Малкин идет за четвертым Кубком Стэнли, Овечкин – за вторым, а Панарин с Шестеркиным – за первым

ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ФЛОРИДА (122 очка в регулярке) – ВАШИНГТОН (100)

Матчи в чемпионате: 5:4 ОТ (дома), 3:4 (выезд), 5:4 (д)

Наши: вр. Сергей Бобровский (2,67 пропущенные шайбы в среднем за игру; 91,3% отраженных бросков), нап. Максим Мамин (очки в чемпионате: 7+7=14), нап. Григорий Денисенко (0+0=0) – вр. Илья Самсонов (3,02; 89,6%), нап. Александр Овечкин (50+40=90), нап. Евгений Кузнецов (24+54=78), защ. Дмитрий Орлов (12+23=35), защ. Александр Алексеев (0+0=0)

Самая предсказуемая пара стартового раунда на Востоке. Если «Вашингтон» зацепит хотя бы одну игру – хорошо, а две – чудо. Команда одного актера безнадежно устарела. К тому же в воротах регулярный сквозняк. Стоило Ови после подлой подножки шведского вратаря-негодяя «Торонто» из-за травмы не явиться на финиш регулярки, как «столичные» попросту обнулились: три поражения кряду при жалких четырех заброшенных шайбах.

Для «Флориды» четыре гола – норма жизни. В одном матче! В минувшем чемпионате южане поражали ворота в среднем за игру 4,11 раза. Такого НХЛ не знала с прошлого века, а именно 1996 года, когда «Питтсбург» имел среднюю результативность - 4,41. Но тогда в лиге господствовал принципиально иной хоккей – ловушки и капканы «Нью-Джерси» только входили в моду.

За всю карьеру Овечкин не пропустил ни одной кубковой игры. Ожидается, что Великая восьмерка и сегодня выйдет на лед. Однако нынешнему «Вашингтону», увы, уже ничто не поможет. После триумфа в Кубке Стэнли-2018 «Кэпиталз» только деградируют. «Флорида» из другой галактики.

Наш прогноз: 4-1

РЕЙНДЖЕРС (110) – ПИТТСБУРГ (103)

Матчи в чемпионате: 0:1 (в), 5:1 (д), 3:2 (в), 3:0 (д)

Наши: вр. Игорь Шестеркин (2,07; 93,5%), вр. Александр Георгиев (2,92; 89,8%), нап. Артемий Панарин (22+74=96) – нап. Евгений Малкин (20+22=42)

Под занавес регулярки «рейнджеры», как и «столичные», лишились самого высокооплачиваемого вожака. Однако без Панарина ньюйоркцы дома все-таки одолели вашингтонцев – 3:2. Странно, что ворота хозяев в последней прикидке перед плей-офф защищал Георгиев. Александр перед этим отыграл все 60 минут и против «Монреаля» (3:4). Тренеры дали отдохнуть Шестеркину или что-то другое? Скоро узнаем. Но Игорь во второй половине апреля и вправду выглядел порой неубедительно.

«Питтсбург» нынешним плей-офф, скорее всего, завершает эпоху Кросби – Малкин – Летанг. В активе этой генерации три Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), в пассиве преклонный возраст премьеров и завершение летом контрактов двух последних. Кросби уже открыто сказал, что в принципе готов к расставанию с Джино. В этом и интрига: сумеют ли «пингвины» перед распродажей долететь до вершины в четвертый раз?

Наш прогноз: 2-4

ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

КОЛОРАДО (119) – НЭШВИЛЛ (97)

Матчи в чемпионате: 6:2 (д), 2:5 (в), 4:5 ОТ (в), 4:5 Бул (д)

Наши: нап. Валерий Ничушкин (25+27=52), нап. Михаил Мальцев (0+0=0) – нап. Яков Тренин (17+7=24)

Вроде бы в стыке победителя и восьмой команды конференции все ясно, но взгляните на личные встречи: перевес, как ни странно, у андердогов! Только «Нэшвилл» в регулярке сумел трижды уложить «Колорадо» на лопатки. Вот только основной вратарь «хищников» Сарос угодил в лазарет и пропустит обе встречи в Денвере. Как минимум! Зато у «лавин» здоровы все. Вернулся в основу даже долго бюллетенивший шведский капитан Ландеског.

Любопытно, что «Нэшвилл» эффективнее «Колорадо» и в большинстве – 24,4 процента реализации против 24,0%. Причем в эти моменты главные фигуры в обоих коллективах защитники – Йози и Макар. Швейцарский капитан наколотил невероятные для оборонца 96 (23+73) очков, а канадец забил 28 голов, к которым добавил 58 передач.

Тем не менее самым крутым в «Колорадо» в апреле оказался Ничушкин, которого признали в клубе игроком месяца. Для Валерия этот плей-офф имеет колоссальное значение: контракт с «лавинами» истекает. На какую сумму уралец сможет претендовать в самые знойные годы карьеры, решается прямо сейчас.

Наш прогноз: 4-3

КАЛГАРИ (111) – ДАЛЛАС (98)

Матчи в чемпионате: 3:4 ОТ (д), 4:3 (в), 4:2 (д)

Наши: защ. Никита Задоров (4+18=22) – нап. Денис Гурьянов (11+20=31), нап. Владислав Наместников (16+14=30), нап. Александр Радулов (4+18=22)

Самая предсказуемая пара стартового раунда на Западе. «Даллас» пролез в плей-офф только благодаря близорукой трансферной политике «Вегаса». «Рыцари» погнались за журавлем в небе в лице экс-капитана «Баффало» Айкела, заполучили-таки талантливого американского центра и… разрушили всю командную химию, попутно пробив потолок зарплат.

Да, раскладные «звезды» в плей-офф просочились, но долго в нем не задержатся. Финалист Кубка Стэнли-2020, как «Вашингтон», давно катит с ярмарки. Особенно это, к сожалению, касается 35-летнего Радулова. Да и 24-летний Гурьянов резко сдал – свои 2,55 млн долларов Денис точно не отрабатывает.

Зато у «Калгари» шик, блеск, красота! Во всех линиях. Прижился во «Флеймз» и Никита Задоров. У него, как у Ничушкина и всех трех наших техасских «звезд», контракт на исходе. Вряд ли кто-то из них мечтает вернуться в радикально измельчавшую КХЛ…

Наш прогноз: 4-0