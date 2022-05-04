Овечкин вернулся – и театр одного актера сенсационно обыграл чемпиона регулярного сезона

Судейство в НХЛ обсуждать не принято. Тем более – публично критиковать арбитров. За это от НХЛ может сразу прилететь чувствительный штраф, а то и дисквалификация. Но нам-то ничто не мешает заострить внимание на странном решении арбитров, предшествовавшим переломному голу Овечкина – Кузнецова.

Шла 49-я минута. «Флорида» впереди 2:1. Пятерка Бекстрема отыграла смену и готовится дружно ехать на скамейку. Шведский центр аккуратно отправляет шайбу по борту в зону хозяев и катит к калитке. Но вот ведь скандал: сделал он это, не переехав красную линию!

- Проброс! – апеллируют к рефери защитники «пантер» Уигар и Экблад, синхронно подняв правую руку. Однако люди в полосатых джерси никак не реагируют. Видимо, посчитали, что Уигар мог перехватить шайбу, но сознательно не сделал это, чтобы перенести вбрасывание к воротам «Вашингтона».

Этот эпизод все и решил. Уигару пришлось продолжить игру. Канадец потащил шайбу в центр, где его уже караулили свежие, только что выпрыгнувшие из засады Ови и Кузи. Александр смешную «пантеру» уложил на лед, но Уигар не сдался и тоже свалил оппонента. Тщетно! Шайбу подхватил Евгений, убежал один на Бобровского и расстрелял ближнюю девятку.

- Лети, птичка, лети! – выдал фирменное празднование гола Кузнецов. А Овечкин, как мне показалось, что-то зло сказал российскому вратарю «Флориды». Ну да, это плей-офф. Друзей, соотечественников в противоположной команде нет, а пленных не берут по определению.

Нежданный голешник, выросший по сути из ничего, надломил победителей регулярного чемпионата. Спустя две минуты южане проспали простенькую трехходовку Орлов – Бекстрем – Оши. Американец завершал комбинацию в касание с пятака вообще без какого-либо сопротивления.

Не получился у «Флориды» и финальный штурм. За 50 секунд до сирены Эллер из зоны Ванечека точно метнул шайбу в противоположную рамку.

- Экспириенс – главный фактор успеха «Вашингтона»! – воскликнул американский телекомментатор.

С этим не поспоришь. У «Кэпиталз» вышли восемь чемпионов-2018. Все четыре гола они и организовали – открыл счет Уилсон. А у «пантер» кубкового опыта - в районе статистической погрешности. Либо вовсе не попадают в плей-офф, либо вылетают в первом же раунде. Всегда! Кроме 1996 года, когда «Флорида» аж до финала доковыляла, где в одну калитку слила «Колорадо» - 0-4.

Кузнецова за идеальную птичку жюри удостоило высшей оценки – первой звезды матча, вторую за победный гол присудили Оши, а третью за 34 отраженных броска отдали Бобровскому.