз Ловчева на матч «Ахмат» — ЦСКА
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги между командами Андрея Талалаева и Алексея Березуцкого (1 мая, 19:00).
Чито измочалил, Кинг-Конг впечатлил, Питбуль не убедил. Итоги UFC on ESPN 35
В главном бою очередного турнира UFC эквадорец Марлон Вера победил решением американца Роба Фонта и включился в титульную гонку. Победили в Лас-Вегасе и два представителя бывшего СССР - молдаванин Александр Романов и белорус Андрей Орловский.
Чемпионский покер Семака! «Зенит» взял золото четвертый год подряд
Победив дома «Локомотив» (3:1), клуб из Санкт-Петербурга за три тура до окончания чемпионата-2021/22 стал недосягаем для соперников.
ЦСКА — чемпион! Федоров выиграл Кубок Гагарина спустя девять месяцев после того, как стал тренером
ЦСКА победил в Магнитогорске в седьмом матче финала плей-офф КХЛ у «Металлурга» (4:1) и второй раз в своей истории завоевал Кубок Гагарина.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика