Две суперсенсации на старте Кубка Стэнли-2022! Увы, нашим главным звездам в минус

«Ураганам» не привыкать рвать «медведей». В регулярке они это проделали во всех трех встречах – 3:0 дома, 7:1 и 6:0 в гостях. Правда, на сей раз «Брюинз» сохраняли на табло нули аж до 37-й минуты, когда атаку, начатую Свечниковым, поддержали Коул и Славин, а завершил искусным подправлением Джарвис. Наш Андрей на 58-й минуте и закрыл лавочку: расстрелял пустую рамку после щедрой передачи Ахо. Финн вполне мог забивать сам. 5:1.

В Эдмонтоне очередной сольный шедевр выдал Макдэвид: при счете 0:2 протащил шайбу от своих до чужих ворот и распечатал Куика. Позже из двустволки «нефтяников» метко стрельнул Драйзайтль. Но разве исключительно тандемом – даже супер-пупер! – больших побед добьешься? Сомнительно! Вот и «Лос-Анджелес» под занавес дожал наивных хозяев – 3:4.

Но что произошло в Торонто и Сент-Поле? Откуда 5:0 и 0:4? Элементарно, Ватсон! В обоих случаях у проигравших провалились лидеры.

Василевский отразил 28 из 33 бросков. Стэмкос схватил полезность «минус 1», Кучеров и Пойнт – по «минус 2», Хедман – «минус 3»! Действующие чемпионы могли все решить еще в дебюте, когда почти подряд семь минут играли в большинстве. Догадайтесь, сколько они бросков за этот отрезок соизволили произвести? Три! Зато «листья» успели сбегать в острейшую контратаку – Василевского спасла штанга!

Не знаю, почему «молнии» вышли такими вялыми. Может, расслабила легкая домашняя виктория над «Торонто» - 8:1 десятидневной давности? В этом еще предстоит разобраться. Но сегодня «Мейпл Лифс» доминировали во всем, кроме хитов – 36 против 56. Зато блоков шайбы хозяева сделали 25 против 11, чаще бросали – 33 против 24, умело забирали вбрасывания – 56% против 44%.

Надо признать, крайне слабый матч провел MVP Кубка Стэнли-2021. Да, порой Василевский выручал. Однако все пять шайб в принципе он мог парировать.

Первая залетела после прямого броска защитника Маззина от синей линии – классно перехватил пас Хедмана, а потом закрыл вратаря Михеев.

Вторую Меттьюз при игре «пять на три» положил в ближний угол.

Третью в меньшинстве после ошибки того же Хедмана и прорыва Кемпфа Андрей пропустил из-за того, что слишком глубоко откатил в краску.

Четвертую Марнер загнал в пустую рамку, после того как ложным замахом отправил Василевского в одиночное плавание.

Пятую россиянин организовал себе сам: пытаясь перехватить заброс за воротами, переправил шайбу точно на крюк Меттьюзу!

Очевидно, что второй матч в Торонто будет если не решающим, то как минимум покажет нам, какая она, «Тампа», относительно «Торонто» все-таки настоящая – 8:1 от 22 апреля или 0:5 от 3 мая?

А вот с «Миннесотой» лично мне все более или менее понятно. Команда элементарно перегорела! Впервые за пять лет «дикие» открывали плей-офф на своем льду. Да с каким составом! В воротах трехкратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион, лучший голкипер НХЛ прошлого сезона Флери. В поле сплошь клубные рекордсмены – от Капризова до Фиалы и Цуккарелло. Пресс больших ожиданий, похоже, и придавил парней в зеленых джерси.

К тому же не просто так «Сент-Луис» в минувшем чемпионате взял верх во всех трех очных поединках – 6:4, 4:3 ОТ, 6:5 ОТ. Маститые чемпионы-2019 умело воспользовались горячностью и торопливостью хозяев, а также постоянными опрометчивыми выходами из ворот Флери под первого бросающего.

Первый тревожный звонок для Капризова и Ко раздался уже на 4-й минуте, когда Барбашев заработал буллит. Однако Иван выполнил попытку бесхитростно. Сразу заметим, что и остальным россиянам – Тарасенко, Бучневичу, Торопченко отличиться не удалось. Уверен, их время еще придет.

А сегодня все сделали аксакалы «Блюз», бравшие с Тарасенко и Барбашевым Кубок Стэнли-2019. Хет-триком разразился 33-летний Перрон, причем все забил в большинстве. В третьем случае спустя две секунды, как у соперника появился пятый полевой. Гол и передача в активе 31-летнего капитана «музыкантов» О’Райлли, признанного MVP плей-офф-2019.

В общем, для «Миннесоты» ничего страшного не случилось. Нужно успокоиться и просто играть в свою силу. Плюс, конечно, постараться не удаляться. В равных составах «Сент-Луис» не особо опасен. А вот за «Тампу» реально тревожно…